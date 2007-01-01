Забытые и обманутые: больше половины жителей Дугны подписали письмо генпрокурору РФ

После нашей статьи о проблеме жителей Дугны, оказавшихся отрезанными от райцентра Ферзиково из-за демонтажа моста, в редакцию обратились возмущенные жители поселка.

Суть их претензий сводилась к тому, что реальное положение дел совсем не такое, каким описал его в нашей первой статье глава Ферзиковского административного округа Алексей Волков.

В четверг, 6 ноября, мы отправились в рабочий поселок Дугна разбираться на месте, что не так и как на самом деле обстоят дела в этом населенном пункте.

В сквере «Полет» к нашему приезду собрались уже более десятка местных жителей.

Параллельно с нашим разговором люди, стоя на разбитой, с дырявым полом, открытой эстраде подписывали письмо генеральному прокурору России.

На тот момент из около 400 жителей Дугны под ним свою подпись поставили уже более двухсот человек.

Маяться до мая

Напомним историю вопроса.

Наплавной мост через Оку, соединяющий посёлки Дугна и Октябрьский с райцентром Ферзиково, раз в пять лет вытаскивают на берег для проверки состояния и капитального ремонта.

Нынешней осенью как раз подошел срок очередного освидетельствования этого моста.

Понтоны выволокли на берег 24 сентября. В министерстве транспорта Калужской области сообщили, что вновь переправу наладят в мае 2026 года.

Таким образом, людям придется 8 месяцев жить отрезанными от райцентра. Путь до него с 15 километров увеличился до ста.

И речь здесь идет о целом ворохе проблем. Через этот мост люди ездили в Ферзиковскую больницу, добирались до райцентра для получения всех государственных услуг.

Более того, ни в Дугне, ни в близлежащей деревне Богданино нет ни одного банкомата. Для того, чтобы снять наличные, люди тоже отправлялись в Ферзиково.

Теперь же за этим надо ехать 60 километров до Калуги.

В прошлые годы на время ремонта наплавного моста временно наводили понтонный мост, который в 20-м году подарили военные из Тульской области.

Но в этот раз понтона нет. Почему - ситуацию прояснили местные жители.

- Я его сам вытаскивал на берег, - рассказывает нам пожилой житель Дугны, пришедший подписать письмо генпрокурору. – Он весь порванный был, старый и гнилой. Весной 2023 года его погрузили на машины и увезли куда-то.

Здесь стоит пояснить, что, по словам местных жителей, подаренный тульскими военными понтонный мост власти разрезали и продали на металлолом, а всем рассказали, что передали его нашим бойцам на СВО.

Если это, действительно, так и ни на какую спецоперацию мост не передавали, быть может, правоохранительным органам есть смысл разобраться, куда ушли деньги со сдачи в металлолом подаренного туляками понтонного моста?

А если это неправда и просто слухи, то развеять их и снять тот негатив, который уже в приличном количестве накопился вокруг этого вопроса.

Автобус для галочки

Не организовали власти в этот раз и лодочную переправу, которая раньше работала исправно во время разведения моста.

Глава Ферзиковского округа Алексей Волков две недели назад, когда мы готовили первую публикацию, пояснил причину этого - у перевозчика нет лицензии.

Однако жителям Дугны называли совсем другую причину.

Они прислали нам скриншот ответа местной администрации, в котором говорится, что в лодке женщина намочила одежду и написала жалобу, после чего было решение отказаться от переправы.

Т.е. и в этом вопросе, как и с судьбой понтонного моста, не понять, где правда.

В качестве меры поддержки жителей Дугны на время прерывания переправы Алексей Волков говорил нам об автобусном маршруте Октябрьский - Калуга, который, по его словам, теперь заезжает в Дугну.

Маршрут, действительно, продлили, но, как говорится, есть нюансы.

- Смысл этого автобуса? – возмущается местная жительница Ирина Дмитрачкова. - Он приходит сюда три раза в неделю в 11.30 и обратно возвращается в 19.30. Всё. А от Дугны до Октябрьского 17 километров, пешком не находишься.

