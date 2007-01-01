Спасите свой сад: калужский садовод рассказал, почему сохнет вишня, а яблоню поражает черный рак

Какие болезни поражают наши садовые деревья.

Сад — это не просто участок с деревьями, а целая экосистема, где всё взаимосвязано: почва, рельеф, климат, уход и даже соседство растений.

От понимания и учета всех этих факторов зависит здоровье ваших плодовых деревьев.

Еесли вы замечаете, что деревья чахнут, листья желтеют, кора трескается, а урожай мельчает или гниет, скорее всего, причина кроется не только в болезнях, но и в нарушении условий.

Об этом на встрече в клубе «Добры плоды» рассказала его руководитель Елена Дроздовская.

Огородники встречаются в Белинке два раза в месяц.

Фундамент здоровья: участок и почва

Первое, с чего нужно начать, — это понять свой участок.

Тип почвы. Глина, песок, торф, суглинок — у всех разный состав и свойства.

На песчаных почвах влага не задерживается, и деревья могут страдать от засухи.

Решение — создавать глиняные затворы.

На влажных почвах, наоборот, возможен застой воды, что приводит к загниванию корней. Здесь необходим дренаж — канавы для отвода воды.

- Одно дерево на разных почвах будет вести себя по-разному, и вкус плодов будет разный, - объясняет Елена Викторовна. - У одних вода стоит - недолговечный будет сад, если близко грунтовые воды: задыхаются корни, и оно умирает.

Своим деревьям надо помогать. Если много влаги - осушить свой участок: провести ров вырыть, чтобы сюда вода стекала. И отвести ее, устроить водоем на участке.

А у кого песок, наоборот, сделать затвор из глины или в ткани сажать деревья.

Рельеф и ветер. Открытые, продуваемые ветрами места — плохой вариант для сада. Ветер ломает ветки, создает микротрещины в коре, куда легко проникает инфекция.

Защитите сад: посадите живую изгородь, пустите по забору вьющиеся растения (виноград, например) или поставьте ветрозащитные щиты.

Солнечный свет. Все любит солнце. А если солнце быстро ушло за дом, и у вас тень, что мы можем ждать от дерева? У плодов будет другой вкус, размер.

Опять же, иммунитет ниже, если солнышка не хватает. Плодовые деревья светолюбивы. В тени они хуже развиваются.

Микроклимат. Избегайте посадки в низинах, где скапливается влага, а также на вершинах, где обдувает ветер.

Страдают вишни

Монилиоз косточковых. От этого заболевания часто страдают вишня и черешня. Во время цветения споры грибка попадают на пестик цветка, и ветка усыхает, как будто ее обожгли.

Профилактика: Обработка препаратами в момент цветения.

Лечение: надо избавиться от пораженных веток. Когда вы увидели коричневые кончики, надо их срезать: они являются источником заражения.

Сосудистые заболевания: невидимые убийцы

Самые опасные болезни часто нельзя увидеть невооруженным глазом. Микробы атакую везде. Например, у деревьев есть такеи болезни:

Сосудистый графиоз. Дерево стремительно умирает. Мы не видим вообще эту болезнь никак.

Бактерии проникают и закупоривают сосуды. Дерево умирает от голода. Моментально желтеет и усыхает в летний период.

Переводнение. Это когда на участке много воды, и она скапливается в коре деревьев мешочками.

Вилт (вертициллезное увядание). Мгновенный усыхание. Это сосудистая болезнь. При сосудистых заболеваниях усыхать деревья начинают снизу, а не сверху.

Лечение. С такими заболеваниями борются с помощью системных препаратов (например, «Фитолавин»), которые проникают внутрь растения и уничтожают инфекцию. Действует как антибиотик.

Не смывается дождем и защищает долго.

После обработки рекомендуется восстановить микрофлору почвы с помощью ЭМ-препаратов (например, «Байкал ЭМ», «Восток ЭМ»).

Болезни коры: как распознать и обезвредить

Состояние коры — индикатор здоровья дерева.

1. Цитоспороз. Грибковое заболевание, которое проявляется в виде «гусиной кожи» на коре — множества мелких бугорков.

Кора не трескается, но древесина под ней отмирает. Если ковырнуть, будет мертвая древесина и размочаленные концы. На ранней стадии болезнь можно остановить:

Острым ножом зачистите пораженное место до здоровой ткани.

Продезинфицируйте рану 1%-ным раствором бардоской смеси или препаратом «Фармайод».

Обработайте рану обработать Абига -пик или другим защищающим средством.

Цитоспороз - некрозно-раковое грибковое заболевание. Признак - «гусиная кожа».

- Если рана круглая, стараемся ее вытянуть лодочкой, такие вытянутые раны хорошо заживают, - советует Елена Викторовна. - Если это где-то на веточке, веточка убирается 5 сантиметров до чистой ткани. И срез обработали.

