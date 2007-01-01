Забродившая Медынка: экологическая катастрофа грозит реке полным уничтожением

Около месяца в речку Медынка сбрасываются неочищенные стоки из-за поломки насоса на местных очистных сооружениях.

В пятницу, 31 октября, в редакцию обратились взволнованные жители Медыни и рассказали об ужасном состоянии некогда чистой реки.

Выяснилось, что речку периодически загрязняют стоками с 2007 года, однако до сих пор каких-либо кардинальных решений по изменению ситуации так и не было принято.

О том, как чистейшая Медынка превратилась в жутко пахнущий, забродивший, мертвый ручей мы расскажем подробно.

Понять и простить?

Медынка протекает по Медынскому и Дзержинскому районам. Она является правым притоком реки Суходрев, впадающей в Шаню. Шаня, в свою очередь - в Угру, Угра в Оку.

Месяц назад местные жители обратили внимание на резко усилившийся жуткий запах, исходящий от речки, на поверхности появилась грязно-белая пена, всплыла мертвая рыба.

Источник загрязнения медынцы долго не искали, он известен им. Это местные очистные сооружения.

- Постоянно спускают канализацию, летом жить вообще невозможно – вонь жуткая, - рассказывает Сергей, местный житель. – Про рыбу молчу, ее здесь давно не ловят.

Действительно, поток нечистот, бьющий из трубы, впечатляет. Зловоние распространяется на сотни метров вокруг. Жители забили тревогу, начали писать во всевозможные инстанции. В региональном минприроды людей успокоили – все под контролем.

- Данный вопрос находится на контроле министерства, - ответили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - В настоящее время подсчитан расчёт вреда, нанесённый водному объекту, и направлен организации, эксплуатирующей очистные сооружения г. Медыни. Также информация направлена в Рыбнадзор для принятия дальнейших действий в соответствии с действующим законодательством.

Спокойно отреагировал на экологическую катастрофу и нынешний исполняющий полномочия главы Медынского округа Николай Козлов.

- Ситуация неприятная, но, с другой стороны, это все под контролем, - заверил нас руководитель Медынского района Николай КОЗЛОВ. – Месяц назад был сброс в ручей. К Медынке это отношения не имеет, это маленький ручей полтора – два метра шириной.

О том, куда впадает этот «маленький ручей» Николай Козлов не уточнил, однако добавил, что вся проблема в «Калугаоблводоканале», мол, это они допустили сброс.

Представители водоканала не стали отрицать аварию. Да, месяц назад сломался насос очистных сооружений.

- Дело в том, что оборудование это импортное и процесс покупки нового насоса немного затянулся, - пояснили нам в «Калугаоблводоканале». – По плану насос должен прибыть к 10 ноября, и мы сразу же начнем его установку. А пока просим понять и принять извинения за доставленные неудобства.

Ловили раков и боялись пиявок

Старожилы Медыни еще помнят времена, когда в Медынке было полно рыбы, чистая вода манила искупаться и отдохнуть на живописных берегах.

- Я училась плавать в нашей речке, - рассказывает жительница Медыни Анна Федушина. - Сейчас плачевно наблюдать все это, чувствовать этот запах от речки. Очень хочется, чтобы мой ребенок узнал ту речку, где его мама купалась и боялась пиявок.

Так выглядела Медынка до загрязнения.

Рыбаки вспоминают отменные уловы, говорят, даже раки водились в Медынке.

- Рыбачить было одно удовольствие, рыбы – полна река, а сейчас за сто метров не подойдешь, запах просто убийственный, особенно летом, - жалуется местный рыбак Василий.

На днях в Медынь приезжал житель московского региона с намерением прикупить в некогда прекрасном месте землю, чтоб построить домик, но принюхавшись уехал восвояси.

А тем, кто здесь живет, уехать некуда. Люди почти два десятилетия вынуждены вдыхать «ароматы» и следить, как умирает их река.

Борьба за воду

Первые признаки загрязнения Медынки жители заметили еще в 2007 году и сразу начали бить тревогу.

- Мой папа в 2007 году писал в законодательное собрание, продолжает рассказ Анна Федушина. - Давал запрос председателю заксобрания и был ответ. Однако предписание глава администрации района, а тогда уже им был нынешний Николай Козлов, проигнорировал. Ничего тогда предпринято не было.

Проблема в том, что развитие экономики района оставило за скобками развитие и реконструкцию необходимых водоочистных сооружений. Мощностей старых очистных уже явно не хватало.

Как рассказали нам местные жители, водоканал отклонил заявку на использование системы водоочистки от ряда новых сельхоз предприятий, и они потихоньку стали сливать свои отходы прямиком в реку.

Действительно ли все обстоит так, как уверены местные – этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Информация об экологической катастрофе в Медыни уже дошла до Следственного комитета РФ.

Его председатель Александр Бастрыкин в первых числах ноября приказал проверить ситуацию с нарушением природоохранного законодательства и доложить. о результатах.

Кто её тронет, она же памятник

Впрочем, некие действия в попытке решить проблему с загрязнением Медынки все же предпринимались.

Цена вопроса в 2021 году обозначалась в 7 миллионов рублей. Именно такую цифру в официальном письме о возможностях реорганизации системы канализации и очистки в Медыни называл водоканал.

Тогда же появился и проект строительства объектов водопроводной сети, разработанный ООО «Оса» из Смоленска.

Проект предусматривал не только прокладку новых сетей, но и строительство новой канализационно-насосной станции.

Распоряжение о проектировании подписал Николай Козлов.

Любопытная деталь, в марте 2021 года министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа подписывает приказ об утверждении границы особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Р. Медынка с охранным ландшафтом на расстоянии 300 метров в обе стороны от уреза воды».

А через полгода, 21 сентября и.о. главы администрации Медынского района Курилюк сообщает в письме смоленским разработчикам:

«В районе проектирования объекта «Строительство водопроводной сети г. Медыни Калужской области» отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения…»

Судя по всему, дело до строительства новой канализации и КНС так и не дошло.

Почему так получилось – то ли утонули чиновники в распоряжениях, документах и письмах, то ли банально не нашли денег – остается неясным.

В итоге мы имеем практически уничтоженную речку, возмущение местных жителей и непонятное спокойствие и благодушие чиновников. Быть может действительно, Бастрыкин взбодрит их?

Мы будем следить за развитием ситуации.