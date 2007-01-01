После Победы: в Европе идет охота на гитлеровских главарей, а калужские колхозники переезжают из землянок в новые дома

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Требуются новые чистки

Корреспондент французской газеты «Фран-тигрер», посетивший Саарскую область, сообщает, что ни американские оккупационные власти, ни сменившие их затем французские власти не очистили область от крупных гитлеровцев.

Мэром Сварбрюксена американцы назначили некоего Гоннерта, который при Гитлере был начальником службы безопасности гестапо в Сааре. Правда, он был отстранен, когда выяснилось его прошлое.

После него на пост мэра американцами был назначен фабрикант Вальтер, которого они же вскоре отстранили за неспособность к администрированию. Третьего мэра назначили уже французские оккупационные власти. Он — адвокат, по фамилии Гейм. Во время немецкой оккупации Франции Гейм был руководителем управления по секвестру в Меце. Он остается мэром и сейчас.

По словам корреспондента, оккупационные власти заявляют, что они вынуждены нанимать гитлеровцев за неимением «подходящих кадров».

В этих условиях, замечает в заключение корреспондент, неудивительно, что из 8 тысяч зарегистрированных в Саарской области активных гитлеровцев арестовано только 500, а остальные пользуются полной свободой.

Индонезия в огне

По сообщению корреспондента агентства Рейтер из Батавии, рано утром 8 ноября в городе начались бои, в которых участвует, как утверждают, свыше 500 индонезийцев.

Союзные войска спешно прибывают к месту боев и пытаются задержать вооруженных индонезийцев, приближающихся к городу.

В Бандунге собираются значительные силы индонезийцев. Как утверждают, в городе находится штаб шести индонезийских дивизий.

***

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, когда французские войска попытались вновь занять район Танран (юго-западнее Сайгона), там развернулись ожесточенные бои между аннамитскими войсками и французскими вооруженными силами.

Бои возобновились с вечера 8 ноября. По имеющимся сведениям, французский гарнизон потребовал помощи у английских и индийских войск.

Культурный код победителей

В Праге состоялся вечер советской поэзии. С докладом выступил поэт Леонид Первомайский.

После доклада артисты пражских театров читали стихи советских поэтов, переведенные на чешский язык.

На вечере присутствовали министр информации Конецкий, представители чешской литературной общественности и посол Советского Союза в Чехословакии т. Зорин.

Охота на предателей

Газета «Арбейдербладет» помещает статью, освещающую ход расследования дел норвежских предателей. В статье сообщается, что с 8 мая 1945 года по обвинению в предательстве было арестовано 24.000 человек. Из них 950 человек уже осуждены, 15.000 находятся в предварительном заключении, 8 000 в настоящее время отпущены на свободу.

Ссылаясь на заявление государственного прокурора Свена Аригсена, газета заявляет, что, помимо членов фашистской партии «Национальное единение», будут привлечены к судебной ответственности также «экономические предатели родины», т. е. те, кто нажился на поставках немцам и на спекуляциях за годы оккупации.

Таким образом, число подлежащих осуждению возрастает до 63 000 человек. 40 000 из них, вероятно, будут присуждены лишь к денежному штрафу, но около 23 000 человек будут подвергнуты серьезному наказанию.

Аресты гитлеровских главарей продолжаются

Агентство Франс Пресс передало сообщение о том, что во французской зоне оккупации Германии был арестован бывший немецкий генеральный консул в Швеции Круг фон Нидда.

Круг фон Нидда, находящийся в настоящее время в заключении в Баден-Бадене, в скором времени будет переведен в Париж.

Находящийся в заключении в американской зоне оккупации бывший гитлеровский гауляйтер Эльзаса Отто Вагнер будет доставлен в Страсбург, где он вместе с двумя своими заместителями предстанет перед военным судом.

***

Агентство Рейтер передает сообщение люксембургского радио о том, что, по заявлению английской военной администрации, в Руре арестован бывший гитлеровский гауляйтер Южной Вестфалии Альберт Гофман.

***

Пражское радио передает, что в Чехословакию были доставлены восемь предателей Чехословацкой республики. Среди них бывший «премьер-министр» и «министр иностранных дел» словацкого «правительства» Тука и руководитель бюро пропаганды словацкого «правительства» Гасшар.

Преступники переданы чехословацкому правительству американскими и французскими военными органами безопасности. За свои преступления против республики и народа преступники предстанут перед словацким народным судом.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 10-16 ноября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…восстанавливают селения.

Немецко-фашистские банды в период временной оккупации нанесли тяжелые раны хозяйству Износковского района.

После изгнания немцев из района уже восстановлено 78 селений, построено 1822 жилых дома и 1286 хозяйственных колхозных построек.

Только за последний год построен 431 дом, к 28-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции приурочено завершение строительства 37 жилых домов колхозников.

