Александр Лапин: «Творите, ищите правду. Иначе нас ждет интеллектуальная смерть»

Лейтмотивом творческой встречи известного российского писателя Александра Лапина со студентами Калуги стала проблема деградации современного общества.

Разговор с читателями прошел во вторник, 11 ноября в научной библиотеке имени Белинского.

Поводом для общения писателя с аудиторией стал выход в свет дилогии «Две жизни», объединившей романы «Крымский мост» и «Копье Пересвета» (все книги 16+).

События последних лет в России стали драйвером, заставившим Александра Лапина объединить романы под общей шапкой дилогии.

Тишина разума

Состояние, когда в голове человека нет внутреннего диалога, навязчивых мыслей и суеты, есть только чистое присутствие здесь и сейчас, по мысли Александра Лапина, мешает составить объективное понимание современного мира и своего положения в нем.

У буддистов, представителей некоторых других религий, есть специальные практики, позволяющие войти в такое состояние. Они помогают на время отстраниться, но сегодня есть опасность полностью и навсегда погрузиться в эту тишину разума.

- Мы движемся к состоянию простейших живых существ, - объяснял пришедшим на встречу писатель. – Увы, но возможно уже скоро придет время, когда многие из вас будут просто лежать на диване в очках виртуальной реальности. Лишь они и две трубочки будут соединять вас с миром. По одной вам в организм будет поступать необходимая для существования пища, а по другой – удаляться отходы жизнедеятельности.

Мозг же будет лишь получать приятную информацию, сгенерированную искусственным интеллектом, - продолжает Лапин. - В такой ситуации ни о каком осмыслении своего существования не может быть и речи.

По мнению Александра Лапина, чтобы не стать интеллектуальным растением, полностью оторванным от реальности, необходимо творчество.

- Только творчество способно будоражить наш мозг, заставлять его трудиться, - уверен Александр Лапин. – И, поверьте, степень наслаждения от акта творчества несоизмеримо выше привычных способов получения удовольствия. Будь то секс, еда или алкоголь с наркотиками.

Писатель говорил читателям, пришедшим на встречу с ним, а это в основном были молодые люди, о необходимости заставлять свой разум работать творчески.

- Только в этом наше спасение, - уверен Александр Лапин.

Предприниматели – это герои нашего времени

Дилогия «Две жизни», стала завершением большого цикла произведений, которые сам автор объединяет названием «Руссиада».

Помимо шеститомной эпопеи «Русский крест» это «Святые грешники», «Страсть и бомба Лаврентия Берии», а также трилогия «Книга живых», в которую вошли «Суперхан», «Роман и Дарья», «Вирусы» (все произведения – 16+).

Хоть это и художественная литература, но автор во всех произведениях «Руссиады» следует строгому правилу – не идти против исторических фактов.

Любопытно, что последняя книга – «Копьё Пересвета» - могла и не увидеть свет, если бы не события последних лет в России.

- Я вообще-то не собирался писать вторую часть дилогии, пока в 22-м году не произошли известные события, - объясняет Александр Лапин. - Эти события сказались на жизни не только нашей страны, но и всего мира. Произошел переворот всех понятий, всех представлений о жизни, и, соответственно, я не мог пройти мимо.

Так появилась вторая часть романа.

Они объединены одним героем и, в общем-то, одной темой — это тема России, русского народа, его самосознания и того переворота, который произошел в нашей жизни.

Их герой – предприниматель Олег Мировой, который во второй книге берет фамилию Миров. Этот герой отличается от предыдущих – он не советский человек, как герои предыдущих романов «Руссиады».

– Дело в том, что за 30 лет, которые мы прошли с 1991 года, появился новый слой людей. Это предприниматели, - поясняет необходимость ввода нового героя Александр Лапин. - Мы привыкли говорить о них, как о буржуях. Что это разбойники, которые присвоили советскую собственность, но та ситуация уже давно изменилась.

Появились люди, которые шли не от приватизации, а начали дело с нуля, - продолжает писатель. – Заработали свои деньги своим умом и честным трудом, дали работу тысячам людей. Я считаю, что такие люди и есть герои нашего времени, которые в 90-е годы спасли страну от разорения. Сегодня они становой хребет нашего общества. И таких людей миллионы, поэтому и надо было ввести этих людей в мои романы.

Нейросети - не писатели

Поинтересовались студенты на встрече и мнением автора об использовании в искусственного интеллекта.

В последнее время к нейросетям обращаются многие, и, зачастую, выданные ИИ тексты некоторые авторы выдают за свои произведения.

По словам Александра Лапина, подготовленному человеку увидеть, что текст написан не человеком, а машиной, достаточно просто.

- Ничего нового они создать не могут, а действуют по тем шаблонам и алгоритмам, которые заложили в него разработчики, - говорит Лапин. - Потому профессиональный писатель легко распознает их работу.

Более того, зачастую ИИ выдает откровенные фейки даже на запросы с указанием исторических фактов и личностей. Придумывает события, ничего не имеющие общего с реальными.

- Когда я писал роман о Берии, мне пришлось очень долго искать монографию, которая в свое время вышла очень ограниченным тиражом, всего около сотни экземпляров, - вспоминает автор романа «Страсть и бомба Лаврентия Берии». - Я нашел ее в одном из Питерских магазинов. Этот текст позволил мне по-иному осмыслить всю эту историю вокруг Лаврентия Павловича.

Вообще, я всегда стараюсь проехать лично по всем местам, о которых пишу в своих романах. В свое время в момент написания книг, вошедших в «Руссиаду», я проехал по так называемой исторической дуге от Санкт-Петербурга до Ростова. Общался с местными краеведами, своими ногами прошел по тем местам, где происходили события. Это дает то самое глубинное понимание темы.

Интересно, что сам Лапин недавно провел эксперимент с ИИ. Писатель сейчас работает над новым романом о Симеоне Бекбулатовиче, татарском хане, состоявшем на службе у Ивана Грозного.

- Я предложил нейросети создать это произведение, - рассказывает Александр Лапин. – Чего только мне этот ИИ не предложил! Больше всего позабавило предложение нейросети ввести в роман побочного ребёнка Симеона и эпизод, в котором Малюта Скуратов раскаялся, плачет у Симеона на плече. Полнейший бред!

Встреча в Калуге стала продолжением прямого разговора с читателями, который Александр Лапин ведет уже несколько десятков лет.

Дилогию «Две жизни» автор уже представил читателям Липецка и Воронежа. Московская публика с интересом слушала Александра Лапина на ВДНХ и на Красной площади.

В Калуге интересный и открытый разговор завершился автограф-сессией. Студенты и люди, умудренные опытом, получили в подарок книги писателя с автографом.

Но все же главное для Александра Лапина – донести до читателя: творите и дерзайте, включайте мозг, ищите правду. Иначе всех нас ждет интеллектуальная смерть.

Наша справка

Александр Лапин— русский писатель, публицист, общественный деятель. Родился в 1952 году в казачьей станице Прохладная Кабардино-Балкарской АССР.

С отличием окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в журнале «Автомобильный транспорт Казахстана» корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а потом и главным редактором этого издания.

В 1986 году пришел в «Комсомольскую правду» собкором по Казахстану. За 15 лет прошел путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты. Под его руководством была создана региональная сеть «Комсомольской правды».

В 2000 году переехал в Воронеж, создал собственный газетный бизнес. Издательский дом Александра Лапина, работает в различных городах Центральной России.

Член Союза писателей России.