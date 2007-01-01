Тайны и чудеса калужской природы: от парящих сосен до зубров и выхухоли

Все это находится совсем рядом.

Фото автора.

В Калужской области есть древние леса, песчаные дюны, водопады и уникальные природные уголки, о которых вы даже подозревали.

А между тем соседи из Тульской, Московской или Орловской областей с удовольствием едут сюда.

Так что в следующие выходные - не в торговый центр, а - в дубраву.

О природных редкостях в библиотеке им. Белинского рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга НОВИКОВА, которая лично бывает на большинстве особо охраняемых территорий региона, которых в области - 154.

А Красная книга насчитывает десятки видов растений и животных.

Ольга Новикова познакомила с природными редкостями.

Послушать ее собрался полный зал.

Здесь живуь зубры и стоят вековые леса

- Многие ошибочно считают, что заповедник «Калужские засеки» создан ради зубров, - говорит Ольга. - Ничего подобного.

Изначально его создавали для защиты старых широколиственных лесов, которые там сохранились в отличном состоянии.

Зубров завезли позже, и сегодня их популяция насчитывает около 500 особей. Заповедник расположен на территории Ульяновского района и состоит из двух участков.

В наших лесах живут зубры.

Если вы ещё не были там — рекомендую съездить зимой. Леса там красивые: старые, широколиственные. Зубров можно увидеть практически на расстоянии вытянутой руки.

Конечно, потрогать их не получится, но можно понаблюдать за взрослыми и малышами, за тем, как их кормят и полюбоваться окружающей природой.

Национальный парк «Угра» - это вторая известная территория и самая крупная особо охраняемая природная зона в регионе. Нацпарк охватывает шесть муниципальных округов, наибольшая площадь – в Юхновском, Козельском и Дзержинском районов.

В каждом из них есть что-то особенное. Кто-то едет в Чёртово городище — прекрасное и загадочное место, которое я лично называю «местом силы»: там мне особенно комфортно и спокойно.

Другие предпочитают сплавы по рекам Угре или Жиздре. Я сама не раз плавала по этим рекам — впечатлений масса! Для туристов здесь обустроены кемпинги и стоянки.

Популярностью пользуется и арт-парк «Никола-Ленивец». Он расположен рядом с национальным парком «Угра», здесь потрясающие виды на долину реки Угры.

Неподалёку находится Галкинское болото с экологической тропой.

В Жуковском районе расположен Государственный природный комплекс «Таруса» — единственный в Калужской области заказник такого типа.

О нём мало кто знает, поскольку создан он был не столько для охраны природных объектов, сколько для охоты создавался как охотничье угодье. Тем не менее там сохраняются редкие виды флоры и фауны.

И, конечно, нельзя не упомянуть наш городской бор — о нём знает практически каждый. Это самые известные объекты — даже если вы там бывали, наверняка слышали о них.

Парящие сосны

- Леса занимают 45 % территории региона и отличаются удивительным разнообразием: здесь и сосновые боры, и широколиственные леса, которые сохранились в основном на юге области, и берёзовые рощи.

Особенно интересны сосновые леса на дюнах — уникальный ландшафт в междуречье Оки и Желови, недалеко от Калуги.

Весенняя Желовь.

Многие ездят отдыхать на Андреевский карьер, но, если проехать чуть дальше, мимо него, перед селом Корекозево вы увидите эти удивительные леса. Сосны будто парят в воздухе — непонятно, на чём они держатся.

Люди приезжают сюда ради фотографий, но это не главное чудо. Самое удивительное, что в песке, прямо под корнями сосен, можно обнаружить муравьиного льва.

Здесь растёт неоттианта клобучковая — одна из самых редких орхидей России, занесённая в Красную книгу Калужской области.

Весной расцветают прострелы (сон-трава) и другие краснокнижные растения, которые в регионе сохранились лишь в единичных местах.

Этот лес прекрасен в любое время года — и зимой, и летом.

Несмотря на близость к населённым пунктам, здесь можно увидеть и зайчика, и лисичку, и многих других животных.

