Водопады, орхидеи и 2-метровые муравейники: все это в Калужской области
В лесах и оврагах нашей области скрываются неожиданные красоты, о которых мало кто знает.
Например, в регионе на сегодняшний день официально известно семь водопадов.
Об этом в библиотеке им. Белинского рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга НОВИКОВА.
Где увидеть водопады
-Четыре из семи водопадов расположены в Жуковском районе:
Водопад Гремучий больше похож на горную речку. Вода чистая, прозрачная, её можно пить. Здесь брали анализ воды, она прекрасного качества.
Уникальность Гремучего подтверждает редкий мох — ринхостегиум береговой или речной, который является естественным индикатором чистоты воды.
То есть там, где он встречается, можно говорить о том, что вода хорошего качества.
Находится водопад между деревнями Подчервино и Городенки.
Практически весь лес прорезают глубокие овраги, по дну которых льют родники. Они образуют ручейки, которые постепенно сливаются в один и появляется шикарный водопад.
Когда-то его было слышно за два км, но сейчас напор воды уже не такой, но водопад очень живописен в любое время года.
Весной - вообще шикарный, потому что снег тает, идут дожди, он наполняется и становится еще более красивым.
-Водопад Радужный находится на границе Жуковского района и Московской области. Ориентир - деревня Папино, на берегу реки Нары.
Он не так высок — около 3 метров. И его красота зависит от сезона: весной он полноводен и великолепен, летом воды в нем поменьше.
Добраться сюда — отдельное приключение. Казалось бы, приходите на другой берег Нары – и он как на ладони. А попробуйте до него дойти!
Дело в том, что склон очень крутой, практически под 90 градусов. Люди туда приезжают, но спуститься сложно.
Если вдруг вы все-таки хотите туда попасть, то лучше сверху напрямую к водопаду не спускаться, можно поскользнуться и переломать все что угодно.
Лучше немного пройти в сторону от дороги, буквально метров 200, там гора уже становится не такой высокой, и зайти по берегу реки, где абсолютно ровная поверхность, тропинка натоптанная.
Единственное, лучше идти в сапогах, потому что весь берег реки Нары покрыт родниками.
Я насчитала там почти 20 родников.
Все эти 200 метров - в родниках. Какие-то бьют прямо рядышком с подножия склона, какие-то бьют повыше, самый высокий.
Водопад Радужный по происхождению родниковый.
У деревни Кислино, недалеко от Кременок, находится самый высокий водопад региона — «Калужская Ниагара», 4 метра.
Добраться до него по полю достаточно просто. Единственное, что нужно спуститься в ущелье, но там всего 4 метра. Там есть корни деревьев, за которые можно цепляться.
Иногда там натягивают веревку, сделаны ступеньки в почве. Спуститься вполне реально.
Родник находится метрах в 150 от ущелья. И жители из деревни туда приходят за водой.
В Жуковском районе находится и Ершовский водопад. Самый маленький, с чистой прозрачной водой.
Расположен он на окраине деревни Ершово.
Подъезжать к нему лучше не через деревню (дорога разбита), а со стороны поля. Ориентир ом служит одиноко стоящий дуб.
Он него начинается тропинка, к водопаду.
Идти максимум 5 минут, и родничок увидите, который питает водопад, и к водопаду спокойно спуститесь, выходы известняка посмотрите - известняковые туфы, по которыми стекает вода.
Где нельзя пить воду
-Самый скромный водопад Калужской области - Кольцовский, расположен в Ферзиковском районе, недалеко от села Кольцово. Водопад едва достигает высоты нескольких десятков сантиметров, но он красивый.
Водопад Каменный мост на реке Росвянка — красивое, но не самое безопасное место. Этот водопад образован двумя каменными уступами.
Находится недалеко от Киевской трассы, в деревне Мордвиново. Но к самому водопаду не подъехать, пару километров придется топать своим ходом.
Бывает скользко, но, в целом, мы туда подходили, проблем никаких не было.
