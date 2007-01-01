Здесь бьются на мечах, плетут кольчуги, воспитывают орла и варят полбу: Калуга два дня возвращалась в эпоху Великого стояния на Угре

Что интересного было на фестивале Уграфест.

Фото автора.

Представьте: вы идёте по улице, а вокруг — кузнецы, мастера отливающие пули, женщины у жерновов.

Звучит как сцена из исторического фильма.

Но это реальность — двухдневный фестиваль в Калуге, посвящённый Великому стоянию на реке Угре 1480 года, событию, положившему конец ордынскому игу.

Фестиваль открылся лекциями. В первый день ИКЦ стал площадкой для острых дискуссий: выступали политологи, обсуждали роль исторической памяти и современные параллели.

Во второй день пространство у Инновационного культурного центра превратилось в «Город мастеров».

Здесь чеканили монеты, отливали пули, а мастерицы с помощью жерновов превращали зерно в муку. Гости не стеснялись браться за инструменты, пробуя себя в средневековых ремеслах.

Чуть поодаль, на спортивной площадке, раскинулся лагерь русских витязей и монгольских кочевников, где можно было узнать о быте воинов.

Здесь же разворачивались сцены из прошлого: витязи в кольчугах сражались на мечах и отбивались щитами.

Орёл, который думакет, что он человек

На улице привлекал внимание и соколиный двор, который разместился рядом с ареной боёв.

Любой желающий мог сфотографироваться с орлом и соколом. Орел пользовался особой популярностью.

Птице 12 лет (доживают они до 40 лет), имя ей не дали — это не домашний питомец. Орёл живёт во дворе на специальной дуге.

- Он съедает по крысе в день, — поделился с нами его владелец. — И так как выращен людьми, считает себя человеком. А меня воспринимает как жену.

Вот такой неожиданный поворот.

От археологии до Домостроя

Пока взрослые ловили дух средневековья на улице, внутри ИКЦ разворачивался праздник для всей семьи.

В «археологической песочнице» дети раскапывали «артефакты».

Самые маленькие смотрели спектакль «Волк и семеро козлят», который приготовил Калужский театр кукол.

В фойе развернулась выставка солдатиков и игротека. На мастер-классе по ткачеству царила полная концентрация. А кто-то пробовал себя в плетении кольчуги.

Дело это непростое: на одну небольшую кольчугу уходит 20 000 колец, 600 метров проволоки и полтора месяца упорного труда! При этом, как пояснили реконструкторы, кольчуга отлично защищала от режущих ударов.

В Зимнем амфитеатре нон-стопом шли лекции. Историк-искусствовед Ангелина Иванова раскрыла секреты допетровской кухни — оказывается, наши предки умели радовать себя вкусной и разнообразной едой.

Руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», многодетный отец Виталий Якунин рассказал, как обойтись в быту без крепкого словца.

Историк и реконструктор Диана Румянцева шокировала лекцией под названием «Верните женщинам Домострой!»

Волшебная сила хороводов

Самой магической силой на фестивале обладали хороводы во внутреннем дворике.

Люди, взявшись за руки, под музыку сходились, обнимались и расходились. Их энергия была так сильна, что разогнала тучи.

Снегопад, начавшийся утром, прекратился, испугавшись жаркого народного веселья.

Фестиваль продлился четыре часа.

Для тех, кто во время такого путешествия во времени успевал проголодаться, предлагалось бесплатное угощение в русских традициях - полба томленая в сливках с курицей и грибами, заправленная ароматным зеленым маслом.

Гости единогласно признавали: «Очень вкусная каша!»

Завершился же фестиваль концертом группы «КруиZ».