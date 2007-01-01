Молебен, завтрак в ресторане и пожар: неизвестные подробности из жизни калужской железной дороги

Наш город отстоял своё место в соперничестве с Пензой.

Представьте: декабрь 1874 года. Калуга, некогда тихий купеческий город, застыла в ожидании.

Не просто события – чуда. На калужском вокзале – толпы горожан, атмосфера всеобщего праздника.

Повод более чем веский: открылось регулярное движение поездов по Ряжско-Вяземской железной дороге.

Этот день навсегда изменил судьбу города.

Но за этим торжеством скрывалась настоящая борьба, о которой на XVI краеведческой конференции в библиотеке им. Гоголя рассказала краевед Марина Рыбакова.

Её выступление стало погружением в эпоху, когда железная дорога не просто соединяла города, она определяла их судьбу.

Не Пенза, а Калуга

Через 15 лет после открытия Ряжско-Вяземская железная дорога перешла в казённое управление, а ещё через год была соединена с Ряжско-Моршанской и Моршанско-Сызранской. Эту линию стали называть Сызрано-Вяземской.

Интересный исторический поворот: изначально Управление железной дороги планировали разместить в Пензе.

Но в 1889 году выбор пал на Калугу.

В статье «Будущность Калуги», помещенной в Калужских губернских ведомостях, есть любопытная фраза «Огромное влияние на города имеют железные дороги.

Старожилы, вероятно, помнят, какова была Калуга при проведении Ряжской-Вяземской железной дороги. Пустырей было вдоволь.

Теперь же они позастроились, постройки стали лучше, грандиозней, стало больше народа в городе и особенно со времени слияния дороги и перевода в Калугу управления из Пензы».

Однако победа оказалась зыбкой, успех нужно было закрепить.

Главным борцом за сохранение Управления в Калуге стал городской голова Иван Козьмич Ципулин.

В отличие от современных чиновников, он действовал не только словами.

Как сообщали Калужские губернские ведомости, Ципулин «несколько раз ездил в Петербург с этой целью на собственный счет».

Его настойчивость увенчалась успехом – Управление осталось в городе, дав ему статус важного транспортного узла.

И хотя сам Иван Козьмич говорил: «Мое же скромное участие в этом деле заключалось лишь в том, чтобы вовремя явиться в Петербург», газеты того времени раскрывают иную картину: поездка была непростой, и ему пришлось немало потрудиться, доказывая преимущество нашего города перед Пензой».

Ципулин хлопотал, чтобы Управление железной дороги осталось в Калуге.

С размахом

Для Управления решили построить солидное здание из красного кирпича.

Его закладка 30 июня 1892 года превратилась в грандиозное событие.

После молебна, который провел кафедральный протоиерей Колыбелин, первый камень в основание будущей достопримечательности положили губернатор Булыгин, начальник дороги Немешаев и, конечно, Ципулин.

А после... после торжество плавно перетекло в ресторан городского сада «Кукушка», где для почетных гостей был устроен «роскошный завтрак».

Не забыли и о рабочих: для них прямо на стройке устроили обед. Железная дорога не просто входила в жизнь – она входила с размахом.

Вокзал, клуб и новая угроза

В одной из газетных публикаций 1895 года высказывалось предложение разместить городскую железнодорожную станцию (вокзал) в центре города на пл. Старый или Новый Торг (ныне пл. Театральная) или около Управления железной дороги.

В 1901 году здание было построено (ныне это вокзал Калуга-1, до этого в Калуге был небольшой вокзал, находившийся за путями).

Но в ночь с 12 на 13 августа 1903 года новый вокзал, чуть не сгорел.

Газеты писали: «На северной окраине города оказалось небольшое, но довольно яркое зарево, и в то же время со станции Калуга послышались один за другим тревожные свистки дежурных паровозов…

Здание вокзала горело внутри, но втором этаже и на чердаке той части здания, которая фасадом выглядит на север и под которую в нижнем этаже помещаются залы первого и второго класса, буфет и парадная комната.

Трудно сказать, откуда прежде всего показался огонь и что было причиной пожара, так как это обстоятельства пока еще точно не установлены.

Но все же есть основания предположить, что огонь распространился с чердака, и что вероятной причиной было неисправное содержание домовых труб.

Таким образом, очагом пламени были чердак, буфетная кухня, а также кухня начальника станции Дворжанчика, его помощника и их квартира.

К девяти часам усилиями трех пожарных команд пожар был потушен. Предварительный ущерб оценивался на сумму не менее десяти тысяч рублей».

Железная дорога влияла на развитие городской среды.

В Калуге появился клуб железнодорожников. Один из его адресов – дом Никиты Моисеевича Егорова на Новоторгской площади. Уже летом 1913 года его переоборудовали.

- К концу сентября работы были выполнены и поступило предписание убрать тумбы и торговые палатки вдоль фасада этого здания, - говорит Марина Рыбакова.

- Под документом свои подписи оставили губернский инженер Яковлев, губернский архитектор Виноградов (но подпись очень неразборчивая) и младший архитектор Новоуспенский.

А тем временем на горизонте вновь замаячила угроза.

В то время планировалось разделить железную дорогу в связи с образованием округов железнодорожной сети.

Калуга с замиранием сердца ждала, не заберут ли у нее Управление.

Тревожные заметки в газетах за 1903, 1906, 1907 годы говорят о городской нервозности. Но к 1913 году угроза миновала.

И тогда было задумало новое грандиозное строительство 3-4-этажного здания Управления железной дороги, которое могло изменить вид старого города.

Его хотели разместить «на свободном участке земли, находящемся по правую сторону Золотой улицы, против существующего здания управления дороги».

Это рядом с Каменным мостом и Березуйским оврагом.

Но тут в дело вмешалась калужская ученая архивная комиссия, которая написала губернатору письмо, что проектное здание «нарушит замечательную красоту пейзажа» и «исказит овраг, имеющий для Калуги историческое значение».

Здравый смысл восторжествовал – от идеи построить Управление в живописном месте отказались.