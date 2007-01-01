Барыня с зонтиком: как бывшая помещица вдохновляет современных жителей Ахлебинино

Два года назад ей даже поставили памятник.

Фото автора и из архива Валентины Гулиевой и Светланы Фарниевой.

Фото автора и из архива Валентины Гулиевой и Светланы Фарниевой.

В тихом калужском селе Ахлебинино в начале ХХ века жила удивительная женщина - американка, оперная певица Ирина Яковлевна Коншина, урождённая Эмма Мершон.

Она полностью изменила уклад села.

Ее любили все крестьяне.

Из Америки - в Калужскую губернию

Эмма Мэршон родилась в штате Айова, получила блестящее образование, владела несколькими языками и обладала редким голосом — колоратурным меццо-сопрано.

Её судьба изменилась, когда она вышла замуж за богатого русского помещика Николая Коншина — наследника серпуховских текстильных магнатов.

Николай увлекался пением, был прекрасным тенором, но его отец хотел, чтобы сын продолжал семейный бизнес, и сделал всё, чтобы разрушить его оперную карьеру.

Венчание состоялось во Флоренции. Эмме Мэршон было 23 года. Через некоторое время молодожены приезжают в имение Коншина в селе Ахлебинино, где Эмма приняла православие и имя Ирина.

С тех пор все окрестные жители звали её Ириной Яковлевной — с уважением и любовью. Вскоре стало ясно: эта женщина приехала не просто поселиться в усадьбе, а изменить жизнь села.

Эмма Мершон стала Ириной Коншиной.

Вопреки мужу

Ирина Яковлевна открыла в Ахлебинино школу, библиотеку, приют для детей и даже Общество трезвости. Она устраивала праздники, концерты, где крестьяне пели оперные арии, и детские рождественские елки, на которых барыня дарила каждому выступающему — вышивку, игрушку, конфеты и обязательно молитвенник.

Ирина Яковлевна собрала в Ахлебинино лучших вышивальщиц со всей округи, сама рисовала эскизы. Её артель получила поддержку губернатора Сергея Горчакова, который выделил на развитие промысла 10 тысяч рублей — огромную сумму для начала XX века. Это здорово помогло, так как Николай Коншин, страдавший от известной русской болезни — пристрастия к алкоголю, не одобрял благотворительности жены и денег ей не давал.

Изделия артели пользовались спросом не только в России, но и за границей. Самым известным заказом стало вышитое платье для царицы Александры Фёдоровны к 300-летию Дома Романовых.

Ирина Яковлевна КОНШИНА (стоит у стены) в приходской школе на уроке вышивания.

Мечтала о храме

Одной из главных забот Ирины Яковлевны стало восстановление древнего храма Успения Пресвятой Богородицы, известного с 1583 года.

Но. когда Ирина Яковлевна привезла кирпичи на постройку храма, муж посадил ее в курятник, а сам построил дом для управляющего на фундаменте планирующейся церкви.

А в 1916 году произошла трагедия: Николая Коншина нашли мёртвым в кабинете с огнестрельной раной. Версии разнятся — самоубийство или выстрел прислуги.

Через год Ирина Яковлевна вышла замуж за учителя своих сыновей, Валентина Реутова, выпускника Духовной академии, который был младше ее на 20 лет. С ним она прожила долгую и счастливую жизнь.

После революции семья переехала в Калугу.

Ирина Яковлевна преподавала вокал, ставила оперы, но никогда не покидала Россию. Она умерла 14 мая 1937 года и была похоронена на Пятницком кладбище Калуги.

Валентина гулиева рассказала об Ирине Коншиной на краеведческой конференции.

В память о Коншиной и Галицкой

Храм в Ахлебинино после революции разрушили, но в наши дни он восстановлен силами прихожан.

Иконостас здесь вышитый бисером — в память о вышивальной артели Ирины Яковлевны. Одна из икон достигает 1 метра 70 сантиметров!

Память об Ирине Яковлевне Коншиной бережно хранит жительница села Валентина Гулиева — прихожанка Успенского храма. Она мечтает создать в Ахлебинино музей.

- Мы сделали все, что в свое время сотворила Ирина Яковлевна Коншина: в селе была приходская школа, артель вышивальщиц, общество трезвости, и мы открыли воскресную школу, организовали вышивальный кружок, библиотеку, общество трезвости, - рассказала Валентина Гулиева на ХVI краеведческой конференции в Калуге.

В 2023 году рядом с храмом установили скульптуру Ирины Яковлевны — с зонтиком, которую сделала скульптор Светлана Фарниева.

На постаменте надпись: «Коншиной-Реутовой Ирине Яковлевне от благодарных потомков». С обратной стороны — слова о краеведе Галине Галицкой, которая более 40 лет собирала материалы о селе Ахлебинино и жизни Ирины Яковлевны.

- Наш батюшка выбрал эскиз скульптуры, где Ирина Яковлевна с зонтиком, так она была изображена и на одной из картин. И как здорово она похожа! — делится Валентина Гулиева.

Рядом со скульптурой планируется установить информационный стенд с биографией оперной певицы, а также обустроить небольшой сквер.

Возможно, так начнётся создание музея в память об этой удивительной женщине, американке, нашедшей свое сердце в русской глубинке.