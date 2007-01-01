Сокровища Наполеона, ушедшая под воду церковь и редкие орхидеи: что скрывают реки и озёра Калужской области
О необычных водных объектах нашей области рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга Новикова.
Встреча с ней прошла в библиотеке им. Белинского.
Сегодня подробнее остановимся о необычных реках и озёрах нашего региона.
Две тысячи рек
- В Калужской области есть всё: реки, озёра, болота, родники… даже водопады, – говорит Ольга НОВИКОВА. - Только рек у нас почти две тысячи.
Самая крупная — Ока. Её общая протяжённость почти 1500 километров, и из них почти 400 км - по Калужской области.
Мало кто знает, но участок от Калуги до Алексина (в Тульской области) называется Окским, или Калужско-Алексинским, каньоном. Сегодня часть этой территории находится под охраной.
Участок от города Калуги до поселка Дугна Ферзиковского района - одна из самых ценных территорий.
Во-первых, здесь потрясающие виды! Многие жители Москвы и Тулы отдыхают у нас на Оке в районе поселков Дугна, Кашурка, Бронцы и т.д. Приезжают с палатками.
Есть здесь и сосновые боры — например, Тимофеевский бор, который сам по себе является памятником природы.
Есть Кольцовские пещеры — или, как их ещё называют, каменоломни.
Это место с мистической славой: ходят слухи о паранормальных явлениях… Но, кроме этого, там сохранились отпечатки древних раковин, моллюсков и растений, которым миллионы лет!
Прямо у этих пещер — Кольцовский водопад.
И, конечно, здесь уникальный животный и растительный мир. Вдоль Оки встречается огромное количество редких видов, которые больше нигде не растут.
В литературе даже появился термин — «Окская флора». Это степные растения, занесённые сюда рекой. Много орхидей.
Например, пальчатокоренник балтийский в последнее время стал массово встречаться во многих районах Калужской области. И по долине Оки его тоже хватает.
А недалеко от деревни Бронцы находится одно из двух известных мест обитания редчайшей орхидеи - венерин башмачок.
Второе место у нас сохраняется в составе национального парка «Угра», а все остальные места, к сожалению, в настоящее время уничтожены.
Место, вдохновившее Паустовского
- Все знают, какой красивый город Таруса… Но мало кто задумывается, насколько красива здесь сама река!
Она около 100 километров в длину, но в основном мелкая — вброд перейти можно почти везде.
И есть одно место, которое пользуется особой популярностью — Ильинский омут. Побывав здесь, Константин Паустовский написал свой знаменитый одноименный рассказ.
Берега очень живописные. Но один склон ровный, можно подойти к реке абсолютно спокойно, а второй очень высокий, почти отвесный, высотой несколько метров, не каждый рискнет спуститься к воде: здесь легко кубарем скатиться.
Местные даже прорубили ступеньки и натянули канат. Но люди все равно приезжают отдыхать.
Рядом - красивая поляна, березовый лес, кто-то - за грибами, кто-то - на шашлыки.
Но самое интересное в том, что буквально метрах в 20−30 от Ильинского омута речку можно перейти в брод по щиколотку.
Красиво здесь в любое время года. Осень по-настоящему золотая: все березки покрываются желтыми листочками, и зимой - своя красота, и летом, когда все цветет и благоухает.
Загадочные озёра
- С озёрами в области особая история. Естественных, созданных природой, очень мало.
Естественные озера могут быть либо старичные (оставшиеся от прежних русел рек), либо ледникового происхождения или карстового происхождения - образовавшиеся в результате провала земной коры, - объясняет специалист. - Большинство калужских озер - старичные.
Одно из самых интересных — озеро Святое в Дзержинском районе, недалеко от Кондрово. Оно почти идеальной круглой формы.
Раньше туда было тяжело добраться, постоянно застревали. Сейчас сделали грунтовую дорогу, стало проще.
На дне озера — лечебная грязь ледникового происхождения. А ещё здесь растут редкие растения, больше нигде не встречающиеся.
Например, ежеголовник, который живет там больше ста лет и до сих пор сохраняется, ничто ему не угрожает.
-Почему озеро называется Святым? Населённого пункта с таким названием рядом нет.
Местные рассказывают две легенды. Первая — что на берегу стояла часовня, которая потом ушла под воду. Это возможно, но никто не проверял.
В пользу этой версии говорит то, что берега сильно заболочены, и подойти к озеру можно только с одной стороны. Если рискнёте пройти там по тропинкам, увидите три вида росянки из Красной книги и другие редкие растения.
Вторая легенда гласит: в этом озере никто никогда не тонул — вода будто выталкивает на поверхность. Проверять это, мы не рискнули, потому что пиявок здесь хватает.
Есть у нас и озеро Ермоловское в Хвастовичском районе. Небольшое, мелкое и с каждым годом, к сожалению, уменьшается - высыхает, потому что никакой подпитки нет.
Калужане о нем мало знают. А вот жители Брянской, Орловской областей, очень часто там бывают. Что же там удивительного? Рыбы нет: её пытались завезти, но она там погибает.
Однако люди туда все равно приезжают в конце июня – начале июля. Дело в том, что на озере зацветают кувшинки и покрывают всю водную гладь. А вода там темная, торфянистая. И зрелище завораживающее!
На берегу есть стоянка с беседкой, где можно отдохнуть, полюбоваться природой, погулять - вокруг находятся сосновые леса на дюнах. Ориентир — дорога от села Кудрявец на деревню Верхняя Шкова, там есть указатели.
Ещё одно удивительное место — озеро Черное в Медынском районе. Оно стало памятником природы только в 2020 году.
С квадрокоптера озеро выглядит абсолютно чёрным. С берега — как будто смолу в воду влили. А набираешь в ладони — вода прозрачная!
Цвет дают торфяные отложения на дне. По сути, озеро постепенно превращается в болото.
Местные верят, что на дне затонула карета Наполеона с драгоценностями. Здесь проводили исследования, но пока ничего не нашли. Возможно, просто легенда.
Дорога туда ужасная. В прошлый раз с журналистами поехали — из трёх машин доехала только одна. Пришлось бросить авто посреди поля и идти пешком. Был июнь, дожди, озеро вышло из берегов.
На подходе к водоему фотограф провалился в бобровую плотину — успел лишь фотоаппарат над головой поднять!
Ехать туда — часа два с половиной, потому что со стороны Калуги не проехать, только через Подмосковье. Рыбы много, но на удочку не ловится — корма ей хватает.
И много кубышек-кувшинок на черном глади в конце июня - начале июля.
А самое длинное старичное озеро в области – Оглублянка: почти 5 километров! Находится недалеко от города Жуков.
У него очень интересная форма - петляющая, вытянутая. Когда-то это была река Протва, которая поменяла свое направление.
И сейчас озеро практически не имеет связи с ней, если только весной, когда разливается река. Место красивое, но ничего уникального мы здесь не нашли. И есть проблема – стоков хватает.
Сделано руками человека
- Не все знают, что самый крупный искусственный водный объект области — Людиновское водохранилище (местные называют его озером Ломпадь).
Создан он человеком почти 200 лет назад на реке Неполодь. Протяженностью почти 14 километров, с огромными запасами пресной воды.
Несмотря на то, что объект искусственный, здесь гнездятся лебеди, встречаются редкие бабочки, растут топяная фиалка, баранец, а в 2020 году наши сотрудники нашли там росянку крупнолистную.
По берегу водоема образовалась топкая сплавинка, которая вся поросла росянкой.