Что нужно сделать сейчас в огороде и саду: практические советы для владельцев участков от калужского эксперта

Советами поделилась руководитель клуба «Добрые плоды» Елена Дроздовская

На очередном занятии в клубе «Добрые плоды», который собирается в библиотеке им. Белинского, говорили о деревьях и сезонных работах.

Как заметили собравшиеся огородники, на их участках в ноябре зацвели рогатая фиалка, анютины глазки, жимолость.

А на сирени набухли почки.

- Осень теплая, аномальная, - говорит Елена Викторовна. - Ничего хорошего она не приносит. В первую очередь страдают косточковые: абрикосы, слива, алыча, черешня, вишня.

У них очень рано распускаются почки. Дерево думает, что весна, соки начинают работать.

А мороз начнётся, корневая система страдает, иммунитет страдает, цвести то, что сейчас цвело, не будет на следующий год. А значит, урожая не будет.

Надо, чтобы температура постепенно двигалась к минусу. Когда идёт постепенное снижение, очень хорошо.

Как умирает дерево

- Редко бывает, чтобы дерево жило и вдруг внезапно умерло, - объясняет Дроздровская. - Посмотрите схему спирального умирания дерева. Вы должны знать, на какой стадии находятся ваши деревья.

Сначала дерево здорово - это первая ступень спирали.

Потом попало в засуху или его поразило какое-нибудь легкое заболевание, или мороз весенний был. Это вторая стадия: дерево пережило стресс, иммунитет упал, значит, оно предрасположено к заболеваниям.

Затем дерево повредили, например при строительстве, или поставили сплошной высокий забор, или произошло переувлажнение почвы. Все это приведет к тому, что оно будет болеть и перейдет в третью стадию.

На третьей стадии дерево будет повреждено: сосудистые болезни, черные раки, некрозы, корневые гнили. Плюс неправильная обрезка. На этой стадии мы видим, что веточки стали засыхать, какое-то пятно на стволе появилось.

Четвертая стадия – это усыхание больших веток, появление грибов, изменение окраса листвы, опад листвы.

Если дерево находится на третьей или четвёртой стадии увядания (усыхают ветви, появляются грибы, листва преждевременно опадает), скорее всего, спасти его не удастся.

В этом случае лучше спилить и сжечь растение — особенно при подозрении на вирусные или раковые болезни.

Поэтому сейчас мы обязательно должны оценить обстановку.

Если больное дерево пришлось убрать, на этом месте сажать снова нельзя. Потому что токсины в земле собираются.

Пень выкорчевывается, потом два года сажаются сидераты. Они прекрасно лечат землю.

А если груша сгнила, и вы ее убрали, 10 лет грушу нельзя сажать на этом месте. Используйте сидераты и можно косточковые или яблоню посадить, но не грушу.

Что сделать в саду

Сейчас, когда листва опала, особенно хорошо видна «скелетная» структура деревьев — можно оценить их состояние, составить план работ и предотвратить болезни на будущий год.

Начните с тщательного осмотра всех деревьев и кустарников. Обратите внимание на:

наличие сухих, больных или искривлённых веток;

приросты за этот год (у здорового молодого дерева они сильные и должны быть заметными).

- Что такое прирост? Это кончик веточек, - говорит Елена Викторовна. - Он даже по цвету немножко отличается. Каждый год происходит прирост, его видно.

Они тоненькие, не имеют разветвлений, их берут на прививку. Но бывает и полтора метра прирост одного года, например у алычи.

Нельзя давать таким большим приростам расти, потому что ветвей не будет, и плодам негде расти.

Абрикосы, черешня тоже дают большие приросты.

И надо учитывать: если дерево должно давать большие приросты, а у него прирост всего 10 см, значит, надо смотреть, что его беспокоит.

Может быть, дело в корневой системе или болячка какая-то села, или рана появилась, или морозобоина, или кора потемнела.

пятна, трещины, налёты на коре — это может быть признаком цитоспороза, черного рака или других грибковых заболеваний.

Правильный уход за деревьями

1. Обрезка Кардинальную обрезку лучше оставить на раннюю весну — до распускания почек, чтобы раны быстрее зажили.

Но сейчас можно удалить явно больные, сухие или перекрещивающиеся ветки.

Особенно опасны «кластеры» — когда из одной точки растёт 3–5 веток: они слабо прикреплены и легко ломаются.

Если вы отпиливаете дерево, обязательно эти места перекрасить, защитить, иначе будет солнечный ожог и морозобой - разобьется кора.

- Осматриваем до конца все свои веточки. У калины яйца вредителей - на кончиках веточек, жук выводится, сжирает калину. Веточки отрезают 5-7 см, - рекомендует руководить клуба «Добрые плоды».

2. Побелка стволов Побелка защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин.

Делайте это в сухую, безветренную погоду — лучше акриловой краской или специальной садовой побелкой.

Белить в первую очередь надо с солнечной стороны, там все перегревается.

Молодые саженцы белить не нужно — их лучше обмотать белой тканью или лутрасилом. А весной обязательно снять его.

3. Защита от грызунов Мыши и зайцы могут повредить кору зимой.

Обмотайте стволы от самой земли вверх старыми женскими колготками (не тёмными — они притягивают солнце) или специальной сеткой.

Также разложите под деревьями приманки с отравой в защитных пластиковых трубочках, чтобы птицы не имели к ним доступа.

- А еще кулечек завернуть – отлично, мышь любит поискать, покопаться. Можно даже бутылку пластиковую отрезать, и в бутылку отраву положить – советует Дроздовская.

Где корни?

Осенью также важно проверить, не заглублена ли корневая шейка дерева.

Это место, где корни расходятся от ствола, должно быть на уровне почвы, чтобы было видно, в какие стороны расходятся корни.

Если заглублена, вы корней не видите, весной аккуратно откопайте.

Уберите опавшую листву и растительные остатки — особенно под кустами смородины и крыжовника, где могут зимовать вредители.

Осторожно с химией

Также на занятии Елена Дроздовская напомнила о препаратах для обработки сада.

При их выборе обращайте внимание на класс опасности.

Лучше использовать средства 4-го класса — они безопасны для пчёл, рыб и человека. Препараты 3-го и выше класса опасны для экосистемы: убивают опылителей, загрязняют воду и почву.

Для профилактики грибковых болезней можно использовать 3%-ную бордоскую смесь — но только до наступления морозов и с защитой почвы (подложите плёнку, чтобы медь не попала в землю).

Химические препараты для обработки сада.

биопрепараты

Не забывайте:

Измеряйте кислотность почвы: яблони терпят pH 5, а косточковые предпочитают нейтральную или слабощелочную почву (7–7,5). Известкуйте участок раз в 3 года.