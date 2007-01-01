Калужский учитель стал десантником

Евгений Филонов из Серпейска Мещовского района когда-то получил диплом учителя труда, но не догадывался, что эти навыки окажутся полезны на фронте

Учительская судьба Евгения была предопределена по наследству – оба его родителя работали в школе.

Однако на педагогическую стезю он вышел не сразу – сначала отслужил в армии, в ракетных войсках стратегического назначения, куда попросился добровольно.

И лишь затем поступил в Московский педагогический институт им. Ленина, выбрав по примеру отца инженерно-педагогический факультет.

Продолжая династию

Вместе с дипломом Евгений получил и должность директора своей родной серпейской школы. Под началом свежеиспеченного 25-летнего педагога оказалось порядка двухсот учеников.

Однако судьба сделала еще один поворот. Стояли девяностые, экономика прежде могучей страны разваливалась, выживать становилось все сложнее. А Евгению нужно было кормить семью, в которой к тому времени было двое детей – мальчик и девочка.

- Выбора не оставалось, - вспоминает он. – Уволился из школы, взял топор и пошел строить срубы, зарабатывать. Позже открыл ИП, поставил пилораму…

Образование учителя-трудовика и жизненный опыт оказались очень кстати, дела шли успешно. Но школе был нужен директор, и через несколько лет глава района попросил его вернуться. Евгений согласился.

Но в 2023 году учительской карьере суждено было вновь прерваться.

Мужской выбор

Сын Евгения, Вячеслав Филонов выбрал свою судьбу сам. Отслужив в спецназе ГРУ, он затем стал бойцом ОМОНа.

И когда Президент объявил о начале СВО, решение было принято быстрое и твердое. Вячеслав пошел в военкомат и выразил желание помочь стране.

Ушел простым рядовым, а впоследствии стал командиром штурмовой роты.

Семья отнеслась к его выбору с пониманием и уважением. Но Евгений усидеть дома уже не смог, сердце звало в дорогу, вслед за сыном.

Сначала военкомат ответил отказом по причине возраста. Но спустя какое-то время благодаря законодательным изменениям возраст перестал быть помехой. И 57-летний педагог стал бойцом, причем не где-нибудь, а в самой элите – 106-й Тульской гвардейской дивизии ВДВ.

Стояло лето 2023 года.

Дороги войны

Подразделение десантников направили на Донбасс, где их ждал учебный полигон.

На боевое слаживание отводилось всего 10 дней, но тренировки были предельно интенсивные – марш-броски по жаре с полной выкладкой, стрельбы из всех видов оружия, тактические занятия, саперное дело. И никаких скидок на возраст.

В конце июля подразделение прибыло в Попасную – 20 километров до вражеских позиций. Отметились в штабе и этим же вечером убыли на передний край.

- Полгода жили в земле, в блиндажах и траншеях, - рассказывает Евгений. – До противника два километра – прямая видимость. Постоянные обстрелы и атаки дронов. Задача была устоять.

Вслед за штурмовиками

В феврале фронт двинулся вперед, и у десантников появилась новая работа – сопровождать штурмовиков и занимать опорники, из которых выбиты боевики ВСУ.

И не просто занимать, а удерживать под шквальным огнем. Противник не жалел средств, чтобы отбить свои позиции. Дроны обрушивались на блиндажи десятками, разбирая и сжигая их до основания.

- Был приказ взять на закреп стратегическую высоту, которую до этого зачистили штурмовики, - вспоминает Евгений. – Мы вышли вдвоем, очень долго поднимались в сумерках. Добрались наверх, там плоская вершина и разбитый блиндаж. А в нем пятеро наших парней, сгоревших заживо. Всю ночь зарывались в землю, стоя на коленях, долбили ее саперными лопатками и выгребали железными мисками. А с украинских позиций по нам летели мины и гранаты из АГС (30-мм автоматический гранатомет станковый – ред.). Утром нас забрал квадроцикл. Бог миловал…

Освобожденные и уничтоженные вражеские позиции требовалось не только удерживать, но и восстанавливать, и это тоже приходилось делать в темноте.

Днем небо заполняли беспилотники, ночью же их было гораздо меньше – тепловизор штука дорогая.

Бойцы обустраивали блиндажи и траншеи, копали, таскали бревна, которые оперативно подвозились на квадроциклах.

- Приятно было влиться в молодую команду, - улыбается Евгений. – Я там был самый возрастной, меня даже по имени-отчеству некоторые называли или просто Старый. А позывной у меня был «Директор». Сначала недоверчиво отнеслись – мол, учитель только указку держать умеет. Потом увидели, что я и технику ремонтировать могу, и быт налаживать - я ведь им как отец был.

Быть воином – жить вечно

Девять месяцев тяжелого солдатского труда, и после очередного сложного задания Евгений, наконец, получил отпуск, который использовал как возможность встретиться с сыном, который, как оказалось, служил неподалеку.

Увиделись в Светлодарске в середине марта, поговорили, обменялись новостями – встреча продлилась всего 20-30 минут.

А в мае позвонила дочь и сообщила страшную новость – Вячеслав погиб.

Машина, на которой он возвращался с товарищами с боевого выхода, попала под удар «Бабы Яги». Вячеслав и водитель погибли на месте, остальные получили ранения.

На СВО Вячеслав прошел путь от рядового до лейтенанта, был награжден Георгиевским крестом.

Память о нем и его подвиге увековечена на мемориальной доске, которую установили на фасаде школы в Серпейске.

Снова дома

После похорон сына Евгений сильно заболел. Получил направление на обследование и в клинике узнал о серьезных проблемах с сердцем.

Врачи удивлялись, как со своей болезнью он мог выполнять тяжелейшие задачи на передовой, - сердце могло остановиться в любой момент. Но и в этот раз вмешался ангел-хранитель.

Назначили операцию и, разумеется, вынесли вердикт «к службе не годен». Так произошло возвращение в мирную жизнь.

- Война не отпускает и тянет назад, - признается ветеран. – Там другой мир, в котором продолжают сражаться ребята, и куда ты должен вернуться. Тяжело осознавать, что от нашего взвода почти никого не осталось, ведь это молодые сильные парни.

Но жизнь идет своим чередом и требует новых усилий. Еще в 2024-м, сидя в блиндаже на позиции, Евгений услышал выступление Президента, где упоминалась федеральная программа «Время героев». Прикинул свой послужной список и понял, что по всем критериям подходит.

При первой же возможности оформил заявку и прошел заочный курс. А вслед за этим обратил внимание и на областной аналогичный проект «Герои земли Калужской».

- Программа в первую очередь дает возможность саморазвития, - поясняет свое решение Евгений. – Я в системе власти с 2000 года. Уже 25 лет избираюсь депутатом районного собрания, дважды был замглавы района – мне знакома эта кухня. Но узнать что-то новое, познакомиться с компетентными людьми всегда интересно. Обучение – это движение, без которого никуда.

А еще Евгений Николаевич вернулся к своим ученикам. С гордостью он показывает мне свое детище – школьный музей боевой славы, который в самом разгаре строительства. Перед входом будет даже настоящий блиндаж, выполненный по всем правилам фортификации.

Помимо Евгения и Вячеслава Филоновых, в зону СВО оправилось еще 16 выпускников Серпейской школы. Им в школьном коридоре посвящен отдельный большой стенд, они – гордость учителей и директора.

И нет сомнений, что за этими партами будет воспитано еще больше достойных и самоотверженных людей.