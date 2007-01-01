После Победы: в Европе гестаповцы рассказали о казни русских, а в Калужской области готовят ветпрепараты для всей страны

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Судебные процессы продолжаются

По сообщению «Афтенпостен», государственный следователь, рассматривающий в Осло материалы по делу норвежского писателя Кнута Гамсуна, сотрудничавшего с немцами, нашел, что следует подвергнуть исследованию его психическое состояние.

Гамсуна поместили в психиатрическую клинику, где он находится под наблюдением профессора Лиангельда. Если медицинская экспертиза признает психическое состояние Гамсуна нормальным, то, по сведениям газеты, он предстанет перед судом присяжных в Арендале по обвинению в измене родине.

***

Радио Сан-Франциско сообщает, что в столице Филиппин — городе Маниле начался суд над одним из крупнейших военных преступников Японии, бывшим командующим японской армией на Филиппинах генералом Ямасита. Предполагают, что перед судом предстанет также начальник его штаба.

На первом заседании суда свидетели развернули страшную картину зверств, совершавшихся японцами над интернированными гражданскими лицами и пленными американскими солдатами. Два свидетеля, пережившие манильскую резню, рассказали о том, как четыре японских матроса зверски расстреливали и закалывали штыками женщин и детей на пригородной манильской станции, когда американцы освобождали город в феврале этого года. Было убито 100 человек.

Судебные следователи заявили, что они не могут приписать «смертный марш» пленных, организованный японцами на полуострове Батаане, и другие японские зверства лично самому генералу, но он ответственен за поведение войск, находившихся под его командованием.

Требуются новые чистки

Шведские газеты сообщают, что рабочие и служащие управления стокгольмских трамваев и омнибусов присоединились к резолюциям, вынесенным местными организациями профсоюзов и социал-демократической партии в городе Мальме, в которых содержится требование чистки государственного и коммунального аппарата Швеции от фашистских элементов.

В резолюции стокгольмских рабочих и служащих говорится: «Мы требуем эффективных мер против местных фашистов».

Новые страшные факты

Норвежские газеты сообщают о ставших известными новых фактах убийств советских военнопленных гитлеровцами в Норвегии во время немецкой оккупации.

Газета «Арбедербладет» пишет: «Недавно на кладбище около Бергена были отрыты могилы, в которые немцы зарывали убитых. Обнаружено 30 могил с останками русских, которые были частью расстреляны, частью зверски убиты другим способом. Так, например, у одного из убитых разбита голова».

Газета «Далбладет» сообщает о производимом в Кристиансанне расследовании. «Полиция в Кристиансанне, — пишет газета, — долго подозревала, что немцы казнили и закапывали русских пленных на небольшом острове неподалеку от города. Теперь это подтверждено допросом двух сотрудников гестапо Глемба и Майера. Расследование ведет английский капитан Вудс совместно с норвежским полицеймейстером Бюнинг-Иеннесеном, заведующим медицинским отделом города и другими лицами. Присутствует также ряд английских офицеров и полицейских».

По сведениям полиции, на острове находятся 25 могил с останками русских военнопленных, из них 17 были убиты самим Глембом, остальные — Майером. По их показаниям, пленных сначала раздевали, а затем расстреливали пулей в затылок на краю могилы.

Как сообщает газета, на вскрытии могил работает 10 немецких солдат.

Сам себе судья

По сообщению лондонского радио, бывший руководитель гитлеровского так называемого «трудового фронта» Роберт Лей, который находился в заключении в Нюрнберге, покончил самоубийством, повесившись в своей камере. Несмотря на то, что были приняты попытки вернуть ему жизнь, Лей умер.

Как известно, Лей был включен в список главных немецких военных преступников, дело которых будет разбираться Международным Военным Трибуналом.

Солдаты вернутся домой

Как сообщает агентство Юнайтед Пресс, военное министерство США объявило, что в настоящее время за границей находится 3750 тысяч американских солдат и офицеров, которые не нужны для оккупационных целей и которые возвратятся в США к 1 июля.

К этому времени оккупационные войска будут насчитывать 870 тысяч человек; из них 370 тысяч будут находиться в Европе и в районе Средиземного моря, 400 тысяч — в районе Тихого океана и 100 тысяч человек — в зоне Панамского канала, на Аляске и т. д.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 27 октября – 2 ноября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…обучают киномехаников.

Из районных отделений кинофикации нашей области направлено на специальные курсы киномехаников в город Болхов Орловской области 30 человек.

Часть их уже окончила учебу и направлена на работу в Детчинский, Мещовский, Мосальский и другие районы области. Остальные закончат учебу в декабре.