Ещё один подобный дюнный лес находится в Хвастовичском районе, в долине реки Рессеты.

Это сегодня самые крупные дюнные леса в области — их площадь составляет несколько тысяч гектаров.

Лес здесь моложе: возраст сосен — около 70–90 лет (послевоенное поколение), тогда как в Корекозево отдельные деревья достигают 150–200 лет. Н

о ландшафт похожий: песчаные холмы, покрытые мхом или лишайниками — так называемые зеленомошники и беломошники.

Когда там появляются грибы, их искать не надо. Травяной покров здесь слабо развит, поэтому грибы видны издалека, насколько хватает обзора.

Этот лес также богат редкими видами растений. И там встречаются зубы - они к нам мигрируют из соседнего Орловского полесья.

Здесь остановилось время

-К сожалению, естественных старых широколиственных лесов в области практически не сохранилось, но есть посаженные. И некоторые из них достигли значительного возраста.

Например, дубрава в пойме реки Жиздра — памятник природы. Она расположена в Думиничском районе, в районе станции Думиничи и до Чернышено.

Здесь сохранились старовозрастные широколиственные леса, где возраст отдельных дубов достигает 250–300 лет.

Очень интересный объект.

Помимо самой реки Жиздра, здесь множество старичных (пойменных) озёр и небольших понижений, покрытых маленькими болотцами.

Есть участки, где дубы растут так плотно, что даже в солнечную погоду ощущение, что ночь наступает.

А есть места, где дубы растут поодиночке, на большом расстоянии друг от друга. Их кроны раскидистые, «пушистые» — такие деревья выглядят особенно живописно.

И, кстати, в реке Жиздра, до сих пор можно встретить русскую выхухоль — эндемичного зверька, численность которого в регионе резко сокращается. Но в этом месте он ещё периодически попадается.

Дубрава в пойме Жиздры.

Ещё один примечательный лес — Засечный, в Козельском районе, недалеко от деревни Слаговищи.

Интересно, что при создании национального парка «Угра» в 1997 году все старовозрастные леса были включены в его состав, а этот лес почему-то нет.

Некоторые его участки сильно пострадали: много поваленных деревьев. Но там, где сохранились гигантские ясени и мощные дубы. Лес производит сильное впечатление.

Многие приезжают сюда за черемшой — её здесь очень много.

В прошлом году я случайно оказалась в этом месте и увидела, как люди выносят её коробками — явно на продажу, потому что столько съесть невозможно.

Черемшу собирают ранней весной, пока листья молодые и нежные: добавляют в салаты, делают начинку для пирожков.

А когда она зацветает, листья становятся жёсткими, горькими и невкусными.

Зато в это время стоит ядреный чесночно-луковый аромат — черемша там цветёт полянами.

Цветёт черемша.

Кроме того, в этом лесу встречаются редкие краснокнижные грибы и растения, например, лунник оживающий и хохлатка Маршалла, которые тоже образуют небольшие цветущие полянки.

Можно увидеть и редких птиц.

Этот лес заслуживает статуса памятника природы и постоянного научного мониторинга: каждый визит специалистов пополняет списки редких видов мхов, лишайников и грибов.

Эхо дворянской эпохи

Хорошо сохранились и некоторые усадебные парки. Например, парк усадьбы Засецких в селе Милотичи Барятинского района (официально значится как памятник природы «Деревня Милотичи»).

Это старинный парк с липовыми аллеями, плодовым садом, каскадными прудами и насыпными островами, где когда-то стояли беседки — любимое место отдыха владельца усадьбы.

Со временем многие деревья стареют и падают, поэтому важно принимать меры по восстановлению, чтобы сохранить историческую планировку.

Липовая аллея в Милотичах.

Ближе к Калуге, в деревне Железцево Дзержинского района, находится парк усадьбы Тургеневых.

Построек почти не сохранилось — остались лишь руины церкви Николая Чудотворца.

Парк сильно зарос, но кое-где всё ещё просматриваются аллеи — липовая и дубовая. Это очень живописное и атмосферное место.

Церковь в Железцево.