На две пятерки: детская художественная школа Калуги отметила юбилей необычно

55 лет здесь рисуют – не скучают.

Фото автора.

Художественной школе – 55.

Да-да, эта самая школа, где когда-то впервые взяли в руки ластик и кисточку будущие художники, архитекторы, дизайнеры, педагоги и просто люди с хорошим вкусом.

И пусть название детская звучит скромно, за этими пятью с половиной десятилетиями — целая эпоха: десятки выпускников, сотни выставок, тысячи набросков и, конечно, бесконечное количество сломанных карандашей и ластиков, исчезнувших в неизвестном направлении.

С воздушными шарами и фотографиями

К юбилею в выставочном зале Калужского отделения Союза художников открылась экспозиция «Мастера и Ученики», где можно проследить всю историю школы и увидеть работы в разных техниках, стилях от строгой академической живописи до смелых экспериментов современных выпускников.

Выставка будет работать до 1 декабря.

Зал встречает по-праздничному: под потолком — море воздушных шаров, собранных в нежной золотой-зеленой-сиреневой цветовой гамме, у входа – юбилейная дата из красных шаров – 55 лет.

На стенах - не только картины, но и фотографии, на которых можно узнать весь педсостав. Тут же лежат фотоальбомы, которые многие листали с мыслью: «Надо же, как молоды мы были!»

На вернисаж собрались те, кто рисовал здесь, учил, приводил сюда своих детей.

Пришли «золотые» педагоги, чей стаж практически равняется юбилею школа. Например, Галина Николаевна Мурзаева и Татьяна Васильевна Афонина: они сами окончили школу, а в 18–19 лет вернулись в неё уже в роли преподавателей.

Среди «опытнейших и мудрейших» сотрудников школы — педагоги Елена Ивановна Раченко, Светлана Владимировна Синкевич, а также сотрудница бухгалтерии Тамара Григорьевна, которая работала в школе с самого её основания. Она, скорее всего, знает, сколько ластиков ушло за 55 лет.

— Это семейный праздник, — с теплотой говорит директор школы Елена Глушкова, которая пришла сюда в 1976 году. — Помню, мама сшила мне костюм мухомора к новогоднему утреннику. А потом я здесь была лаборантом, учителем, завучем… и вот — директором. Мы все здесь друг друга знаем. И программу вызубрили. Разбуди любого из нас ночью и спроси: «Как строится куб, чайник?» - ответит и нарисует.

Она добавляет с улыбкой: — Я здесь живу сердцем. И отдаю это сердце своему коллективу.

Понимать искусство

Поздравить коллег пришли директора и педагоги других школ искусств Калуги. Вспоминали, как в советское время вместе ездили в колхозы — не за вдохновением, а на уборку урожая. А потом — пересекались на творческих мероприятиях, выставках и концертах. — Ваши дети учились у нас, наши — у вас, — говорили с лёгкой улыбкой.

Председателя Калужского отделения Союза художников Ольга Кузьминова пожелала школе талантливых учеников, вдохновлённых педагогов, стабильного финансирования и созидательного творческого настроения — минимум на весь учебный год. — 55 лет — это дата весомая, на две пятерки, — сказала Ольга. — У Союза художников с художественной школой самые тесные связи. Мы находимся по-соседству, мы работаем вместе.

Многие члены Союза преподают в школе, а многие именно здесь начинали свой профессиональный путь. Но важно вот что: школа не только дает начальную подготовку.

Она по-настоящему воспитывает людей. Учит понимать и чувствовать искусство, не бояться видеть непонятное и познавать его.

Она воспитывает думающих зрителей, которые нам, художникам, крайне необходимы.

Работа преподавателя Галины Мурзалёвой «Частушки».

Работа преподавателя Елены Беловой «Лето уходящее».

Работа преподавателя Светланы Родионовой «Рябина».

В завершение вечера прозвучало и конкретное предложение от коллег из Калужского колледжа культуры создать городской выставочный центр, где регулярно можно было бы показывать работы юных художников, проводить Недели искусств, приглашать родителей и вообще устраивать культурную жизнь как в Париже.

Работа Елены Баталиной (преподаватель Елена Глушкова» «Жизнь коротка».

Работа Екатерины Ганжи (14 лет), преподаватели Юлия Мадудина и Светлана Синкевич.

Работа Ксении Обуховой (12 лет, 3-й класс), преподаватель Татьяна Афонина «Гостиный двор».

Работа Андрея Котуранова (4-й класс), преподаватели Галина Мурзалёва и Георгий Герасимов «Город будущего».

Анастасия Карпухина «Рок-музыкант», преподаватель Татьяна Гоздинская.