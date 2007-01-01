Афиша Обнинск
Тайны и чудеса калужской природы: от парящих сосен до зубров и выхухоли

Все это находится совсем рядом.
Татьяна Светлова
04.11, 09:00
1 436
Фото автора.
В Калужской области есть древние леса, песчаные дюны, водопады и уникальные природные уголки, о которых вы даже подозревали.

А между тем соседи из Тульской, Московской или Орловской областей с удовольствием едут сюда.

Так что в следующие выходные - не в торговый центр, а - в дубраву.

О природных редкостях в библиотеке им. Белинского рассказала главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга НОВИКОВА, которая лично бывает на большинстве особо охраняемых территорий региона, которых в области - 154.

А Красная книга насчитывает десятки видов растений и животных.

Ольга Новикова познакомила с природными редкостями.
Послушать ее собрался полный зал.
Здесь живуь зубры и стоят вековые леса

- Многие ошибочно считают, что заповедник «Калужские засеки» создан ради зубров, - говорит Ольга. - Ничего подобного.

Изначально его создавали для защиты  старых широколиственных лесов, которые там сохранились в отличном состоянии.

Зубров завезли позже, и сегодня их популяция насчитывает около 500 особей. Заповедник расположен на территории Ульяновского района и состоит из двух участков.

В наших лесах живут зубры.
В наших лесах живут зубры.

Если вы ещё не были там — рекомендую съездить зимой. Леса там красивые: старые, широколиственные. Зубров можно увидеть практически на расстоянии вытянутой руки.

Конечно, потрогать их не получится, но можно понаблюдать за взрослыми и малышами, за тем, как их кормят и полюбоваться окружающей природой.

Национальный парк «Угра» - это вторая известная территория и самая крупная особо охраняемая природная зона в регионе. Нацпарк охватывает шесть муниципальных округов, наибольшая площадь – в Юхновском, Козельском и Дзержинском районов.

В каждом из них есть что-то особенное. Кто-то едет в Чёртово городище — прекрасное и загадочное место, которое я лично называю «местом силы»: там мне особенно комфортно и спокойно.

Другие предпочитают сплавы по рекам Угре или Жиздре. Я сама не раз плавала по этим рекам — впечатлений масса! Для туристов здесь обустроены кемпинги и стоянки.

Популярностью пользуется и арт-парк «Никола-Ленивец». Он расположен рядом с национальным парком «Угра», здесь потрясающие виды на долину реки Угры.

Неподалёку находится Галкинское болото с экологической тропой.

В Жуковском районе расположен Государственный природный комплекс «Таруса» — единственный в Калужской области заказник такого типа.

О нём мало кто знает, поскольку создан он был не столько для охраны природных объектов, сколько для охоты создавался как охотничье угодье. Тем не менее там сохраняются редкие виды флоры и фауны.

И, конечно, нельзя не упомянуть наш городской бор — о нём знает практически каждый. Это самые известные объекты — даже если вы там бывали, наверняка слышали о них.

Парящие сосны

- Леса занимают 45 % территории региона и отличаются удивительным разнообразием: здесь и сосновые боры, и широколиственные леса, которые сохранились в основном на юге области, и берёзовые рощи.

Особенно интересны сосновые леса на дюнах — уникальный ландшафт в междуречье Оки и Желови, недалеко от Калуги.

Весенняя Желовь.
Весенняя Желовь.

Многие ездят отдыхать на Андреевский карьер, но, если проехать чуть дальше, мимо него, перед селом Корекозево вы увидите эти удивительные леса. Сосны будто парят в воздухе — непонятно, на чём они держатся.

Люди приезжают сюда ради фотографий, но это не главное чудо. Самое удивительное, что в песке, прямо под корнями сосен, можно обнаружить муравьиного льва.

Здесь растёт неоттианта клобучковая — одна из самых редких орхидей России, занесённая в Красную книгу Калужской области.

Весной расцветают прострелы (сон-трава) и другие краснокнижные растения, которые в регионе сохранились лишь в единичных местах.

Этот лес прекрасен в любое время года — и зимой, и летом.

Несмотря на близость к населённым пунктам, здесь можно увидеть и зайчика, и лисичку, и многих других животных.