…восстанавливают нефтебазу.

В Бабынино восстанавливается разрушенная в период хозяйничания немецких захватчиков нефтебаза. Заканчиваются работы по монтажу двух резервуаров. К XXVIII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции нефтебаза будет сдана в эксплуатацию. Новая нефтебаза будет построена в текущем году и в Людинове.

…развивают производство.

В Ульяновском районе на реке Витебедь, в пяти километрах от райцентра, строится новый лесопильный завод.

Заканчиваются монтаж локомобиля, электроустановки для освещения завода и вспомогательных помещений, устанавливается лесопильная рама с пропускной способностью до 30 кубометров в сутки.

Завод обеспечит нужды колхозного строительства и будет поставлять мебельные и липовые детали малютинской мебельной фабрике.

Одновременно от локомобиля будут работать мельница, просорушка и циркульная пила.

Коллектив строителей завода взял обязательство к XXVIII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции сдать завод в эксплуатацию.

***

Цех валяной обуви калужской артели «Спартак» готовит валенки для детей погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и военнослужащих.

До конца октября текущего года в магазины Калужгорторга будет сдано 500 пар валенок.

***

При козельской учебно-производственной мастерской общества слепых строится веревочный цех на 3 станка. Ежемесячно цех будет выпускать 1 тонну 200 килограммов веревок.

***

Массовый выпуск биопрепаратов, при помощи которых ведется борьба с заразными болезнями сельскохозяйственных животных, производит калужская биофабрика.

За 9 месяцев 1945 года фабрика выпустила препаратов, которыми можно обработать:

более 1,5 миллиона свиней — против заболевания рожей;

около 7 миллионов лошадей и рогатого скота — против сибирской язвы;

исследовать около 4 миллионов животных на бруцеллез.

Биофабрика снабжает своей продукцией 67 областей и 14 республик Советского Союза.

…осушают болота.

В колхозе имени Куйбышева Спас-Деменского района произведены изыскания под осушение болот на площади в 120—130 гектаров. В Угодско-Заводском районе изыскания под осушение охватывают территорию около 315 гектаров.

…наказывают мошенников.

Гражданин Лебедев Н. И. с мая по август под видом представителя ЦЭС посещал квартиры граждан в Калуге и составлял фиктивные акты за якобы неправильное пользование электроэнергией, неисправность электроприборов, налагал штрафы по 100 и больше рублей, а деньги получал лично, не выдавая квитанции. Кроме денег, он требовал закуску. Всего Лебедев получил от граждан Шелковой, Никитиной, Левцовой и Жарковой 844 руб.

Нарсуд 4-го участка г. Калуги приговорил афериста к трем годам лишения свободы.

…возрождают разрушенные деревни.

Немецко-фашистские захватчики дотла спалили деревню Побуж Козельского района. В пепел и развалины были превращены 170 домов, 110 жителей были зверски расстреляны.

Сейчас на пепелище возрождается новое село. Уже построено и переведено из землянок в благоустроенные дома 85 семейств. Колхозы Бильдинского сельсовета решили оказать помощь в строительстве домов тем колхозникам, которые до сих пор еще проживают в землянках.

Прибывшим строительным бригадам в деревне Побуж предоставлены благоустроенные квартиры.

…строят дома и ремонтируют памятники.

Архитекторов и инженеров-строителей откомандировал областной отдел по делам архитектуры в Мосальский, Юхновский, Износковский, Хвастовичский и Куйбышевский районы для оказания помощи в организации строительства домов колхозников.

В числе командированных на колхозные стройки начальник областной инспекции архитектурно-строительного контроля т. Евдокимов.

***

1 ноября в поселке Ермолино Боровского района откроется областной дом ребенка, рассчитанный на 50 мест. Дом ребенка размещен в заново восстановленном благоустроенном помещении и обеспечен всем необходимым оборудованием.

***

По заданию областного отдела по делам архитектуры сотрудники архитектурно-планировочной мастерской приступили к обмеру корпусов калужских Гостиных рядов.

На основании данных обмера будет составлена техническая документация, по которой в 1946 году развернется работа по реставрации этого ценнейшего архитектурного памятника Калуги.

…ходят на концерты.

В помещении калужского музыкального училища 28 октября областным концертно-эстрадным бюро был устроен концерт преподавателя училища пианиста Л. Д. Белкина.

Были исполнены произведения Чайковского, Грига, Шумана, Штрауса и некоторые произведения в его собственной обработке. Игра тов. Белкина отличается блестящей техникой, силой и красотой звука.