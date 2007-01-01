После Победы: «Динамо» летит на встречу с «Челси», а в Калужской области встречают годовщину Революции

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Наши в Югославии

Маршал Тито принял делегацию советской молодежи, совершившую поездку по различным районам Югославии.

В беседе с маршалом Тито представители советской молодежи рассказали о своих впечатлениях от посещения страны и особенно отметили большой размах восстановительных работ. Делегаты заявили, что повсюду им был оказан самый теплый и радушный прием.

Маршал Тито ответил на вопросы, заданные членами делегации, и рассказал им о борьбе и достижениях народов Югославии.

Силой оружия

Палата представителей США единогласно одобрила резолюцию, в которой говорится, что конгресс высказывается за то, чтобы после войны флот США состоял минимум из:

3 крупных авианосцев,

24 более мелких авианосцев,

10 легких авианосцев,

79 эскортных авианосцев,

18 линкоров,

3 крупных крейсеров,

31 тяжелого крейсера,

48 легких крейсеров,

367 эсминцев,

300 конвойных эсминцев,

199 подводных лодок

и достаточного количества самолетов, вспомогательных судов и личного состава, которые необходимы для такого флота.

***

Газета «Глос люду» сообщает, что 29 октября в Польшу прибыл первый контингент из состава польских войск, находящихся во Франции.

В составе прибывших двух тысяч человек—100 офицеров. Польские солдаты и офицеры вернулись с оружием.

Террор в Испании

По сведениям испанских республиканских кругов, франкистские власти Барселоны готовят «суд» над пятью испанскими патриотами — Серра, Фортун, Траве, Аревало и Сегрима. Прокурор требует вынесения смертного приговора обвиняемым. Такой приговор был вынесен 22 испанским патриотам, тайно осужденным франкистским судом в Кадисе.

Созданное в Мексике испанское эмигрантское республиканское правительство обратилось к главам и министрам иностранных дел государств, поддерживающих дипломатические отношения с Франко, с просьбой предотвратить убийство испанских республиканских деятелей.

В своем обращении республиканское правительство заявляет: «Мы хотим разоблачить перед всем миром тот гнусный фарс суда, который измышляет режим, находящийся у власти в Испании».

Да здравствует футбол!

4 ноября для встречи с английскими футболистами вылетела в Лондон команда мастеров московского «Динамо».

- Чемпион СССР по футболу в 1945 году команда «Динамо» — участник международных встреч с басками, французскими и чехословацкими футболистами — встречается с английскими футболистами впервые, писали СМИ. - Первый матч будет сыгран с одним из крупнейших клубов Лондона — «Челси», участником ныне проходящего розыгрыша осеннего первенства Англии.

Большинство игроков команды неоднократно выступало в международных матчах. Московские динамовцы в последнее время упорно готовились к предстоящим играм за рубежом.

Как обогащались гитлеровские главари

Чиновник финансового управления в Берлине привел на пресс-конференции некоторые подробности, характеризующие методы личного обогащения гитлеровских главарей.

Так, например, Геббельс в качестве издателя и сотрудника газеты «Дас рейх» получал ежегодно 200 тысяч марок, а позднее даже 300 тысяч марок.

Начиная с 1944 г. за каждую статью, помещенную в газете «Дас рейх», Геббельс получал 10 тысяч марок.

Обвиняются банкиры

Франкфуртский корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс сообщает, что военные власти в американской оккупационной зоне в Германии арестовали 21 руководителя шести крупнейших немецких банков по обвинению в финансировании немецкой военной машины и в оказании помощи нацистам по эксплуатации оккупированных стран.

По заявлению Никсона, имеются сильные подозрения, основанные на предварительном расследовании, что эти шесть крупных немецких банков совершили такие военные преступления, как использование рабского труда в промышленности, которая находилась под их контролем, взимании чрезмерных сумм на содержание оккупационных армий, разграбление общественной и частной собственности.

Без всякого сомнения они оказывали существенную помощь в подготовке и финансировании военной агрессии.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 3-9 ноября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…ремонтируют паровозы.

Коллектив цеха подъемки Малоярославецкого депо в честь 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции досрочно, к 30 октября, выполнил повышенную месячную программу. Выпущено из ремонта 10 паровозов. Это на три паровоза больше, чем было отремонтировано в сентябре, и на четыре больше, чем в августе.

…обеспечивают водой жителей.

Учащиеся Кондровского ремесленного училища решили своими силами провести водопровод в общежитие. Прокладкой водопровода руководит старый кадровый работник бумажной фабрики Василий Михайлович Трофимов.

Под его наблюдением ребята вырыли траншеи в 100 погонных метров, ими также установлен бак емкостью в 500 ведер, заготовлены трубы и начата их прокладка.

К 28-й годовщине Октября водопровод будет сдан в эксплуатацию. Не только учащиеся, но и жители прилегающих домов будут обеспечены хорошей водой.

…встречают годовщину Революции.

В Калужском областном драматическом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 28-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Впервые за четыре года такое заседание проходило в мирной обстановке.

Бурной овацией встретили участники заседания предложение избрать в почетный президиум членов Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с Генералиссимусом Советского Союза великим Сталиным, под чьим руководством Красная Армия, советский народ разгромили смертельного врага.

…вручают праздничные подарки.

Комсомольцы Калуги организовали сбор подарков для детей-сирот, родители которых погибли в боях за Родину. Уже собрано свыше 5 тысяч рублей денег, много тетрадей, игрушек, инструмента и других предметов.

Комсомольцы и молодежь типографии имени Воровского изготовили для детей-сирот 250 тетрадей.

***

Облпотребсоюзом выделено для детей инвалидов Отечественной войны и демобилизованных воинов 8000 подарков и 6660 подарков для детей погибших воинов.

Областной отдел социального обеспечения подготовил к 28-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции подарки для инвалидов Отечественной войны.

Всего будет роздано 21 тысяча вещей.

…осваивают пошив обуви.

Правление колхоза имени Молотова Серпейского сельсовета Мещовского района организовало колхозную сапожную мастерскую для пошивки и ремонта обуви колхозникам.

Это производство возглавляет опытный сапожник Архип Игнатов. Вместе с ним работают еще несколько учеников.

…учат читать инвалидов по зрению.

В Калуге при городском отделе Всесоюзного общества слепых создана школа по изучению техники чтения и письма по системе Брайля.

В школе обучаются инвалиды Отечественной войны под руководством преподавателя т. А. В. Алексеева.

…собирают лук для москвичей.

Члены сельхозартели «Ударник», Детчинского района, решили обратиться ко всем колхозникам и колхозницам района с предложением собрать из своих запасов вагон лука в подарок трудящимся Москвы.

Сейчас в колхозах района проводится сбор лука.

…продолжают радиофикацию.

Вступает в строй восстановленный Жиздринский радиоузел на тысячу точек.

Для узла построено здание, установлена аппаратура, подвешены линии и уже установлена в городе 81 радиоточка.

…разрабатывают и производят локомобили.

На Людиновском машиностроительном заводе подведены итоги предоктябрьского соревнования. План октября по выпуску товарной продукции выполнен на 117,8 процентов. Бригадой завода выпущено 5 локомобилей сверх программы; перекрыто задание и по другим видам изделий.

В ознаменование 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на заводе собран первый опытный локомобиль улучшенной конструкции.