Ещё один подобный дюнный лес находится в Хвастовичском районе, в долине реки Рессеты.

Это сегодня самые крупные дюнные леса в области — их площадь составляет несколько тысяч гектаров.

Лес здесь моложе: возраст сосен — около 70–90 лет (послевоенное поколение), тогда как в Корекозево отдельные деревья достигают 150–200 лет. Н

о ландшафт похожий: песчаные холмы, покрытые мхом или лишайниками — так называемые зеленомошники и беломошники.

Когда там появляются грибы, их искать не надо. Травяной покров здесь слабо развит, поэтому грибы видны издалека, насколько хватает обзора.

Этот лес также богат редкими видами растений. И там встречаются зубы - они к нам мигрируют из соседнего Орловского полесья. 

Здесь остановилось время

-К сожалению, естественных старых широколиственных лесов в области практически не сохранилось, но есть посаженные. И некоторые из них достигли значительного возраста.

Например, дубрава в пойме реки Жиздра — памятник природы. Она расположена в Думиничском районе, в районе станции Думиничи и до Чернышено.

Здесь сохранились старовозрастные широколиственные леса, где возраст отдельных дубов достигает 250–300 лет.

Очень интересный объект.

Помимо самой реки Жиздра, здесь множество старичных (пойменных) озёр и небольших понижений, покрытых маленькими болотцами.

Есть участки, где дубы растут так плотно, что даже в солнечную погоду ощущение, что ночь наступает.

А есть места, где дубы растут поодиночке, на большом расстоянии друг от друга. Их кроны раскидистые, «пушистые» — такие деревья выглядят особенно живописно.

И, кстати, в реке Жиздра, до сих пор можно встретить русскую выхухоль — эндемичного зверька, численность которого в регионе резко сокращается. Но в этом месте он ещё периодически попадается.

Дубрава в пойме Жиздры.
Дубрава в пойме Жиздры.

Ещё один примечательный лес — Засечный, в Козельском районе, недалеко от деревни Слаговищи.

Интересно, что при создании национального парка «Угра» в 1997 году все старовозрастные леса были включены в его состав, а этот лес почему-то нет.

Некоторые его участки сильно пострадали: много поваленных деревьев. Но там, где сохранились гигантские ясени и мощные дубы. Лес производит сильное впечатление.

Многие приезжают сюда за черемшой — её здесь очень много.

В прошлом году я случайно оказалась в этом месте и увидела, как люди выносят её коробками — явно на продажу, потому что столько съесть невозможно.

Черемшу собирают ранней весной, пока листья молодые и нежные:  добавляют в салаты, делают начинку для пирожков.

А когда она зацветает, листья становятся жёсткими, горькими и невкусными.

Зато в это время стоит ядреный чесночно-луковый аромат — черемша там цветёт полянами.

Цветёт черемша.
Цветёт черемша.

Кроме того, в этом лесу встречаются редкие краснокнижные грибы и растения, например, лунник оживающий и хохлатка Маршалла, которые тоже образуют небольшие цветущие полянки.

Можно увидеть и редких птиц.

Этот лес заслуживает статуса памятника природы и постоянного научного мониторинга: каждый визит специалистов пополняет списки редких видов мхов, лишайников и грибов. 

Эхо дворянской эпохи

Хорошо сохранились и некоторые усадебные парки. Например, парк усадьбы Засецких в селе Милотичи Барятинского района (официально значится как памятник природы «Деревня Милотичи»).

Это старинный парк с липовыми аллеями, плодовым садом, каскадными прудами и насыпными островами, где когда-то стояли беседки — любимое место отдыха владельца усадьбы.

Со временем многие деревья стареют и падают, поэтому важно принимать меры по восстановлению, чтобы сохранить историческую планировку.

Липовая аллея в Милотичах.
Липовая аллея в Милотичах.

Ближе к Калуге, в деревне Железцево Дзержинского района, находится парк усадьбы Тургеневых.

Построек почти не сохранилось — остались лишь руины церкви Николая Чудотворца.

Парк сильно зарос, но кое-где всё ещё просматриваются аллеи — липовая и дубовая. Это очень живописное и атмосферное место. 

Церковь в Железцево.
Церковь в Железцево.

 

Аллея в Железцево.
Аллея в Железцево.

