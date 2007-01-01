Водопады, орхидеи и 2-метровые муравейники: все это в Калужской области

Эти места не на всех картах, но они точно стоят того, чтобы их найти.

Фото автора и Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

В лесах и оврагах нашей области скрываются неожиданные красоты, о которых мало кто знает.

Например, в регионе на сегодняшний день официально известно семь водопадов.

Об этом в библиотеке им. Белинского рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга НОВИКОВА.

Где увидеть водопады

-Четыре из семи водопадов расположены в Жуковском районе:

Водопад Гремучий больше похож на горную речку. Вода чистая, прозрачная, её можно пить. Здесь брали анализ воды, она прекрасного качества.

Уникальность Гремучего подтверждает редкий мох — ринхостегиум береговой или речной, который является естественным индикатором чистоты воды.

То есть там, где он встречается, можно говорить о том, что вода хорошего качества.

Находится водопад между деревнями Подчервино и Городенки.

Практически весь лес прорезают глубокие овраги, по дну которых льют родники. Они образуют ручейки, которые постепенно сливаются в один и появляется шикарный водопад.

Когда-то его было слышно за два км, но сейчас напор воды уже не такой, но водопад очень живописен в любое время года.

Весной - вообще шикарный, потому что снег тает, идут дожди, он наполняется и становится еще более красивым.

Водопад Гремучий.

-Водопад Радужный находится на границе Жуковского района и Московской области. Ориентир - деревня Папино, на берегу реки Нары.

Он не так высок — около 3 метров. И его красота зависит от сезона: весной он полноводен и великолепен, летом воды в нем поменьше.

Добраться сюда — отдельное приключение. Казалось бы, приходите на другой берег Нары – и он как на ладони. А попробуйте до него дойти!

Дело в том, что склон очень крутой, практически под 90 градусов. Люди туда приезжают, но спуститься сложно.

Если вдруг вы все-таки хотите туда попасть, то лучше сверху напрямую к водопаду не спускаться, можно поскользнуться и переломать все что угодно.

Лучше немного пройти в сторону от дороги, буквально метров 200, там гора уже становится не такой высокой, и зайти по берегу реки, где абсолютно ровная поверхность, тропинка натоптанная.

Единственное, лучше идти в сапогах, потому что весь берег реки Нары покрыт родниками.

Я насчитала там почти 20 родников.

Все эти 200 метров - в родниках. Какие-то бьют прямо рядышком с подножия склона, какие-то бьют повыше, самый высокий.

Водопад Радужный по происхождению родниковый.

Водопад Радужный.

У деревни Кислино, недалеко от Кременок, находится самый высокий водопад региона — «Калужская Ниагара», 4 метра.

Добраться до него по полю достаточно просто. Единственное, что нужно спуститься в ущелье, но там всего 4 метра. Там есть корни деревьев, за которые можно цепляться.

Иногда там натягивают веревку, сделаны ступеньки в почве. Спуститься вполне реально.

Родник находится метрах в 150 от ущелья. И жители из деревни туда приходят за водой.

Калужская Ниагара.

В Жуковском районе находится и Ершовский водопад. Самый маленький, с чистой прозрачной водой.

Расположен он на окраине деревни Ершово.

Подъезжать к нему лучше не через деревню (дорога разбита), а со стороны поля. Ориентир ом служит одиноко стоящий дуб.

Он него начинается тропинка, к водопаду.

Идти максимум 5 минут, и родничок увидите, который питает водопад, и к водопаду спокойно спуститесь, выходы известняка посмотрите - известняковые туфы, по которыми стекает вода.

Водопад в Ершово.

Где нельзя пить воду

-Самый скромный водопад Калужской области - Кольцовский, расположен в Ферзиковском районе, недалеко от села Кольцово. Водопад едва достигает высоты нескольких десятков сантиметров, но он красивый.

Водопад Каменный мост на реке Росвянка — красивое, но не самое безопасное место. Этот водопад образован двумя каменными уступами.

Находится недалеко от Киевской трассы, в деревне Мордвиново. Но к самому водопаду не подъехать, пару километров придется топать своим ходом.

Бывает скользко, но, в целом, мы туда подходили, проблем никаких не было.

