Сокровища Наполеона, ушедшая под воду церковь и редкие орхидеи: что скрывают реки и озёра Калужской области

Уникальные природные локации от эксперта.

Фото автора и Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

О необычных водных объектах нашей области рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга Новикова.

Встреча с ней прошла в библиотеке им. Белинского.

Сегодня подробнее остановимся о необычных реках и озёрах нашего региона.

Ольга предупредила, что все объекты являются памятниками природы, относиться к ним нужно бережно.

Две тысячи рек

- В Калужской области есть всё: реки, озёра, болота, родники… даже водопады, – говорит Ольга НОВИКОВА. - Только рек у нас почти две тысячи.

Самая крупная — Ока. Её общая протяжённость почти 1500 километров, и из них почти 400 км - по Калужской области.

Мало кто знает, но участок от Калуги до Алексина (в Тульской области) называется Окским, или Калужско-Алексинским, каньоном. Сегодня часть этой территории находится под охраной.

Участок от города Калуги до поселка Дугна Ферзиковского района - одна из самых ценных территорий.

Во-первых, здесь потрясающие виды! Многие жители Москвы и Тулы отдыхают у нас на Оке в районе поселков Дугна, Кашурка, Бронцы и т.д. Приезжают с палатками.

Есть здесь и сосновые боры — например, Тимофеевский бор, который сам по себе является памятником природы.

Тимофеевский бор.

Есть Кольцовские пещеры — или, как их ещё называют, каменоломни.

Это место с мистической славой: ходят слухи о паранормальных явлениях… Но, кроме этого, там сохранились отпечатки древних раковин, моллюсков и растений, которым миллионы лет!

Прямо у этих пещер — Кольцовский водопад.

И, конечно, здесь уникальный животный и растительный мир. Вдоль Оки встречается огромное количество редких видов, которые больше нигде не растут.

В литературе даже появился термин — «Окская флора». Это степные растения, занесённые сюда рекой. Много орхидей.

Например, пальчатокоренник балтийский в последнее время стал массово встречаться во многих районах Калужской области. И по долине Оки его тоже хватает.

А недалеко от деревни Бронцы находится одно из двух известных мест обитания редчайшей орхидеи - венерин башмачок.

Венерин башмачок.

Второе место у нас сохраняется в составе национального парка «Угра», а все остальные места, к сожалению, в настоящее время уничтожены.

Калужско-Алексинский каньон.

Место, вдохновившее Паустовского

- Все знают, какой красивый город Таруса… Но мало кто задумывается, насколько красива здесь сама река!

Она около 100 километров в длину, но в основном мелкая — вброд перейти можно почти везде.

И есть одно место, которое пользуется особой популярностью — Ильинский омут. Побывав здесь, Константин Паустовский написал свой знаменитый одноименный рассказ.

Берега очень живописные. Но один склон ровный, можно подойти к реке абсолютно спокойно, а второй очень высокий, почти отвесный, высотой несколько метров, не каждый рискнет спуститься к воде: здесь легко кубарем скатиться.

Местные даже прорубили ступеньки и натянули канат. Но люди все равно приезжают отдыхать.

Рядом - красивая поляна, березовый лес, кто-то - за грибами, кто-то - на шашлыки.

Но самое интересное в том, что буквально метрах в 20−30 от Ильинского омута речку можно перейти в брод по щиколотку.

Красиво здесь в любое время года. Осень по-настоящему золотая: все березки покрываются желтыми листочками, и зимой - своя красота, и летом, когда все цветет и благоухает.

Загадочные озёра

- С озёрами в области особая история. Естественных, созданных природой, очень мало.

Естественные озера могут быть либо старичные (оставшиеся от прежних русел рек), либо ледникового происхождения или карстового происхождения - образовавшиеся в результате провала земной коры, - объясняет специалист. - Большинство калужских озер - старичные.

Одно из самых интересных — озеро Святое в Дзержинском районе, недалеко от Кондрово. Оно почти идеальной круглой формы.

Озеро Святое.

