«Портрет, который рассердил графа Шереметева»: скульптура великого Шубина впервые в Калуге

А сейчас эта работа XVIII века очень ценится.

До 14 декабря в Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть скульптуру великого мастера XVIII века — Федота Ивановича Шубина.

Это бюст графа Петра Борисовича Шереметева, сенатора и Московского губернского предводителя дворянства.

В Калуге она впервые.

Работа приехала в рамках обменной выставки из Тулы, чтобы познакомить калужан с наследием великого мастера.

Взамен нам музей отправил Тульскому музейному объединению 48 английских гравюр XVIII века.

- Зато работа эта очень ценная, — отмечает куратор выставки Ксения Корнелюк. — Шубин выставляется впервые. Скульптура датируется 1783 годом, бронзовая версия была отлита в 1956 году по гипсовому оригиналу из усадьбы «Кусково»».

От рыбного обоза - ко двору

Федот Шубин родился в 1740 году в Архангельской губернии в семье черносотенного крестьянина Ивана Шубного — мастера по резьбе по моржовой кости.

Интересно, что именно он учил грамоте своего соседа — будущего академика Михаила Ломоносова, и даже помог ему в пути: снабдил тремя рублями и китайским полукафтаньем, когда тот отправился в Москву учиться.

Судьба повторилась: в 1761 году его сын, 21-летний Федот, отправился в столицу — на сей раз в Петербург, где поступил в Академию художеств.

Здесь он уже числится среди студентов как Шубин, а не Шубной.

Уже в 1766 году, окончив обучение с золотой медалью за рельеф «Убиение Аскольда и Дира», он получил первый офицерский чин и личное дворянство. И по традиции Академии, был на шесть лет отправлен в Европу для совершенствования мастерства.

Вернувшись на родину, Шубин быстро стал одним из ведущих скульпторов Российской империи.

Он первым в России отошёл от изысканного, но поверхностного стиля рококо и обратился к классицизму — искавшему в человеке психологизм.

Именно Шубин стал автором «коллективного портрета эпохи», запечатлев на мраморе и бронзе вельмож, сановников, фаворитов и реформаторов.

Шереметев невзлюбил этот портрет и обиделся на скульптора.

Современники утвержали, что граф здесь очень похож.

Портрет, который не понравился заказчику

В 1782 году граф Петр Борисович Шереметев заказал Шубину четыре портрета для своей знаменитой усадьбы Кусково: себя, супруги, своего отца - Бориса Петровича (ближайшего сподвижника Петра I) и его супруги.

Портрет отца — героический, строгий, с уверенными чертами — графу очень понравился: в знак признательности он прислал мастеру 200 рублей.

Но собственный бюст вызвал у Петра Борисовича разочарование.

«Отправленный от вас 16-го дня сего месяца на почтовых лошадях бюст мой получен исправно, который не так хорошо вышел, как батюшкин», — писал он Шубину.

Расстроенный скульптор пытался выяснить причину недовольства, но граф на его письмо не ответил. И все дальнейшие переговоры велись через посредников.

Ирония судьбы в том, что именно этот портрет сегодня считается шедевром.

Он сочетает парадную торжественность и психологизм: граф в богатом камзоле, увешанном орденами (Андрея Первозванного, Святой Анны, Александра Невского), с гордо поднятой головой и лёгкой улыбкой, но с печалью в глазах. Шубин уловил не только статус, но и душу, показал человека, который много пережил.

Учеников не оставил

Несмотря на признание при дворе, Шубин часто сталкивался с непониманием. Его стремление к правде со временем привело к сокращению заказов.

Даже поддержка Григория Потёмкина не помогла ему занять желанную должность адъюнт-ректора Академии.

В последние годы жизни он жил в бедности и забвении, хотя император Павел I всё же оценил его талант: пожаловал бриллиантовое кольцо и чин коллежского асессора, что произвело впечатление на Академию художеств и позволило Шубину получить квартиру и скромное жалованье.

Ушёл из жизни Федот Иванович в 1805 году, не оставив учеников — его стиль уже не был в моде. Но он многих научил своей технике обработки мрамора, где «камень дышит», как говорили современники. 0+