От живых свидетельств до немецких карт: как в Калужской области нашли место гибели генерала Ефремова

И как память сносят при выкорчевке леса.

Фото из архива Максима Сапожникова.

В национальном парке «Угра» планируется создать новую военно-мемориальную тропу, посвященную боевому пути 33-й армии генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова и последним дням жизни командарма.

Тропа пройдет по местам последних боев и предполагаемым местам гибели генерала Ефремова

О работе поисковиков по восстановлению исторической справедливости рассказал на научно-практической конференции ««Вклад особо охраняемых территорий в сохранении наследия Великой Отечественной войны», прошедшей в библиотеке имени Белинского командир поискового объединения имени М.П. Краснопивцева Максим САПОЖНИКОВ.

Не рассказывали правду

Одной из самых трагичных и долгое время замалчиваемых страниц Великой Отечественной войны стал подвиг солдат и офицеров 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова.

В начале 1942 года армия оказалась в окружении под Вязьмой, а попытка прорыва в апреле того же года в вблизи Климова Завода Юхновского района завершилась тяжёлыми потерями: тысячи бойцов погибли или попали в плен.

- Долгие годы обстоятельства их гибели оставались неизвестными или противоречивыми — в том числе из-за послевоенной цензуры, не позволявшей рассказать всю правду, - говорит Максим.

Сегодня благодаря усилиям поисковиков, историков и неравнодушных граждан эта страница истории постепенно восстанавливается.

Особую роль в исследовании событий сыграли Александр Николаевич Краснов и Станислав Дмитриевич Митягин — последний был сыном офицера, участвовавшего в том самом прорыве.

Опорой для первых поисков стали не архивы, доступ к которым был ограничен, а живые свидетельства тех, кому удалось выжить и рассказать правду о происходившем в апреле 1942 года.

Именно эти воспоминания легли в основу деятельности поисковиков из города Кондрово. Была составлена схема маршрута прорыва, опубликованная на обложке книги Юлии Капусто «Последними дорогами генерала Ефремова», вышедшей в 1992 году.

- Именно с этой схемы началось активное изучение поисковиками зоны действия ударной группировки 33-й армии, поиск незахороненных воинов, - рассказывает Максим Сапожников. - Результатом стали официальные захоронения погибших бойцов, места под которые Краснову пришлось буквально пробивать у местных органов.

Одной из первых появилась братская могила на окраине деревни Слободка Смоленской области, где покоятся останки более 300 солдат и офицеров.

А немного позже - обелиск в урочище Горнево, где захоронены 253 воина. Это Юхновский район Калужской области, территория нацпарка «Угра».

Где погиб командарм

Однако долгое время место последнего боя командующего армией оставалось условным.

Считалось, что он произошел в урочище Горнево, где установлен обелиск.

Однако в 2009 году поисковикам удалось найти в немецком Бундесархиве дивизионную карту-схему прорыва, которая кардинально изменила представления о событиях апреля 1942 года.

- По истории, собравшись в Шпырёвском лесу (граница Калужской и Смоленской областей), примерно 8−9 тысяч солдат с учетом раненых двинулись на выход из окружения, - поясняет Максим Сапожников. - И первое мощное боестолкновение с противником произошло при пересечении ефремовцами лесной дороги между деревнями Беляево и Буслава.

Это место четко обозначено на немецкой карт-схеме. Воспоминания оставшихся в живых ветеранов подтверждают эти события.

Известно, что выдвинулось 198 подвод с ранеными солдатами, то есть они выстроились в очень длинную шеренгу.

Очевидцы рассказывали, что у одного солдата отказали руки, их заткнули за ремень. И по маршруту движения, люди постепенно падали, так как были обессилены.

Напомню, что они находились к тому моменту уже два с половиной месяца в полном окружении, с февраля 1942 года.

Их никто не поднимал, они садились на обочину дороги, и все проходили с пониманием того, что, скорее всего, они так и останутся там.

Точность немецкой карты подтверждалась и на местности: стоит отклониться от указанного маршрута всего на 100 метров, как плотность находок — гильз, останков, личных вещей — снижалась в десятки раз.