Раньше туда было тяжело добраться, постоянно застревали. Сейчас сделали грунтовую дорогу, стало проще.

На дне озера — лечебная грязь ледникового происхождения. А ещё здесь растут редкие растения, больше нигде не встречающиеся.

Например, ежеголовник, который живет там больше ста лет и до сих пор сохраняется, ничто ему не угрожает.

Ежеголовник.

-Почему озеро называется Святым? Населённого пункта с таким названием рядом нет.

Местные рассказывают две легенды. Первая — что на берегу стояла часовня, которая потом ушла под воду. Это возможно, но никто не проверял.

В пользу этой версии говорит то, что берега сильно заболочены, и подойти к озеру можно только с одной стороны. Если рискнёте пройти там по тропинкам, увидите три вида росянки из Красной книги и другие редкие растения.

Вторая легенда гласит: в этом озере никто никогда не тонул — вода будто выталкивает на поверхность. Проверять это, мы не рискнули, потому что пиявок здесь хватает.

Есть у нас и озеро Ермоловское в Хвастовичском районе. Небольшое, мелкое и с каждым годом, к сожалению, уменьшается - высыхает, потому что никакой подпитки нет.

Калужане о нем мало знают. А вот жители Брянской, Орловской областей, очень часто там бывают. Что же там удивительного? Рыбы нет: её пытались завезти, но она там погибает.

Однако люди туда все равно приезжают в конце июня – начале июля. Дело в том, что на озере зацветают кувшинки и покрывают всю водную гладь. А вода там темная, торфянистая. И зрелище завораживающее!

Озеро Ермоловское.

На берегу есть стоянка с беседкой, где можно отдохнуть, полюбоваться природой, погулять - вокруг находятся сосновые леса на дюнах. Ориентир — дорога от села Кудрявец на деревню Верхняя Шкова, там есть указатели.

Ещё одно удивительное место — озеро Черное в Медынском районе. Оно стало памятником природы только в 2020 году.

С квадрокоптера озеро выглядит абсолютно чёрным. С берега — как будто смолу в воду влили. А набираешь в ладони — вода прозрачная!

Цвет дают торфяные отложения на дне. По сути, озеро постепенно превращается в болото.

Озеро Чёрное.

Местные верят, что на дне затонула карета Наполеона с драгоценностями. Здесь проводили исследования, но пока ничего не нашли. Возможно, просто легенда.

Дорога туда ужасная. В прошлый раз с журналистами поехали — из трёх машин доехала только одна. Пришлось бросить авто посреди поля и идти пешком. Был июнь, дожди, озеро вышло из берегов.

На подходе к водоему фотограф провалился в бобровую плотину — успел лишь фотоаппарат над головой поднять!

Ехать туда — часа два с половиной, потому что со стороны Калуги не проехать, только через Подмосковье. Рыбы много, но на удочку не ловится — корма ей хватает.

И много кубышек-кувшинок на черном глади в конце июня - начале июля.

А самое длинное старичное озеро в области – Оглублянка: почти 5 километров! Находится недалеко от города Жуков.

У него очень интересная форма - петляющая, вытянутая. Когда-то это была река Протва, которая поменяла свое направление.

И сейчас озеро практически не имеет связи с ней, если только весной, когда разливается река. Место красивое, но ничего уникального мы здесь не нашли. И есть проблема – стоков хватает.

Оглублянка- самое длинное озеро.

Сделано руками человека

- Не все знают, что самый крупный искусственный водный объект области — Людиновское водохранилище (местные называют его озером Ломпадь).

Создан он человеком почти 200 лет назад на реке Неполодь. Протяженностью почти 14 километров, с огромными запасами пресной воды.

Несмотря на то, что объект искусственный, здесь гнездятся лебеди, встречаются редкие бабочки, растут топяная фиалка, баранец, а в 2020 году наши сотрудники нашли там росянку крупнолистную.

По берегу водоема образовалась топкая сплавинка, которая вся поросла росянкой.

Озеро Ломпадь.