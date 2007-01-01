Депрессивная Дугна: от сквера до сквера сквозь тлен и разруху
Основанный Никитой Демидовым в 1709 году, сегодня этот населенный пункт тихо умирает.
Мы приехали в Дугну в первых числах ноября 2025 года для того, чтобы разобраться с проблемой отсутствия моста через Оку.
Однако, то, что предстало перед нашим взором, заслуживает отдельного фоторепортажа о поселке.
Скверный сквер
Первое, что попадается на глаза при въезде в Дугну – некое подобие общественного места с непонятным столбиком посередине.
Назвать это сквером, как-то рука не поднимается.
Поломанные и разбитые фонари, мусор, заросшие травой дорожки и полная, невероятно осязаемая тишина. Будто попал в давно и спешно оставленное жителями место.
Оказалось, что в 2021 году руководство Ферзиковского района решило устроить в Дугне благоустройство. А именно разбить при въезде в поселок сквер, посвященный основателю Дугны Никите Демидову.
Картинки проекта смотрятся достойно. Тут и освещение, и дорожки и стена памяти. На деле же, как рассказали жители, только год назад в середине этого сквера вместо ямы с мутной водой появился столбик. Видимо под бюст Демидова. На картинке проекта бюста нет, там почему-то нарисован непонятный кубик. Памятник кубику власти решили поставить?
За почти два миллиона рублей в 2021 году подрядчик начал работы. Что случилось дальше, местные жители не знают, однако мы выяснили, что ежегодно на сайте госзакупок появляются заявки на торги по благоустройству этого сквера.
Интересно, что в 2024 году, заявку в миллион с лишним разбили на три части, разделив процесс ремонта на три этапа.
Тут необходимо пояснить, что по ФЗ-44, если сумма, выставленная на торгах меньше 600 тысяч рублей, то процедура проходит по «малой закупке».
В этом случае заказчик может самостоятельно выбрать подрядчика и заключить с ним контракт напрямую.
Каждый год выделять по миллиону, разбив сумму на три части и делать вот такое вот «благоустройство»... А что? Так можно было?
Дорога в никуда
Единственное светлое пятно во всем поселке – это дорога по нижней его части.
Правда, новенький асфальт ведет к тупику - к месту, где до сентября нынешнего года стоял мост.
О проблемах с мостом мы писали ранее.
Весь так называемый нижний поселок – сплошная череда совершенно развалившихся частных домов и грозящих полностью рухнуть остатках заводских строений.
Кому нужна эта дорога?
Автобус от Ферзиково (когда мост еще стоял) ходит с другой стороны, въезд с «Тульского берега» используется очень редко.
Зато асфальт новенький, практически нетронутый. Красиво, правда?
Основная часть населения Дугны живет в верхней части поселка. Туда ведет очень крутая дорога из положенных кое-как бетонных плит. Спуститься по ней, а тем более подняться, пожилому человеку очень тяжело.
А население Дугны сегодня в основном состоит из людей пожилого возраста.
Вас тут бомбили что ли?
Мы медленно едем по свежему асфальту, глядя на разруху вокруг и ощущение абсурда не оставляет на протяжении всего пути.
Вокруг пустые дома без крыш с зияющими дырами вместо окон.
С другой стороны дороги видны остатки, видимо, бывших цехов Демидовского завода.
Посреди этого бесшумного кошмара из постапокалиптических фильмов стоит чудом сохранившаяся церковь с куполом, полностью поросшим растительностью.
Поселок расположен в овраге, что добавляет жутковатой таинственности этому странному месту.
За все время пути мы увидели лишь один дымок из трубы частного домика. И одного человека.
Правда, сфотографировать его не удалось.
Увидев, что мы собираемся запечатлеть его для истории, мужчина непонятного возраста вдруг ломанулся сквозь бурьян через забор и пропал в развалинах очередного промышленного вида здания с провалившейся крышей.
- Что тут вообще происходит? - не сумел сдержать недоумения наш водитель.
Автор тоже не смог понять, что же произошло с некогда рабочим поселком?
Самолет – вертолет, какая разница
Наконец, мы добрались до той самой выложенной бетонными плитами дороги в верхнюю часть Дугны.
Здесь ощущение катастрофы потихоньку отпускает.
Обычная деревня с привычным сельсоветом, поломанной открытой эстрадой и медпунктом на замке.
Кстати, как рассказали жители, ФАП работает один раз в неделю четыре часа.
- Медсестричка у нас хорошая, да только что она может сделать, воды-то в медпункте нет, - с горечью рассказали местные жители.
И посреди всего этого сельского полуразвала стоит самолет. Будто случайно приземлился давным-давно, да и остался тут стоять.
Оказалось, это второй сквер Дугны. И тоже именной.
Он был торжественно открыт в августе 2024 года и называется «Полет».
Сквер разбит в честь уроженца Дугны Николая Чернова, который был первым руководителем Кременчугского летного училища гражданской авиации.
Воздать память земляку – дело святое. Истратили на сквер около 2 млн. еще более 170 тысяч списали на транспортировку самолета.
Вот только нюанс: Николай Чернов известен в России как один из первых, кто в СССР начал заниматься внедрением нового вида авиационной техники – вертолётов, к которым относились в те времена с большой опаской.
Вертолеты были мечтой и главным делом жизни Чернова.
- Могли бы и сенокосилку поставить, какая им разница, - горько шутят дугнинцы в ответ на наш вопрос, а почему в честь вертолетчика поставили самолет?
Впечатление о посещении Дугны у нас осталось весьма гнетущим.
Власти не раз говорили о возрождении этого поселка с довольно богатой историей.
Однако увиденное на месте, не оставляет от этих слов ничего, кроме скепсиса.
Наша справка
Первое упоминание о Дугне относится к концу XV века. В 1689 году Дугнинский завод впервые упоминается в «отказных книгах» Пушкарского приказа вместе с посёлком.
Поселение основано в 1709 году Никитой Демидовым, построившим по указу Петра Первого чугунолитейный завод, выпускавший якоря, пушки, картечь. Доменные печи функционировали до начала XX века.
- В 1796 году неподалёку от старого был основан Ново-Дугнинский завод с плотиной и домной.
- В 1917 году Дугнинский завод был встроен в систему советской социалистической промышленности.
- В 1925 году Дугна получила статус рабочего посёлка.
- В 1935 году был образован Дугнинский район в составе Московской области.
- В 1937 году Дугнинский район был передан в Тульскую область.
- В 1944 году Дугнинский район вошёл в Калужскую область.
- В 1959 году Дугнинский район был упразднён, его территория вошла в состав Ферзиковского района.
- 24 февраля 2012 года Законом Калужской области статус поселок городского типа Дугна изменён на посёлок (сельский населённый пункт).