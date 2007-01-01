Ставка на здоровье: как Калужская область модернизирует здравоохранение

В Калужской области реализуется масштабная программа модернизации системы здравоохранения, направленная на повышение качества медицинской помощи, укрепление кадрового потенциала и достижение национальных целей в области здоровья населения.

Об этом на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Анной Черновой заявил недавно губернатор Владислав Шапша, подчеркнув, что «здравоохранение - одна из самых чувствительных сфер для жителей, и ей уделяется первостепенное внимание.

Исторический минимум младенческой смертности и новые центры здоровья

Одним из главных достижений региона в 2025 году стало резкое снижение младенческой смертности – показатель упал вдвое по сравнению с прошлым годом и достиг исторического минимума.

По словам Анны Черновой, Калужская область сегодня входит в число регионов с самыми низкими значениями этого индикатора в России.

Этому способствует реализация федерального проекта «Охрана материнства и детства»: перинатальный центр серьёзно переоснащён, а в ЦМБ №3 и Спас-Деменской участковой больнице открыты современные женские консультации. Особое внимание уделяется детям с хроническими заболеваниями.

На базе Калужской областной клинической детской больницы запущен Центр детской эндокринологии, включающий «Школу сахарного диабета». С начала года 410 детей и впервые – 625 беременных женщин получили системы непрерывного мониторинга глюкозы.

– Это нивелирует риски течения беременности, – отметила министр.

Модернизация первичного звена: от ФАПов до новой поликлиники

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе завершён капитальный ремонт на 11 объектах здравоохранения. Закуплено 1214 единиц медицинского оборудования, в больницы передано 25 автомобилей, а в сельской местности установлено 15 новых ФАПов – три уже работают, остальные заработают до конца ноября.

Особое событие года – открытие новой детско-взрослой поликлиники на Правобережье Калуги, о которой жители просили годами.

– Обещание сдержали, – подчеркнул губернатор.

В ноябре также начнёт работу отремонтированная поликлиника на улице Комсомольской, 7.

Сердечно-сосудистая помощь: ниже смертность, выше технологии

Калужская область демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Благодаря изменённой маршрутизации пациентов с инфарктами – теперь они напрямую поступают в сосудистые центры – летальность от острого инфаркта миокарда снизилась до 7,5% при целевом показателе 10,2%. Более 6800 пациентов получают льготные препараты, а в практику внедрены высокотехнологичные операции по тромбоэкстракции, снижающие не только смертность, но и риск инвалидизации после инсультов.

В 2026 году в Сухиничах откроется первичное сосудистое отделение – уже идёт ремонт ЦМБ №5 и подготовка к поставке тяжёлого оборудования.

Поддержка участников СВО: от диспансеризации до зубопротезирования

Особое внимание уделяется медицинской помощи участникам специальной военной операции и их семьям. На 1 ноября 2025 года 383 бойца прошли диспансеризацию, 123 – медицинскую реабилитацию.

В Калуге развернуто 110 коек для реабилитации, а в областной стоматологической поликлинике 41 участник СВО проходит бесплатное зубопротезирование за счёт бюджета региона. Также организовано санаторно-курортное лечение.

Кадры – основа системы

– Начали с самого главного – кадров, – заявил Владислав Шапша, напомнив о жалобах на нехватку врачей в детской стоматологии.

В 2025 году в медучреждения региона пришли 84 врача после специалитета, 32 – после ординатуры и 113 средних медработников.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выполнены досрочно – 41 специалист уже работает в сельской местности. Минздрав РФ дополнительно выделил региону 3,6 млн рублей на привлечение кадров. Заключено 147 целевых договоров на обучение врачей и 38 – на ординатуру.

Будущее за профилактикой и доступностью

Губернатор подчеркнул необходимость усиления профилактической работы. В регионе уже достигнут рекордный результат по снижению потребления алкоголя – 8,07 литра на душу населения при целевом показателе 9,32.

– Надеемся, что эта тенденция продолжится, – сказала Чернова.

Также в планах – строительство новых больниц в Козельске и Людиново, проектирование которых уже завершается.

– Обязательно выполним все обязательства перед людьми, – заверил Шапша.

Калужская область уверенно движется к достижению стратегической цели – увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году.

Для этого регион последовательно модернизирует инфраструктуру, внедряет передовые технологии, привлекает кадры и ставит интересы пациентов в центр всей работы. Как отметил губернатор, «сделано немало, но предстоит сделать ещё больше».