- В Октябрьский на этом автобусе съездить за продуктами можно, - вступила в разговор еще одна местная жительница весьма преклонных лет. – А вот обратно я уже не вернусь. 17 километров пешком идти, шутка ли!

Всего четыре раза в неделю — это, действительно, странно. На сайте калужского автовокзала мы насчитали 16 ежедневных рейсов между Калугой и Октябрьским.

Почему нельзя пустить до Дугны если не все, то хотя бы несколько, но ежедневно, тоже большой вопрос.

В ходе нашего разговора с местными, люди неоднократно высказывали уверенность, что никакой дополнительный автобусный маршрут проблему не решит – крюк до Ферзиково в сто километров слишком уж большой получается.

Так что налаживание переправы через Оку и автобус с того берега до Ферзиково – единственный вариант, который способен снять социальное напряжение в этой точке на карте Калужской области.

За направлением - в Ферзиково

Среди всех неудобств главным для преимущественно пожилого населения Дугны является проблема добраться до медицинского учреждения.

И вроде бы этот вопрос местные власти решают.

Глава Ферзиковского округа Алексей Волков еще две недели назад сообщил, что активно работает над тем, чтобы жителей местных поселков на время разведения моста прикрепили к медучреждениям Калуги.

Однако нам в подробностях объяснили, как на самом деле происходит это прикрепление.

- Мы поехали в больницу в Калугу, - рассказывает жительница Дугны Ольга. –А там нам говорят, что мы вас не примем. Езжайте в Ферзиковскую больницу, берите направление и с ним приезжайте к нам. Тогда примем.

Чтобы было понятно, насколько это сложно, – добраться до ферзиковской поликлиники из Дугны, - опишем сегодняшний маршрут стариков из этого рабочего поселка.

Сначала им нужно каким-то образом преодолеть 10 километров до Тульской трассы. Там сесть на проезжающий тульский автобус до Калуги, где пересесть на автобус до Ферзиково.

Обратно добираться придется таким же образом.

- Я почти полдня потратила, чтобы доехать до Ферзиковской больницы, хорошо, что обратно знакомого встретила, он меня прямо до поворота на Дугну довез, - жалуется Елена, жительница села Богданино, которое расположено в паре километров от Дугны.

И совсем уж неприятная история произошла с еще одной местной жительницей Еленой.

- Вызвали мы скорую, вдруг звонок, в трубке говорят: мы приехали, но у вас тут мост развели, - рассказывает Елена. – Пришлось им возвращаться в Ферзиково и через Калугу до нас добираться.

Получается, мост убрали, а в службы об этом не сообщили?

Интересно, а пожарные в курсе? Или, случись ЧП, тоже помчатся через несуществующий мост?

Где у нас прокурор?

Уставшие от противоречащих друг другу объяснений чиновников и проблем на ровном месте, жители Дугны, чувствующие себя обманутыми, решили написать письмо генеральному прокурору РФ.

Текст письма содержит подробный рассказ о всех перипетиях, связанных с этим злополучным мостом, просьбой разобраться, где все-таки правда, и помочь.

Как мы уже писали, на момент нашего визита под этим письмом подписались более половины жителей Дугны – за две сотни человек. И все то время, что мы находились на месте, бабушки подходили и аккуратно ставили свои закорючки под документом.

Нас (и не только нас) во всей этой истории, больше всего удивляет поведение чиновников, которые одним говорят одно, другим другое, третьим третье. Как будто уверены, что люди не общаются между собой и не в состоянии сопоставить противоречащие друг другу заявления.

Об этом говорили чуть ли не все, с кем мы общались – люди уверены, что им зачем-то лгут. А ложь рождает подозрения.

Как местные власти будут их развеивать, какой вклад внесет в это генпрокуратура, как говорится, будем посмотреть.

Мы продолжим следить за развитием событий.