Очень интересные луга в окрестностях водопада, с огромным количеством орхидей. Я такого количества пальчатокоренника балтийского нигде в регионе не видела.

А в этих местах огромный луг, покрытый этим растением.

У водопада родниковая подпитка, но воду здесь пить нельзя: река Росвянка загрязнена, рядом проходит трасса и расположено кладбище

Водопад Каменный мост.

-Завершает список Бестинский пролом (или перелом) — небольшой водопадик на ручье Бестинка в Козельском районе, недалеко от границы Козельского и Мещовского района, рядышком с селом Пронино.

Пять лет назад он был практически неизвестен даже лесникам. Как мы туда добирались – отдельная история. Берега речушки сильно заболочены, везде сочатся родниковые воды.

И если отвлечешься - проваливаешься. Сначала я шла осторожно, прощупывала то, что у меня под ногами. Это был август, там как раз цвел розовым цветом краснокнижный посконник коноплёвый.

Я засмотрелась, двинулась к нему и провалилась выше колен. Меня вытаскивал водитель, а потом я уже свои сапоги выдергивала.

Но сейчас там обустроили территорию, сделали тропинку, лестницу, поставили столики, лавочки. Территория облагорожена, лесничество за ней следит. Водичку родниковую можно пить.

Бестенский перелом.

Муравьиный город, морёный дуб и карьеры

-Есть в нашей области и другие удивительные редкости. Например, муравьиные столбы.

В лесах у села Зикеево, на берегу реки Жиздра, возвышаются муравьиные столбы высотой до 2 метров — выше человеческого роста!

Их диаметр достигает 1,5 метра и более. Такие встречаются крайне редко.

Этот лес — настоящий муравьиный «город»: муравейники стоят буквально друг на друге.

С 1990-х годов территория охраняется как памятник природы. Большие муравейники обычно встречаются там, где очень густой лес, хорошая кормовая база и близко грунтовые воды, поэтому они вынуждены строить свои дома вверх.

В Зикеево муравейники на каждом шагу.

-Недалеко от села Износки, Агафьинского болота, возвышается холм мореный «Шатрищи» — единственный сохранившийся. Его высота 50 метров.

Местные называют его Шат-горой. Он полностью покрыт лесом, на его вершине находится старообрядческое кладбище.

Когда-то рядом был и второй холм, вдвое меньше – 25 метров. Он не сохранился: был уничтожен ради добычи полезных ископаемых.

И сейчас там воронка, засаженная молодыми лесными культурами.

Холм Морёный.

-Интересны и искусственные объекты, например, Акатовский карьер в Дзержинском районе.

Раньше он особой ценности не представлял, пока мы туда не пересадили редчайшую орхидею - дремлик темно-красный.

В 2014 году этот дремлик рос на Заводском карьере и оказался под угрозой исчезновения. Мы собрали порядка 150 экземпляров и пересадили на Акатовский карьер. Живет до сих пор.

Плюс там был свой дремлик болотный. Место интересное, хоть и искусственное, созданное человеком.

Дремлик темно-красный в Акатовском карьере.

-Второй интересный карьер - Большой калужский каньон, это выработанный карьер, который находится в направлении Товарково.

Здесь тоже в большом количестве растет дремлик болотный, встречаются пальчатокоренник балтийский и хвощ пёстрый. Места потрясающие, несмотря на то что сделали это мы своими руками.

И последний объект, про который расскажу, это тарусский луг напротив города Таруса. Здесь обнаружено 32 вида растений из Красной книги Калужской области.

Причем некоторые растения растут в таком количестве, в каком нигде в нашей области не встречаются.

Например, здесь огромные заросли живокости клиновидной, её высота достигает полутора метров.

Когда живокость зацветает в конце июня - начале июля, луг становится васильковым. И это настолько красиво!

И есть небольшие озера в понижениях, где встречаются и горечавка крестовидная, горошек тонколистный и много-много других редких видов.

Недавно наши специалист повторно обследовали тарусский луг, оказалось, что там сохранился крестовник эруколистный. Мы считали, что он вымер и собирались даже из Красной книги в этом году исключать.

Река Таруса.