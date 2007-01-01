Психолог из Калуги назвала 7 распространённых мужских психотипов

Это поможет лучше понимать мужчин, избегать типичных ошибок и строить более гармоничные отношения.

Не существует двух абсолютно одинаковых людей, но психология, как наука, позволяет нам находить общие черты в поведении, мотивах и стратегиях выстраивания отношений.

Психолог Марина ПАПКОВА рассказала о семи наиболее распространённых мужских психотипах, с которыми женщины сталкиваются в повседневной жизни.

марина Папкова

психолог В реальности редко встретишь человека, который идеально вписывается в один тип. Чаще всего психотипы смешиваются, дополняются чертами друг друга или доминируют разные аспекты в зависимости от жизненного этапа, обстоятельств или партнёрши.

Мы рассмотрим эти типы в «чистом» виде. И, возможно, в этих описаниях вы узнаете кого-то из своего окружения.

1 психотип «Охотник»: покоритель сердец

- Это классический альфа-самец, для которого жизнь — это вечная погоня за новыми трофеями. Его энергия направлена на завоевание - будь то финансовый успех, статус в обществе или внимание женщин.

На женщин в любовном плане он ведет «охоту».

Встречается с несколькими девушками сразу, причем выбирает самых ярких, красивых — тех, кто подтверждает его статус.

Например, это может быть королева класса, школы и т.д.

Очень брутален, энергичен, сексуален. Следит за собой, к женщинам предъявляет высокие требования, но они для него больше, как трофей, подпитывают его эго.

О себе он, в принципе, очень высокого мнения. Мужчина из породы альфа-самцов. Связь с «Охотником» — это всегда риск. В

ступая в отношения с таким мужчиной, женщине надо быть готовой к тому, что она будет у него не одна. Да и в принципе такой мужчина предпочитает недолгие романы.

Самый азартный момент — это погоня и поимка «добычи». После этого он часто теряет интерес.

И даже если женится, продолжит свою «охоту».

Не стоит ожидать от него верности и глубокой эмоциональной привязанности. Это выбор для тех, кто не ищет стабильности.

2 психотип «Вечный друг»: застрявший в зоне комфорта

- Как правило таких мужчин либо растит мама одна, либо отец есть, но он не является для мальчика образцом мужского поведения.

Мальчик вырастает чувствительным, достаточно ранимым. Ему хочется рядом понимающую женщину, супругу, но девушки не воспринимают его как мужчину, относятся к нему как к подружке.

Они рассказывают ему о своих романах, делятся сокровенным, но не видят в нём сексуального объекта, постоянно говорят, что он их лучший друг, но в романтические отношения с ним не вступают и относятся к нему потребительски.

А все потому, что не видят в нем достаточно мужских качеств, наоборот, он для них более женственный.

И он может годами ждать, пока кто-то наконец заметит в нём мужчину.

Если вы ищете глубокой душевной связи, он — идеальный кандидат.

Но ему необходимо работать над уверенностью, границами и умением проявлять инициативу в любви.

3 психотип «Вечный принц»: в поисках несуществующего идеала

- Это мужчина-эгоцентрик с завышенными требованиями ко всем остальным кроме себя. У него завышенная самооценка, не подкрепленная реальными достижениями.

Он считает себя уникальной личностью, но ни особых успехов, ни особых талантов у него нет. Зато много пафоса, критики к женщинам и требований.

Он окружён иллюзией собственного величия, при этом сам не стремится к развитию — ему достаточно своего воображаемого статуса.

Считает себя настолько идеальным, что ни одна женщина не может ему соответствовать.

Женщины быстро устают от его высокомерия и требовательности и уходят, а он каждый раз убеждает себя: «Ещё не встретил ту самую».

А он продолжает искать свой мифический идеал, и требования с возрастом только возрастают.

Отношения с «Принцем» — это путь без взаимности. Вы всегда будете виноваты в его неудачах и несоответствии его фантазиям.

В целом, женщинам стоит держаться от таких мужчин подальше. Если мужчина «Охотник» - это сексуальный альфа-самец, то тут только пафос и самомнение.

4 психотип «Рыцарь»: защитник и верный спутник

Мужчина-Рыцарь — мечта многих женщин, которые ценят стабильность и настоящую любовь. Он выбирает одну женщину и остаётся с ней на всю жизнь.

Он заботливый, помогает и защищает. Не ищет приключений на стороне, не играет и не манипулирует.

Он строит прочный, долговременный союз, основанный на взаимном уважении и доверии. Женщина с ним чувствует себя «за мужем», то есть в полной безопасности.

В жены он ищет подругу жизни — верную, любящую и разделяющую его ценности. И с радостью берёт на себя ответственность — за быт, за детей, за благополучие жены.

Отношения с ним могут показаться лишенными экстремальной страсти, но они наполнены глубиной, спокойствием и настоящим партнерством. Эти семьи очень крепкие.

5 психотип «Султан»: гарем, власть и статус

Из названия понятно, что у «Султана» есть гарем. Финансово успешный, харизматичный, уверенный в себе мужчина-Султан строит вокруг себя целый «двор».

Он может быть официально женат, но в то же время поддерживать несколько романтических связей.

Женщины знают друг о друге, но смиряются — ведь Султан и как мужчина хорош, и при этом они имеют щедрое материальное обеспечение.

Дети для него — продолжение рода, и он гордится каждым. Однако такие отношения строятся на неравенстве: женщины зависят от его благосклонности.

Такой мужчина редко способен на глубокую эмоциональную близость. Вступая в такие отношения, вы должны четко осознавать правила игры.

Место здесь есть только для той, кто готов принять его полигамную природу в обмен на определенные блага.

6 психотип «Спонсор»: платит за любовь

В отличие от «Султана» этот мужчина глубоко неуверен в себе, думает, что единственный способ привлечь женщину — это деньги.

Единственным своим достоинством считает финансы, он как бы платит за любовь и это его обременяет. С первых минут знакомства такой мужчина демонстрирует свой статус, автомобиль, квартиру, — не как часть своей жизни, а как «цену своей личности».

Он мечтает о настоящей любви, но боится быть отвергнутым без кошелька.

Поэтому прячется за финансами, и совсем не показывает себя настоящего, что он любит, о чем думает и т.д.

Ирония в том, что так он действительно привлекает корыстных женщин, что лишь укрепляет его убеждение: «Меня любят только за деньги».

Если вы не хотите, чтобы ваши чувства постоянно ставились под сомнение, будьте готовы к тяжелой работе по доказательству своей искренности.

Такому мужчине, чтобы выйти из замкнутого круга, нужно научиться верить в свою ценность вне материального.

7 психотип «Простой парень»: искренность как стиль жизни

Общителен, открыт, прямолинеен, прост в общении, «рубаха-парень». Сложных, с подтекстом взаимоотношений он не понимает, для него мир предельно прост и не стоит все усложнять.

Он может сказать девушке правду там, где нужно промолчать, не особо умеет делать комплименты. Говорит то, что думает.

Может показаться грубым, но на самом деле просто честен. Находит себе так же простую и понятную девушку, и с ней строит отношения.

Он не стремится к карьерным вершинам или социальным успехам — ему важна стабильность и уют.

Такие пары часто живут долго и счастливо, в их отношениях нет недоговорённостей и манипуляций.

Не ждите от него романтических жестов из фильмов и тонкого понимания ваших полутонов. Его любовь проявляется в практических поступках.