Черный рак. Очень опасное заболевание. Кора выглядит так, будто ее обожгли паяльной лампой — чернеет, покрывается глубокими трещинами вдоль и поперек, кора лохматится.

Бывают открытые и закрытые формы этого заболевания. Открытые, когда все лохмотья висят. А закрытые, когда зреет все внутри, потом вскрывается.

черный рак: дерево спилить и сжечь.

Раковые болезни начинаются если дерево в воде стояло, либо заглублена шейка, или неправильно отрезали ветку. Например, в зиму спилили, а тут мороз, рана еще не зажила, и кора отслоилась. На это место потом легко сядет заболевание

Важно! Не путать черный рак с менее опасным заболеванием сажистым грибом, который стирается пальцами. Черный рак не стирается.

Лечение. Если поражена ветка, ее нужно немедленно спилить, захватив 5-10 см здоровой ткани, и сжечь.

Но скелетные ветки резать нельзя, тогда дерево нужно спилить и сжечь, чтобы не заразить весь сад.

- Нельзя, спилить и положить, оно будет продолжать пылить и заражать ваши растения, - говорит Дроздовская. - То есть спилили и сразу сожгли. Если у соседей заражено и болеет, к вам это все придет.

2. Морозобоины. Это не болезнь, а физиологическое повреждение.

Весной солнце днем нагревает кору, а ночью ударяет мороз — кора не выдерживает и лопается. Такие трещины становятся «воротами» для инфекций.

Профилактика: Побелка стволов поздней осенью. Она отражает солнечные лучи и не дает коре перегреваться. Можно нарезать белые полоски лутрасила и замотать.

Но весной оставлять нельзя, надо снять. Если дерево уже повреждено, рану нужно зачистить и обработать, как при цитоспорозе.

Туберкуляриоз – появляются коралловые точки. Эта болезнь бывает не только на деревьях, болеют смородина, крыжовник. Обратите внимание на их красные ветки.

- Поражают эти заболевания, потому что вы пеньки оставили. Или умерла веточка сухая, стеклянница сгрызла ее внутри, и смородина покрывается красными точками.

Это тоже споры, они заражают другие веточки. Поэтому мы убираем больные растения до самой земли, ничего не оставляем, все сжигаем сразу, - рекомендует руководитель клуба «Добрые плоды».

Туберкуляриоз – появляются коралловые точки на коре.

Главные ошибки садоводов

Чаще всего мы сами провоцируем проблемы в саду:

Неправильная посадка. Заглубление корневой шейки (место, где ствол переходит в корни) — частая причина гнили и гибели дерева. Корневая шейка всегда должна быть на уровне почвы.

Ошибки в обрезке. Обрезка больших веток за один раз, оставление пеньков, обрезка в неподходящее время — все это ведет к образованию ран, которые не успевают зажить и становятся мишенью для инфекций.

Неправильный полив и подкормка.

Полив из шланга под ствол — грубейшая ошибка. Взрослые деревья не нуждаются в поливе.

Капельный полив может спровоцировать рак. Поливайте деревья только первый год после посадки, потом — естественная влага и мульчирование.

Подкормка: под ствол удобрения класть нельзя. Корни, впитывающие питательные вещества, расположены не у ствола. Посмотрите, какой размах корней у вашего дерева.

После этого отступайте 70 см и подкармливайте.

Кладите удобрения по кругу через 70 см – перегной, навоз, зола. Не злоупотребляйте азотными удобрениями: деревья «жируют», привлекая тлю, а за ней — сажистый гриб.

Загущенность посадок. Деревья, посаженные слишком близко, конкурируют за свет и питание, плохо проветриваются, что создает идеальные условия для грибковых болезней.

Сажать их надо на расстоянии минимум 4 метра друг от друга.

Монопосадка. Нельзя сажать на участке , например, одни розы или одни яблони. Нет этого в природе. Если одно дерево заболеет, пойдет косить все остальные.

Неправильный севооборот, неправильно посаженные травы. Например, злаковые сильно болеют ржавчиной.

Кислотности почвы. Яблоня может потерпеть кислотность - 5.

Большинство же плодовых деревьев (особенно косточковые) предпочитают нейтральную или слабощелочную почву (pH 6,5-7,5). Кислые почвы (pH 3-4) нужно известковать раз в 3-4 года: стакан на метр.

Защитные мероприятия: план на сезон

Профилактические опрыскивания. Тем, у кого нет заболеваний ничего делать не надо. Но если заболевания есть, то:

Ранняя весна (до распускания почек): Обработка 3%-ной бордоской смесью от комплекса грибковых заболеваний. Важно прикрыть землю пленкой, чтобы не накапливать медь в почве.

Когда почки лопнули, листик тронулся в рост - повторная обработка.

После цветения - третья обработка при необходимости (если в прошлом году было много парши или плодовой гнили).

Вырастить здоровый сад под силу каждому. Главное — внимательно наблюдать за своими деревьями.