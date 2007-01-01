Афиша Обнинск
Депрессивная Дугна: от сквера до сквера сквозь тлен и разруху
Статьи, аналитика, репортажи

Депрессивная Дугна: от сквера до сквера сквозь тлен и разруху

Поселок в Ферзиковском районе поражает своей запущенностью и ветхостью строений.
Владимир Андреев
13.11, 08:00
0 181
Основанный Никитой Демидовым в 1709 году, сегодня этот населенный пункт тихо умирает.

Мы приехали в Дугну в первых числах ноября 2025 года для того, чтобы разобраться с проблемой отсутствия моста через Оку.

Однако, то, что предстало перед нашим взором, заслуживает отдельного фоторепортажа о поселке.

Скверный сквер

Первое, что попадается на глаза при въезде в Дугну – некое подобие общественного места с непонятным столбиком посередине.

Назвать это сквером, как-то рука не поднимается.

Поломанные и разбитые фонари, мусор, заросшие травой дорожки и полная, невероятно осязаемая тишина. Будто попал в давно и спешно оставленное жителями место.

Оказалось, что в 2021 году руководство Ферзиковского района решило устроить в Дугне благоустройство. А именно разбить при въезде в поселок сквер, посвященный основателю Дугны Никите Демидову.

Картинки проекта смотрятся достойно. Тут и освещение, и дорожки и стена памяти. На деле же, как рассказали жители, только год назад в середине этого сквера вместо ямы с мутной водой появился столбик. Видимо под бюст Демидова. На картинке проекта бюста нет, там почему-то нарисован непонятный кубик. Памятник кубику власти решили поставить?

За почти два миллиона рублей в 2021 году подрядчик начал работы. Что случилось дальше, местные жители не знают, однако мы выяснили, что ежегодно на сайте госзакупок появляются заявки на торги по благоустройству этого сквера.

Интересно, что в 2024 году, заявку в миллион с лишним разбили на три части, разделив процесс ремонта на три этапа.

Тут необходимо пояснить, что по ФЗ-44, если сумма, выставленная на торгах меньше 600 тысяч рублей, то процедура проходит по «малой закупке».

В этом случае заказчик может самостоятельно выбрать подрядчика и заключить с ним контракт напрямую.

Каждый год выделять по миллиону, разбив сумму на три части и делать вот такое вот «благоустройство»... А что? Так можно было?

Дорога в никуда

Единственное светлое пятно во всем поселке – это дорога по нижней его части.

Правда, новенький асфальт ведет к тупику - к месту, где до сентября нынешнего года стоял мост.

О проблемах с мостом мы писали ранее.

Весь так называемый нижний поселок – сплошная череда совершенно развалившихся частных домов и грозящих полностью рухнуть остатках заводских строений.

Кому нужна эта дорога?

Автобус от Ферзиково (когда мост еще стоял) ходит с другой стороны, въезд с «Тульского берега» используется очень редко.

Зато асфальт новенький, практически нетронутый. Красиво, правда?

Основная часть населения Дугны живет в верхней части поселка. Туда ведет очень крутая дорога из положенных кое-как бетонных плит. Спуститься по ней, а тем более подняться, пожилому человеку очень тяжело.

А население Дугны сегодня в основном состоит из людей пожилого возраста.

Вас тут бомбили что ли?

Мы медленно едем по свежему асфальту, глядя на разруху вокруг и ощущение абсурда не оставляет на протяжении всего пути.

Вокруг пустые дома без крыш с зияющими дырами вместо окон.

С другой стороны дороги видны остатки, видимо, бывших цехов Демидовского завода.

Посреди этого бесшумного кошмара из постапокалиптических фильмов стоит чудом сохранившаяся церковь с куполом, полностью поросшим растительностью.

Поселок расположен в овраге, что добавляет жутковатой таинственности этому странному месту.

За все время пути мы увидели лишь один дымок из трубы частного домика. И одного человека.

Правда, сфотографировать его не удалось.

Здесь скрылся местный житель.
Увидев, что мы собираемся запечатлеть его для истории, мужчина непонятного возраста вдруг ломанулся сквозь бурьян через забор и пропал в развалинах очередного промышленного вида здания с провалившейся крышей.

- Что тут вообще происходит? - не сумел сдержать недоумения наш водитель.

Автор тоже не смог понять, что же произошло с некогда рабочим поселком?

Самолет – вертолет, какая разница

Наконец, мы добрались до той самой выложенной бетонными плитами дороги в верхнюю часть Дугны.

Здесь ощущение катастрофы потихоньку отпускает.

Обычная деревня с привычным сельсоветом, поломанной открытой эстрадой и медпунктом на замке.

Кстати, как рассказали жители, ФАП работает один раз в неделю четыре часа.

- Медсестричка у нас хорошая, да только что она может сделать, воды-то в медпункте нет, - с горечью рассказали местные жители.

И посреди всего этого сельского полуразвала стоит самолет. Будто случайно приземлился давным-давно, да и остался тут стоять.

Оказалось, это второй сквер Дугны. И тоже именной.

Он был торжественно открыт в августе 2024 года и называется «Полет».

Сквер разбит в честь уроженца Дугны Николая Чернова, который был первым руководителем Кременчугского летного училища гражданской авиации.

Воздать память земляку – дело святое. Истратили на сквер около 2 млн. еще более 170 тысяч списали на транспортировку самолета.

Вот только нюанс: Николай Чернов известен в России как один из первых, кто в СССР начал заниматься внедрением нового вида авиационной техники – вертолётов, к которым относились в те времена с большой опаской.

Вертолеты были мечтой и главным делом жизни Чернова.

- Могли бы и сенокосилку поставить, какая им разница, - горько шутят дугнинцы в ответ на наш вопрос, а почему в честь вертолетчика поставили самолет?

Впечатление о посещении Дугны у нас осталось весьма гнетущим.

Власти не раз говорили о возрождении этого поселка с довольно богатой историей.

Однако увиденное на месте, не оставляет от этих слов ничего, кроме скепсиса.

 Наша справка

Первое упоминание о Дугне относится к концу XV века. В 1689 году Дугнинский завод впервые упоминается в «отказных книгах» Пушкарского приказа вместе с посёлком.

Поселение основано в 1709 году Никитой Демидовым, построившим по указу Петра Первого чугунолитейный завод, выпускавший якоря, пушки, картечь. Доменные печи функционировали до начала XX века.

  • В 1796 году неподалёку от старого был основан Ново-Дугнинский завод с плотиной и домной.
  • В 1917 году Дугнинский завод был встроен в систему советской социалистической промышленности.
  • В 1925 году Дугна получила статус рабочего посёлка.
  • В 1935 году был образован Дугнинский район в составе Московской области.
  • В 1937 году Дугнинский район был передан в Тульскую область.
  • В 1944 году Дугнинский район вошёл в Калужскую область.
  • В 1959 году Дугнинский район был упразднён, его территория вошла в состав Ферзиковского района.
  • 24 февраля 2012 года Законом Калужской области статус поселок городского типа Дугна изменён на посёлок (сельский населённый пункт).

