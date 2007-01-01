Транспортная модернизация в Калужской области: от дорог до неба
Пассажирские перевозки, модернизация инфраструктуры и развитие логистики обсуждались на днях на международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Участие в нем принял губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Затрагивалась там и тема изменений, которые происходят в различных сферах транспортной отрасли в нашем регионе.
Завершение реконструкции М-3
Один из главных инфраструктурных проектов области – реконструкция трассы М-3 «Украина», ключевой транспортной артерии, связывающей Москву с юго-западными регионами России.
Подмосковный участок уже модернизирован, а работы на территории Калужской области планируется завершить к 2026 году.
По словам губернатора Владислава Шапши, это позволит с запасом обеспечить потребности экономики региона, комфорт и безопасность автомобилистов.
Аэропорт «Калуга»: ждем удлинения полосы
Несмотря на текущие ограничения в авиасообщении, регион готовится к восстановлению полётов в полном объёме.
Международный аэропорт «Калуга» остаётся единственной действующей авиагаванью на юго-западе страны и может выступать в роли запасного аэродрома для столичного авиаузла.
Ключевой этап модернизации – удлинение взлётно-посадочной полосы до 2,5 км и обновление аэровокзального комплекса.
Это позволит принимать более крупные самолёты с дальностью полёта до 6 000 км и по прогнозам увеличит пассажиропоток в 2 - 2,5 раза. Проектно-сметная документация уже разработана за счёт областного бюджета и прошла госэкспертизу.
Ожидается поддержка со стороны федеральных структур и институтов развития, включая «ВЭБ.РФ».
Умный транспорт
С 2022 года в регионе внедряется интеллектуальная транспортная система (ИТС) в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни».
Уже сегодня ИТС объединяет 76 светофорных объектов и 339 детекторов транспорта в Калуге и Обнинске.
Первые результаты уже появились: на отдельных участках в часы пик время в пути сократилось на 27%, а средняя скорость выросла на 26%.
В ближайшие два года планируется интегрировать ещё 19 светофоров, установить 136 новых детекторов и 198 видеокамер для мониторинга ДТП и чрезвычайных ситуаций.
Губернатор Шапша поручил ускорить внедрение ИТС ради повышения удобства для жителей.
Новый общественный транспорт
К 2030 году доля общественного транспорта возрастом до 10 лет в регионе должна достичь 85%.
С 2022 года в муниципалитеты уже поступило 308 новых автобусов, а в 2025-2026 годах дополнительно поступит около 50 современных троллейбусов.
В 2025 году на цели развития транспорта выделено более 1,9 млрд рублей – на треть больше, чем годом ранее.
Обновление подвижного состава касается не только городов, но и глубинки: техника направлена как в Калугу и Обнинск, так и в шесть сельских районов.
Кроме того, в областной столице закупят 20 автобусов для обслуживания новых маршрутов – в Турынино, Ждамирово и на Хрустальную.
Безопасность детей
За последние пять лет автопарк предприятия «Школьный автобус» – крупнейшего перевозчика детей в регионе – масштабно обновлён.
В 2025 году муниципалитетам передано 37 новых школьных автобусов.
Предприятие ежедневно обслуживает 292 маршрута и перевозит более 12 000 детей.
Губернатор подчеркнул важность не только обновления техники, но и содержания дорог, по которым ездят школьные автобусы, в надлежащем состоянии.
Также отмечена роль Юных инспекторов дорожного движения в формировании культуры безопасного поведения на дорогах среди подрастающего поколения.
Связанная транспортная сеть
Сегодня транспортная система Калужской области объединяет 467 маршрутов: 423 автомобильных, 11 троллейбусных, 28 пригородных железнодорожных и 5 авиарейсов.
Сейчас продолжается корректировка маршрутной сети и расписания с учётом обращений граждан.
Особое внимание уделяется кадровому обеспечению: в Калуге за пять лет штат водителей муниципального транспорта вырос на 36%.