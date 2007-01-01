Где в Калужской области найти морошку и какой родник может утянуть на дно

Загадочные и опасные маршруты Калужской области.

Фото автора и Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Зачем нужны болота?

В каких родниках воду пить нельзя, даже если она чистая?

Об этом в библиотеке им. Белинского рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга НОВИКОВА.

- Мало кто знает, что болота являются основным источником питания наших рек, - объясняет Ольга. - В последние годы многие маленькие реки пересохли, а большие резко сократили уровень воды.

Это произошло после того, как в середине 20-го века болота осушались, подвергались мелиорации. Соответственно уровень грунтовых вод сильно упал.

Ольга Новикова часто бывает на болотах.

В Калужской области представлены три типа болот: низинные, переходные и верховые. Самое крупное низинное — Шатино болото в Барятинском районе.

А вот верховые болота особенно привлекают нас своей уникальностью: по ним можно буквально ходить.

- Я люблю эти болота. Конечно, страшновато иной раз, потому что ты идешь, и под тобой все «дышит», будто ты на батуте, — делится впечатлениями Ольга.

Низинное болото Шатинский мох.

Болото шатинский мох находится вблизи деревни Зайцева Гора.

Здесь растет морошка и шикша

-Среди верховых болот наиболее интересное - Агафьинское болото, расположенное всего в двух километрах от села Износки.

Оно маленькое, практически не зарастает древесно-кустарниковой растительностью. А его растительный мир впечатляет: здесь растет морошка — северная ягода, которая больше нигде в регионе не встречается.

Правда, в условиях нашего климата она не плодоносит. Зато можно насобирать голубики, увидеть поляны шейхцерии болотной, заросли хамедафны и даже росянку.

На это болото очень сложно попасть, потому что со всех сторон оно окружено приличной по глубине канавой. Но на помощь приходят бобры.

Они в большом количестве живут по окраинам болота и валят деревья. И мы по этим деревьям перебираемся.

Агафьинское болото.

Хамедафна на Агафьинском болоте.

-Еще два уникальных места — Малое и Большое Игнатовские болота в Спас-Деменском районе.

Малое занимает около 170 гектаров и отличается богатой флорой и фауной.

А Большое — самое крупное верховое болото в области.

В соседних регионах подобные болота включены в охраняемые территории ЮНЕСКО, а у нас они едва уцелели: ещё 20–25 лет назад здесь активно добывали торф, и примерно на треть это болото перекопано.

Сегодня мы с боем добились включения Большого Игнатовского болота в список памятников природы.

Здесь можно увидеть редчайшую орхидею — гаммарбию болотную, обширные заросли подбела обыкновенного, а также северную ягоду водянику (вороника чёрная или шикша), которая у нас считается чрезвычайно редкой.

Климат ей не подходит, больно тепло у нас. Но на некоторых болотах она встречается.

Ягодка съедобная, прекрасно утоляет жажду, правда, безвкусная, водянистая. Но если переживет зиму под снегом, то становится слегка сладковатой, как клюква.

Большое Игнатовское болото

Водяника или шикша.

Росянка английская на Большом Игнатовском болоте.

-Особого упоминания заслуживает Фабричное болото под Боровском — бывшее торфодобывающее предприятие.

После завершения работ здесь образовались карьеры, заполнившиеся водой и превратившиеся в озёра.

Правда, купаться здесь мало кто осмелится.

Но это место — настоящий заповедник редких видов: встречаются три вида росянки, гаммарбия, пушица.

Летом можно увидеть аистов, цапель, а осенью — собрать клюкву. Экосистема постепенно восстанавливается.

Мы на это болото поехали в конце мая этого года, сплавина ходуном ходила, было немножко страшновато.

И мы немного расстроились, потому что май был холодный, и то, что мы хотели увидеть в цвету, не увидели.

Фабричное болото

Росянка обратнояйцевидная.

Красивые, но опасные

- Родников у нас много. К сожалению, в пределах Калуги качество воды оставляет желать большего.

Для меня самым ценным объектом являются Блуждающие родники или Родники на Веприке, близ деревни Новоскаково в Дзержинском районе.

Десятки родников бьют прямо из низины, образуя озерцо площадью около 0,5 га.

Вода здесь всегда +7 °C — зимой не замерзает, летом не прогревается.

Когда-то напор был настолько сильный, что родники были видны даже из космоса, они есть на космических снимках.

Многие туда приезжают искупаться, но это опасно. Там, где бьют родники, купаться нельзя, даже подходить близко нельзя.

Были случаи, когда проваливались животные, причем крупные – коровы, спасти их не удавалось. Эффект зыбучих песков: тебя просто утягивает, а глубина очень большая.

Поэтому к самим источникам подходить строго запрещено. Их даже называют «Живыми родниками».

Зато, если обойти озеро с другой стороны, можно попасть в сосновый бор с редкими растениями: молодило побегоносное, зимолюбка, а пару лет назад здесь обнаружили редчайший лишайник.

Добраться сюда легко — всего 40 минут от Калуги.

Группа восходящих родников на реке Веприке.

На Веприке родники опасные.

Зимолюбка.

Молодило побегоносное.

- Подобные родники есть в Бабынинском районе, у деревни Савинская. Это родники на реке Тирекрее.

Они тоже красивые, как бы переливаются березовым. Но возникла проблема: бобры подняли уровень воды, и теперь нужно обустраивать территорию.

Родники на Тирекрее бирюзовые.

Особого внимания заслуживает Поповский родник в Юхновском районе, на территории национального парка «Угра». Очень популярный и мощный источник.

Когда-то он выдавал почти 100 литров воды в секунду! Сегодня — около 50. Представьте себе, в одну секунду пять больших 10-литровых ведер воды. Легко с ног собьет!

Территория там обустроена, но дорога оставляет желать лучшего.

Попопвский родник.

Не менее интересны Екатерининские источники — целый комплекс из более чем десятка родников.

Некоторые из них богаты железом, отчего вода приобретает ярко-оранжевый оттенок.

Зимой это зрелище особенно впечатляет: белоснежный пейзаж и оранжевые потоки воды.

Добраться сюда лучше со стороны деревни Чемоданово — дорога там приличная.

Единственное, речку надо будет перейти в брод, но она там мелкая. А вот через Екатериновку после дождя можно и застрять.