Очень интересные луга в окрестностях водопада, с огромным количеством орхидей. Я такого количества пальчатокоренника балтийского нигде в регионе не видела.
А в этих местах огромный луг, покрытый этим растением.
У водопада родниковая подпитка, но воду здесь пить нельзя: река Росвянка загрязнена, рядом проходит трасса и расположено кладбище
-Завершает список Бестинский пролом (или перелом) — небольшой водопадик на ручье Бестинка в Козельском районе, недалеко от границы Козельского и Мещовского района, рядышком с селом Пронино.
Пять лет назад он был практически неизвестен даже лесникам. Как мы туда добирались – отдельная история. Берега речушки сильно заболочены, везде сочатся родниковые воды.
И если отвлечешься - проваливаешься. Сначала я шла осторожно, прощупывала то, что у меня под ногами. Это был август, там как раз цвел розовым цветом краснокнижный посконник коноплёвый.
Я засмотрелась, двинулась к нему и провалилась выше колен. Меня вытаскивал водитель, а потом я уже свои сапоги выдергивала.
Но сейчас там обустроили территорию, сделали тропинку, лестницу, поставили столики, лавочки. Территория облагорожена, лесничество за ней следит. Водичку родниковую можно пить.
Муравьиный город, морёный дуб и карьеры
-Есть в нашей области и другие удивительные редкости. Например, муравьиные столбы.
В лесах у села Зикеево, на берегу реки Жиздра, возвышаются муравьиные столбы высотой до 2 метров — выше человеческого роста!
Их диаметр достигает 1,5 метра и более. Такие встречаются крайне редко.
Этот лес — настоящий муравьиный «город»: муравейники стоят буквально друг на друге.
С 1990-х годов территория охраняется как памятник природы. Большие муравейники обычно встречаются там, где очень густой лес, хорошая кормовая база и близко грунтовые воды, поэтому они вынуждены строить свои дома вверх.
-Недалеко от села Износки, Агафьинского болота, возвышается холм мореный «Шатрищи» — единственный сохранившийся. Его высота 50 метров.
Местные называют его Шат-горой. Он полностью покрыт лесом, на его вершине находится старообрядческое кладбище.
Когда-то рядом был и второй холм, вдвое меньше – 25 метров. Он не сохранился: был уничтожен ради добычи полезных ископаемых.
И сейчас там воронка, засаженная молодыми лесными культурами.
-Интересны и искусственные объекты, например, Акатовский карьер в Дзержинском районе.
Раньше он особой ценности не представлял, пока мы туда не пересадили редчайшую орхидею - дремлик темно-красный.
В 2014 году этот дремлик рос на Заводском карьере и оказался под угрозой исчезновения. Мы собрали порядка 150 экземпляров и пересадили на Акатовский карьер. Живет до сих пор.
Плюс там был свой дремлик болотный. Место интересное, хоть и искусственное, созданное человеком.
-Второй интересный карьер - Большой калужский каньон, это выработанный карьер, который находится в направлении Товарково.
Здесь тоже в большом количестве растет дремлик болотный, встречаются пальчатокоренник балтийский и хвощ пёстрый. Места потрясающие, несмотря на то что сделали это мы своими руками.
И последний объект, про который расскажу, это тарусский луг напротив города Таруса. Здесь обнаружено 32 вида растений из Красной книги Калужской области.
Причем некоторые растения растут в таком количестве, в каком нигде в нашей области не встречаются.
Например, здесь огромные заросли живокости клиновидной, её высота достигает полутора метров.
Когда живокость зацветает в конце июня - начале июля, луг становится васильковым. И это настолько красиво!
И есть небольшие озера в понижениях, где встречаются и горечавка крестовидная, горошек тонколистный и много-много других редких видов.
Недавно наши специалист повторно обследовали тарусский луг, оказалось, что там сохранился крестовник эруколистный. Мы считали, что он вымер и собирались даже из Красной книги в этом году исключать.