К сожалению, очень многие останки советских воинов, которые мы поднимали в том месте, имеют фрагментарный характер, так как никто этих людей не хоронил, и они были растащены зверьем, корневой системой природы и так далее.

Сложность в обнаружении и в том, что что крупные металлические предметы: оружие, каски, котелки, которые реагируют на сигнал металлодетектора, ранее были собраны с поверхности земли, а останки так и остались лежать.

То есть сейчас в основном мы можем «зацепить» воинов на патроны, пуговички, пряжечки.

И когда мы поднимали двоих воинов, по ним можно было увидеть, насколько все плохо было со снабжением: у них на ногах были надеты противогазные маски, чтобы как-то защитить свою обувь и держать ноги относительно в тепле.

Это апрель 1942 года, ночью - минус, днем плюс.

Генерал Михаил Ефремов не бросил свою армию.

Часы и кобура

Решающим свидетельством места гибели штабной группы Ефремова стала находка в районе, обозначенном на немецкой карте как точка «19,4» (юго-западнее бывшей деревни Дегтянка, близ села Климов завод).

Там были обнаружены серебряные часы — такими командарм награждал отличившихся бойцов в деревне Шпырёво, а также личные вещи, гильзы и, главное — кобура от пистолета «Тульский Коровин» (ТК), которым, как правило, были вооружены высшие офицеры и сотрудники НКВД.

Хотя нельзя утверждать, что кобура принадлежала лично Ефремову, но она свидетельствует о присутствии командного состава в этом месте. Возможно, принадлежала погибшему начальнику особого отдела армии Камбургу.

В ноябре 2017 года на этом месте, в пределах Национального парка «Угра», был торжественно установлен памятный знак — камень с информационной табличкой.

Поисковики установили памятную табличку на месте гибели генерала Ефремова.

памятный камень с табличкой был торжественно открыт в 2017 году.

Аналогичные знаки появились в урочище Шпырёво (место сбора перед прорывом) и на дороге Беляево-Буслава, где между деревнями был разбит санитарный обоз, в котором размещалось 2193 человека - раненые и больные.

Это почти четверть всей выходящей из окружения группировки.

Установка памятного камня в урочище Шпырево (Смоленская область).

Памятный камень на дороге Беляево-Буслава.

К сожалению, память о подвиге нуждается в защите.

В Смоленской области активная вырубка леса уже привела к повреждению гусеничной техникой памятного камня на дороге Беляево-Буслава.

Попытки поисковиков официально включить памятные камни в реестр памятников истории и культуры пока не увенчались успехом, местные власти лишь предписали администрациям сельских поселений, где проводятся работы, обратить на них внимание и не подвергать вандализму.

Сапожников также отметил, что его объединение — не единственное, кто занимается этой темой. Большой вклад внес Владимир Мельников, установивший памятный крест в урочище Дегтянка.

Основным его аргументом были показания местного жителя из деревни Слободка, который по памяти нарисовал примерное место гибели командарма.

Также в районе высоты 201,8 на пути группы Ефремова из урочища Шпырёво, местным жителем деревни Федотково на камне была установлена табличка из нержавеющей стали с надписью

«На этом месте, в Шпырёвском лесу 15 августа 1942 года, фашистами был зверски уничтожен санитарный обоз 33-й армии генерала Ефремова. Погибло более трех тысяч бойцов и мирных жителей. Вечная память».

Где искать информацию

Сейчас исследования продолжаются. Но работа по восстановлению имен и обстоятельств гибели солдат не ограничивается одним маршрутом.

Поисковики объединения имени Краснопивцева работают и в других местах, например, на территории Павловского плацдарма в нацпарке «Угра», там уже подняли останки 35 бойцов. с отечественными и немецкими архивными документами — всё это позволяет максимально точно реконструировать события и установить имена воинов.

Вся информация о найденных бойцах стекается во Всероссийский информационный поисковый центр (ВИПЦ) и публикуется в сборниках «Имена из солдатских медальонов».

Это главный ресурс для тех, кто ищет информацию о пропавших без вести родственниках.