«Пипл хавает»: в Калуге рассказали, почему на матерящейся стране легко заработать

И как мат стал нашей повседневностью.

Фото автора.

В современном мире сквернословие стало настолько привычным, что его уже не замечают ни дома, ни в магазинах, ни на детских площадках.

Нецензурные слова знают даже маленькие дети. Почему это стало нормой и как вернуть языку чистоту?

На эти вопросы попытался ответить руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», многодетный отец Виталий ЯКУНИН. На фестивале Уграфест он прочитал лекцию «Русь очнись – не матерись!»

От жрецов до ГУЛАГа

- Вопрос сквернословия сегодня стоит очень остро, - считает Виталий. - Как говорят учителя, приходят первоклассники, и они уже матерятся.

По словам Якунина, корни сквернословия уходят в глубокую древность.

По распространённой версии филологов и историков, первые матерные слова использовались языческими жрецами как ритуальные заклинания, направленные на прерывание женского рода — ведь именно женщина считалась хранительницей жизни и преемственности поколений.

С крещением Руси такие слова ушли в тень: в христианской культуре брань означала не просто грубость, а оскорбление Матери Божьей, Матери-Земли и самой женщины как носительницы жизни.

Слово «оскорбляет» происходит от слова «скорбь», а скорбь связана со смертью. Оскорбляя, мы буквально проклинаем.

На Руси за брань наказывали.

При царе Алексее Михайловиче нарушителей могли «побить палкой», а Петр I ввёл строгие санкции за сквернословие в Воинском Артикуле — за это сажали в острог.

Екатерина II, несмотря на своё немецкое происхождение, справедливо замечала: «Бранные слова оскорбляют уста, из которых, столько же, сколько уши, в которые входят».

До XIX века сквернословие в обществе было крайне редким, особенно среди дворянства. Однако с приходом декабристов все изменилось

- Декабристы - молодежь, которая хочет смены власти, хочет свободы. Мы знаем из литературы, что некоторые слова такие начинают проскакивать, - замечает Виталий.

После Октябрьской революции новые социальные слои, которые использовали мат как инструмент для идентификации.

- Основная задача была психологическая: отличить своего от чужого, — объясняет Якунин. — Дворяне не могли ругаться матом, а новая власть — могла. к инструмент идентификации: свой - чужой.

Дмитрий Лихачев, который долго сидел в ГУЛАГе, писал: «В лагере кто не матерился, расстреливали первыми, они были чужими. К

огда человек матерился, это означало, что он свой.

Если он не матерится, значит имеет свое мнение, и от него можно было ожидать, что он будет сопротивляться».

Советское время: цензура и моральный кодекс

С 1930-х годов нецензурная лексика вновь оказалась под негласным запретом, а в 1961 году был принят «Моральный кодекс строителя коммунизма», призывавший к чистоте мыслей и речи.

В советских фильмах и передачах мат не звучал — максимум, что позволяли, это безобидное: «Редиска!» Да, мат существовал, но его не выносили на публику. За этим следили.

1990-е — и всё пошло наперекосяк

С распадом СССР и приходом «свободы слова» сквернословие вырвалось наружу. Сегодня его можно услышать уже в детском саду.

- Родители спокойно ругаются при детях, - замечает Якунин. — И дети копируют это.

Владимир Даль в своём знаменитом словаре, над которым трудился 53 года, определял «скверну» как «мерзость, гадость, пакость, грязь». Именно таков смысл сквернословия.

- Я несколько раз был свидетелем, когда муж с женой приходят в магазин, она говорит: «Давай купим вот это», а он ей трехэтажным в ответ, - рассказывает Виталий. - И нормально, она привыкла к этому, все хорошо.

Это говорит о том, что наши понятия дора и зла размываются.

Мы начинаем так общаться и между собой, и с детьми, не фильтруем нашу речь.

Владимир Даль, который давал понятие сквернословию в ХIХ веке, наверное, 150 тысяч раз перевернулся в гробу, потому что на тот момент даже не представлял, что так возможно использовать эти слова.

А ведь слово — это не просто звук.

Японский исследователь Масару Эмото доказывал: вода, подвергнутая воздействию слова «спасибо», формирует прекрасные кристаллы, а от слова «дурак» - уродливые.

Епископ Митрофан вспоминал, как Крещенская вода в алтаре, которая замерзала во время морозов превращалась в чистейший лед с очень красивыми расходящимися от центра ледяными кристаллами в виде сияния.

В то время как обычная вода из деревенского колодца (наверняка не раз «обработанная» колхозным матом) превращалась в обычный мутный кусок льда.

Он размышлял: если слово так влияет на воду, то как оно влияет на нас, состоящих из воды на 80%.

Психическое заболевание

Психологи предупреждают: речь родителей напрямую влияет на формирование психики ребёнка.

До 18 лет человек особенно восприимчив к окружающей среде.

Постоянная брань — это стресс, который может привести к тревожности, агрессии, снижению интеллектуального уровня.

Кроме того, в психиатрии существует диагноз «копролалия» — навязчивое употребление бранных слов. И сегодня этим страдают не только в закрытых учреждениях, но и на сцене, и в эфире.

Виталий Якунин призывает начать с себя. Попробовать заменять слова. Это трудно, но возможно.

Главное — осознать: каждое слово несёт в себе смысл и энергию.

От гнилого сердца, как гласит русская пословица, и гнилые слова. Только так мы сможем остановить дебилизацию языка и вернуть ему былую чистоту и силу.

Интересно, что на Кавказе мать — это святое. Там никто не позволит себе оскорбить чужую маму. А ведь само слово «мат» этимологически связано со словом «мать»! Забыли мы это. Сейчас мат используется и в книгах, в фильмах.

- Как-то я разговаривал с актером Борисом Галкиным, он рассказывал, что как-то известный режиссер прислал ему сценарий, а там матом написано, - поделился историей Виталий Якунин.

- Галкин - верующий человек в основном, у него есть определенные принципы.

Он снимался в патриотических, военных фильмах. Его это возмутило, он позвонил этом режиссеру и спросил: «Зачем ты это делаешь»?

А тот ему отвечает: «Пипл хавает». Пока общество пассивно потребляет такой контент, и на нас будут зарабатывать.