Строительство полутораста домов будет завершено к концу года и, таким образом, последние семьи будут выведены из землянок.

…строят заводы.

Обллесхозом начато строительство нового лесопильного завода на территории бывшего Дудоровского стеклозавода в Ульяновском районе. Уже выделен нефтяной двигатель, пилорама и другое оборудование. Завод будет давать в сутки 24 кубических метра пиломатериалов районам области.

***

Калужское областное управление строительных материалов приступило к постройке стекольного завода в Калуге, мощностью в 300 тысяч квадратных метров оконного и 150 тонн посудного стекла в год.

В четвертом квартале Наркомат строительных материалов выделит для завода необходимое технологическое оборудование. На строительство ассигновано 500 тысяч рублей. Первую продукцию завод даст в начале 1946 года.

…обзаводятся техникой

Отдел сельского хозяйства и колхозного строительства райисполкома получил первую партию грузовых автомашин и пилораму.

Машины будут использованы на подвозке материалов для колхозного строительства.

…развивают науку.

В Калуге создано научное медицинское общество, первое заседание которого состоялось 20 октября.

Общество ставит своей задачей содействие научной разработке вопросов теоретической медицины, помощь органам здравоохранения в улучшении лечебно-профилактической работы среди населения.

…жалуются на состояние тубдиспансера.

Туберкулезный диспансер в Калуге работает в очень тяжелых и неблагоприятных условиях, пишет в редакцию читатель Б. Поляков. Специалистов крайне недостаточно, и больному приходится в течение 2-3 часов простаивать, пока попадет к врачу.

Окна разбиты, и в помещениях холодно. Приезжие из районов располагаются в зале ожидания вместе со своими вещами и мешками. Бумагой диспансер не снабжается, и истории болезней пишутся на каких-то клочках, исписанных вдоль и поперек.

Попасть на рентген — особенно сложная проблема, так как очень часто тубдиспансер бывает лишен электроэнергии.

…заботятся об инвалидах и ветеранах.

Значительную помощь инвалидам Отечественной войны оказывает калужский городской комитет общества Красного Креста. Для общежитий инвалидов в октябре передано более 1400 вещей, в том числе 100 одеял, 200 простынь, 100 костюмов и пальто.

…возрождают производство.

На воротынском кирпичном заводе (Калужский район), разрушенном немецкими оккупантами, восстановлены четыре напольные печи мощностью в 105 тысяч штук единовременной емкости, вновь выстроено 95 погонных метров сушильной площади и 180 — восстановлено.

В текущем сезоне завод выпустил 300 тысяч кирпичей и 130 тонн извести, использованных на восстановление станции Сухиничи.

В зимний период завод будет выжигать известь и обжигать оставшийся от летней формовки сырец.

…собирают урожай.

Хорошо помогли колхозу имени Молотова (деревня Угра) в уборке картофеля учащиеся Росвянской семилетней школы Калужского района.

Ученицы Нина Рогожина, Клавдия Громова, Тамара Сенчихина, Валентина Игнатовская, Елена Соболева и Вера Чепелева за день выкапывали до 9 центнеров картофеля.

Колхоз своевременно завершил уборку картофеля, и в этом немалая заслуга школьников.

…критикуют сельскую культурную жизнь.

Думиничи — районный центр, но если вы сюда переселились даже из небольшой деревушки, то долго будете сожалеть об этом, написал в редакцию читатель.

Все надежды на культурное времяпровождение сразу рухнут, ибо в Думиничах нет ни клуба, ни библиотеки, а имеющаяся в районе кинопередвижка в Думиничах почти не бывает.

И это не мудрено: для показа кинофильмов в городе нет даже помещения. Зато в девяти километрах от города в селе Брынь кино демонстрируется ежедневно, здесь и радио можно послушать и почитать, и беседы о международном положении проводятся, чего, к сожалению, никогда не бывает в районном центре — Думиничах.

…телефонизируют райцентры.

В Мещовске принята в эксплуатацию новая телефонная станция на 110 номеров центральной батареи и 30-ти местной.

Кроме того, произведена полная реконструкция кабельной сети.

За отличный монтаж телефонной станции управление связи премировало кабельного мастера т. Зубцова и старшего техника районной конторы связи т. Михайлова полуторамесячным окладом, а техника тов. Щетинина - месячным.

…ведут разминирование.

Самоотверженную работу по ликвидации последствий немецко-фашистского хозяйничания в нашей области провели команды Осоавиахима.

Разминировано и очищено от снарядов и другой огнеопасной техники 10131 квадратный километр.

Особо отличились команды Барятинского и Высокиничского районов. Их руководители представлены к правительственным наградам.

97 человек по области награждены знаком «Отличный минер», 23 — представлены к награждению орденами и медалями, 26 — награждены грамотами Центрального Совета Осоавиахима и 288 премированы.