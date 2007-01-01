Декабрист-контрабасист и губернаторша-меломан: какую музыку слушали калужские дворяне

И почему по вечерам лакеи становились князьями и пастушками.

На XVI краеведческой конференции в Калуге с лекцией о музыкальной жизни русской усадьбы выступила заведующая отделом музыкально-нотной литературы библиотеки им. Белинского Ирина Тихонова.

Несмотря на кажущуюся изученность темы, музыкальная сторона усадебной жизни остаётся «белым пятном» в исторических исследованиях.

Между тем, музыка была частью повседневности дворянских семей XIX — начала XX века.

Ирина Тихонова рассказала много интересных фактов и продолжит собирать информацию о музыке в усадьбах.

Музыка звучала с раннего утра

История русской усадьбы насчитывает почти шесть веков.

Как отмечает Ирина Тихонова, само слово «усадьба» происходит от глагола «усаживаться» — то есть обосновываться, заводить семью, пускать корни.

В Калужской губернии, по данным краеведов, существовало около двух тысяч имений, принадлежавших знатным аристократическим родам — Голицыным, Оболенским, Волконским, Трубецким, Долгоруким, Дашковым и другим.

Центром музыкального быта было фортепиано, звучавшее в усадьбе с раннего утра — именно в это время проходили занятия для детей.

Репертуар юных музыкантов начинался с гамм, арпеджио и этюдов, а также несложных пьес Баха и Моцартов.

По мере роста мастерства дети переходили к «Альбому для юношества» Шумана и «Детскому альбому» Чайковского.

- В 90% случаев первым учителем музыки была мать, хорошо игравшая на фортепиано, - говорит Ирина Тихонова.

– Но некоторые богатые семьи нанимали профессиональных педагогов, чьи объявления можно было встретить в газетах того времени, например такие:

«Даю уроки на скрипке: Титов переулок, дом Терениной» или «Опытный регент, хорошо знающий пение, желает получить соответствующую должность».

Пример домашнего образования иллюстрирует история семьи Дерюжинских, которые владели имениями в Калужской губернии.

Это предки члена Союза писателей Марии Муромцевой, и она изучает их историю.

Вот что пишет Мария Алексеевна по поводу образования Екатерины и Дмитрия Дерюжинских: «Катя и Митя, как все дворянские дети до 10 лет, получали домашнее образование: иностранные языки, музыка, литература, рисование, танцы.

Дети посещали театры, оперные и драматические, много читали и изучали азы стихосложения.

Летом их вывозили на дачу в Звенигород, либо в одно из смоленских имений бабушки Екатерины Николаевны или в ее Калужское Плюсково».

Пугать зверей

С конца XVIII века в усадьбах становятся невероятно популярными музыкальные вечера и домашнее музицирование.

Масштабы могли быть впечатляющими: так, у Афанасия Гончарова в Полотняном Заводе был «венгерец-капельмейстер, заведовавший оркестром от 30 до 40 музыкантов на духовых и струнных инструментах, в том числе оркестр роговой музыки, где каждый музыкант играл одну ноту.

Роговая музыка Гончаровых употреблялась и на охоте, чтобы пугать зверей, а в доме Полотняного завода сохранялась группа сделанных из воска музыкантов, одетых в разноцветные камзолы».

Князь Козловский в Мещовском уезде создал один из крупнейших в России того времени крепостных театров, каждый спектакль в котором сопровождался музыкой.

А в имении калужской губернаторши Александры Смирновой-Россет, подруги Гоголя, действовал литературно-музыкальный кружок.

Александра Осиповна Смирнова-Россет любила музыку.

Подобный кружок в конце XIX века был и в Полотняном Заводе, где внучатый племянник Натальи Гончаровой - Дмитрий Гончаров - и его супруга превратили усадьбу в настоящий культурный центр, куда приезжала с концертами сама Елена Гнесина.

Музыкальные декабристы

Вернувшиеся из сибирской ссылки декабристы привезли в Калугу традицию музыкальных вечеров.

Например, Свистунов, у которого были имения в Калужской губернии, великолепно играл на виолончели. Более того, он еще и сочинял музыку.

Говорят, что, когда он оставался один, любил напевать русские народные песни, такие как «Оседлаю коня», «Не взойдет никогда солнце красное», «Нет дорог невозвратному».

Декабрист Евгений Петрович Оболенский, имение которого тоже находилось в Калужской губернии, был прекрасным контрабасистом.

Евгений Петрович Оболенский последние годы жизни провёл в Калуге.

Яркое описание музыкального вечера дала Мария Муромцева:

«В празднике, строгий, словно во фраке, рояль, за которым занимались Константин Фёдорович и Мария Александровна (хозяева поместья), превращался в центр всеобщего действа.

Вокруг рассаживались гости. Мария Александровна пела и соло, и дуэтом, и супругом.

Пела на бис, пела по просьбе друзей и знакомых, но чаще для своих музыкальных вечеров подбирала репертуара сама.

Тогда в зале негде было яблоку упасть. Гости располагались также в смежных залах столовой и гостиной, потом устраивали танцы, потом ужинали и снова пение всю ночь.

Дерюжинские организовывали музыкальные вечера и для детей. Мария Александровна аккомпанировала, дети пели, танцевали, иногда она сама предлагала веселую песенку, и все пели хором».

Что звучало в усадебных залах

Репертуар музыкальных вечеров, детских утренников и балов был разнообразен.

Музыковед Алексей Греч в очерке «Музыка в русской усадьбе» указывает: «Очень принято было также в начале столетия писать ко всяким торжественным дням мазурки, вальсы, марши, экосезы, кадрили, писать музыку для куплетов».

Особой популярностью пользовались мазурки Козловского и вальсы Ланга.

Многое сочинялось самими любителями-дилетантами и доходило до нас в рукописных копиях, так как ноты были дороги и часто переписывались от руки.

Среди модных и любимых произведений дворян - романсы «Черная шаль» Верстовского на слова Пушкина, «Соловей» Алябьева, «Любила я...» и «Давным-давно» графа Виельгорского, а также произведения Глинки.

В главных ролях - крепостные

Особое место в истории усадебной музыки занимает Екатерина Романовна Дашкова — хозяйка усадьбы Троицкое.

В Российской Государственной библиотеке сохранился ее личный музыкальный альбом, где рядом с духовными гимнами, английскими и итальянскими романсами соседствуют переложения русских народных песен, а некоторые пьесы и вовсе сочинены ею самой.

Екатерина Дашкова устроила театр из крепостных.

В ее имении была прекрасная нотная библиотека, коллекция музыкальных инструментов и крепостной театр, о котором гости Екатерины Романовны писали:

«Хор поет народные песни и разноголосие столь гармонично и мелодично, что невозможно не восхищаться. Здесь у нас небольшой театр.

Играя с удивительным воодушевлением, работники, повара, лакеи, горничные изображают князей, княгинь, пастушков и пастушек.

Довольно забавно, как за ужином вам прислуживает лакей, который только что весь вечер был на сцене пастушком в раззолоченных одеждах».