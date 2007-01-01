«Прекрасная маркиза»: или как не надо поднимать настроение осенью

Что нынче дают в драмтеатре.

Фото Виктора Кропоткина.

В Калужском драматическом театре — премьера!

Зовут на «Прекрасную маркизу» — пьесу некого А. Сергеева, обещают комедию в итальянском стиле.

Ставит — народный артист России Николай Лазарев, известный калужанам по спектаклю «Вас нельзя не любить».

Поздняя осень, хмуро и прохладно — самое время для лёгкой, весёлой пьесы.

Тем более что заявлен блестящий актёрский состав: Ольга Петрова (в другом составе Надежда Ефременко), Елизавета Лапина (Анна Сорокина, Кристина Стебунова), Дмитрий Казанцев (Алексей Чепелев, Сергей Соболев), Ирина Желтикова (Анастасия Семесенко), Ярослав Орляченко, Екатерина Сёмина (Людмила Парфирова).

«Прекрасная маркиза» позиционируется как комедия с элементами детектива, переодеваниями и неожиданной развязкой. Пьеса новая для театра — и вообще неизвестная.

Что, несомненно, плюс: зрителям не с чем сравнивать, а значит, не будет соблазна проводить параллели с фильмом или другой постановкой, как это было с «Обыкновенным чудом», «Ревизором» и «Вечно живыми» и т.д.

Действие происходит в красивых декорациях.

Ещё не абсурд

Спектакль начинается более чем обнадеживающе. Декорации — роскошный итальянский дом, камин, большой телевизор на стене, уютное кресло.

Хозяйка, бывший комиссар полиции Карлин Бонетти (Ольга Петрова), смотрит старые комедии.

Идиллию нарушает её сын Марио (Дмитрий Казанцев), который, вместо того чтобы принести пиццу, вносит в гостиную бесчувственную девушку, только что выловленную из реки.

Летиссия (Елизавета Лапина) приходит в себя, и начинается шоу. Утопленница оказывается с сюрпризом: сбежала из тюрьмы, где сидела за убийство мужа.

Очнувшись, она упрекает спасителя в попытке поцелуя, затем сто раз настаивает, что не «синьора», а «синьорина» и доказывает, что «не толстая», устраивая «стриптиз» на столе - снимая с себя несколько спасательных жилетов и вытаскивая из-за пазухи рыбу.

Если вы думаете, что рыба - это пик абсурда, вы ошибаетесь.

Проницательная Карлин Бонетти подозревает, что здесь что-то не чисто и девушка вовсе не убийца. И решает разыграть спектакль, чтобы вывести всех на чистую воду.

С этого момента пьеса стремительно катится вниз. Начинается тягомотина. Целый час приходится выслушивать примитивные штампы и дешёвые анекдоты.

Пьеса похожа на примитивные сериалы, что крутят на канале для домохозяек.

В антракте было сильное желание уйти, но судить по одному действию все же нельзя, поэтому пришлось вернуться в зрительный зал.

В спектаклей будет несколько переодеваний.

Красное и черное

Во втором действии все стало еще более безумнее, зато динамичней.

Мы видим несколько перевоплощений разных персонажей – с париками, переодеваниями.

И здесь хотя бы интересно наблюдать за игрой актеров, которые работают в режиме героического спасения тонущего корабля.

Дмитрий Казанцев и Елизавета Лапина держат внимание зрителей. При этом Лиза очень подвижна и эмоциональна, иногда чересчур, как заметили сидящие со мной по соседству: «Кричит также, как в «Школе жён».

Ольга Петрова тоже пытается вытянуть своего персонажа-детектива.

Но вот трубка Шерлока Холмса в ее руках смотрится совсем неорганично, она не знает, куда её деть. Представьте мисс Марпл с трубкой, и вы все поймете.

Екатерина Семина в коротких шортах и леопардовых ботфортах в роли сумасбродной вдовы мафиози выглядит забавно, а её появление с громом, молниями и красным дымом запоминается.

-Друзья мужа отправили меня на пенсию, — поясняет она.

В спектакле действительно много красного и чёрного - в костюмах, в интерьере. Видимо, это символ «итальянских страстей».

Колорита добавляют итальянские ретро-фильмы, музыка и вино, герои то и дело поднимают бокалы: «Чин-чин!».

Правда, в этот «итальянский колорит» неожиданно вкручены цитаты из русской классики: «Все счастливые семьи счастливы одинаково…» - с обязательным уточнением, что это Толстой.

Видимо, на случай, если кто-то в зале забыл.

На сцене тем временем разворачивается полная белиберда.

В доме имеется «волшебный» мятный напиток, который дают пить только женщинам. После него они теряют самообладание и падают в кресла с задранными вверх ногами.

Сначала волшебного напитка из кружки хлебнула «утоплница» (Елизавета Лапина).

Потом Летиссия разбивает урну с прахом мафиози, которую привезла вдова, а затем собирает пепел… пылесосом.

«Ни одной крупиночки не осталось!» - радостно сообщает она.

Правда, теперь в урне соседствуют прах, пыль из чулана, тараканы и мокрицы. Но ничего страшного — всё можно аккуратно пересыпать обратно. Ведь это же комедия!

Урна с прахом, пожалуй, главный реквизит спектакля, если не главный герой.

И да, сам мафиози тоже появляется… но в мультяшной вспышке на экране. И это посмертное явление скорее раздражает, чем смешит.

Особого упоминания заслуживают «тонкие» шутки.

Например, история о мужчине, который умер от оргазма.

Племянница писательницы-детектива (она же переодетая Летиссия) интересуется: «Оргазм это такая болезнь?» И это одна из ключевых «шуточек» вечера.

Отдельный приз за стойкость — зрителям, которые два часа наблюдали весь этот бред.

В руках персонажей часто появляется бокал вина.

Поют по-итальянски

Музыкального и танцевального перебора в спектакле нет.

Музыку, кстати, написала Лариса Казакова - супруга режиссёра, а партию трубы специально для калужской премьеры записал итальянский музыкант из Милана Рафаэле Кёлер.

Актёры поют итальянские мелодии а капелла, это здорово и вызывает аплодисменты.

Но уходишь из театра с чувством, будто тебя заставили два часа разгребать чужой ментальный мусор. камедией является само решение поставить эту пьесу. Вот это по-настоящему смешно и грустно. 16+