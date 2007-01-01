Комсомолу 107 лет: «Да, нет БАМа, нет целины, но мы полнимся добрыми делами в других направлениях»

В День комсомола на радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM состоялся диалог эпох – некогда первого секретаря городского ВЛКСМ и нынешнего зам. руководителя РСМ.

Сегодня, 29 октября 2025 года, комсомольской организации исполнилось бы 107 лет.

В нашей радиостудии прошлое, настоящее и будущее молодежных организаций обсуждали Юрий Логвинов, в 1975 году избранный первым секретарем горкома комсомола Калуги и Татьяна Кузнецова, заместитель председателя Калужской областной организации Российский союз молодежи (РСМ).

Этот разговор - не просто ностальгия по ушедшему времени, а попытка найти мост между БАМом и «ТикТоком», между коллективизмом и индивидуализмом, между гимном, от которого наворачивались слезы, и прагматичным миром современных возможностей.

Диалог эпох

- Давайте начнем с главного. Для многих, особенно старшего поколения, до сих пор не до конца понятно: Российский союз молодёжи и ВЛКСМ — это одно и то же?

Татьяна Кузнецова (ТК):

- Нет, всё очень просто. Российский союз молодёжи является правопреемником комсомола. У нас хранится знамя комсомола и мы продолжаем то, что когда-то было хорошо начато.

- Юрий Николаевич, это то самое знамя городской организации, которую вы возглавили в 1975-м? Кстати, как это вообще произошло? Вас «призвали»?

Юрий Логвинов (ЮЛ):

- Моя комсомольская, если так можно сказать, профессиональная деятельность, началась на заводе «Калугаприбор». Там работало около двух с половиной тысяч комсомольцев.

Сейчас, к слову, работников там в несколько раз меньше, чем тогда было одних только комсомольцев.

А в сентябре 1975-го, когда мой предшественник ушёл на партийную работу, я был избран первым секретарём Калужского городского комитета комсомола. На тот момент в городской организации насчитывалось свыше 50 тысяч комсомольцев.

- А каковы масштабы сегодня? Раньше в Калуге было 50 тысяч, а сейчас на всю область — 5-6 тысяч? Организация, что называется, «усохла»?

ТК:

- Я бы не сказала, что «усохла». Раньше комсомол был единственной организацией. А сейчас — большое количество общественных движений.

Молодёжь имеет выбор: чья идеология ближе, чьи направления деятельности интереснее. И мы — одни из таких выборов.

ЮЛ:

- В наше время была страна с единой идеологией, с единой структурой. Я бы назвал это Системой с большой буквы, в хорошем смысле.

Была система коммунистического воспитания, она начиналась с детских лет: октябрёнок, пионер. Очень трогательные были приёмы в пионеры.

А вершиной этой системы был комсомол, который готовил людей к вступлению в партию. Эта организация объединяла всю молодёжь: и школьную, и рабочую, и студенческую, и армейскую.

БАМов нынче нет, но песни остались

- Объединяли тогда и всероссийские стройки. Вспомним БАМ, например…

ЮЛ:

- БАМ был вершиной, самым ярким символом наших трудовых дел. Он был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Мы направляли туда ребят и можем гордиться: наш калужанин, Юрий Бочаров, стал бригадиром на БАМе, одним из первых героев социалистического труда и был удостоен чести вбить серебряный костыль на стыке двух ветвей магистрали.

- Татьяна, а сегодня БАМов нет, целины нет. На что направлена энергия?

ТК:

- Да, нет БАМа, нет целины, но мы полнимся добрыми делами в других направлениях.

Есть, например, Российские студенческие отряды — дружественная нам организация, и их ребята до сих пор ездят в трудовые семестры.

А что до песен у костра — всё живо! Всё поёт.

- Кстати о песнях. Юрий Николаевич, работая уже в 2000-е в городской управе, вы наблюдали за молодёжными слётами. Что пели у костра?

ЮЛ:

- Было отрадно слышать: звучали те же песни, что и в наше время. Высоцкий, Визбор, Окуджава...

- Татьяна, а что сейчас своих-то песен нет? Диму Билана у костра не поёте?

ТК:

- У костра — точно нет. Мы чтим традиции. Они неспроста живут столько лет —песни тех лет славятся своей душевностью и командообразующим эффектом.

- Вы говорите такими современными словами. А попроще? «Возьмёмся за руки, друзья» — вот это греет душу…

ЮЛ:

- Есть замечательная песня: «Не за огонь люблю костёр, за тесный круг друзей». Вот костёр он и объединял.

Эта традиция, надеюсь, осталась как сплачивающий элемент.

Патриотизм или прагматизм

- Комсомольцев, как известно, бывших не бывает. Но давайте о главном различии. Юрий Николаевич, тогда была цель — построение коммунистического будущего, и мы все были вместе. Сейчас, как говорит Татьяна, главное — развитие личности, чтобы каждый чего-то добился.

ТК:

- Но успешные люди строят успешную страну! Не будем забывать об этом.

ЮЛ:

- У нас был лозунг: «Комсомол — это молодость мира, и его возводить молодым».

Мы верили, что строим будущее своими руками: на производстве, в стройотрядах, на целине. Идеология была заточена на коллективизм. Это единение поколений было реальным.

Я вспоминаю наш комсомольско-молодёжный спецэшелон — две с половиной тысячи калужских ребят и девчонок, которые в 1941 году были направлены на строительство оборонительных рубежей.

И эти люди, прошедшие войну, были среди нас, сплачивали молодёжь.

Сегодня же ценности другие, больше индивидуализма. И задача РСМ, на мой взгляд, — как-то этот индивидуализм немножко нарушить, вести к сплочению.

- Татьяна, а у РСМ сегодня есть объединяющие дела? Конкретно, чем вы занимаетесь? Помогаете бабушкам? Малоимущим?

ТК:

- Нет, конкретно взаимодействия с домами престарелых у нас нет. Волонтёрство у нас больше событийное.

Но у нас много своих проектов. Например, областной лагерный сбор актива школьников «Ровесник». В прошлом августе мы отметили его 40-летие!

Это кузница кадров, место, где сохранилась традиция песен у костра. Есть «Студенческая весна», мы занимаемся общественным наблюдением на ЕГЭ, патриотическим воспитанием.

- А что для вас лично патриотическое воспитание?

ТК:

- В современном мире это преданность своей родине на эмоциональном уровне. Это когда ты поёшь гимн, и у тебя наворачиваются слёзы.

Любить то место, где ты живёшь, и гордиться страной, гражданином которой тебе посчастливилось быть.

О скуке и второй семье

- Юрий Николаевич, вспоминая школьные комсомольские собрания, признайтесь, ведь это часто была скучная, формальная процедура?

ЮЛ:

- Самой сложной была именно умелая организация собрания. Да, многие были формальными. Поэтому мы старались вносить живой элемент: приглашали интересных людей, героев.

Формализм — это одна из бед, которые мы и сами отмечали. Главное было — перешагнуть через это, заниматься настоящими, добрыми и общественно значимыми делами.

- Татьяна, а что бы вы взяли из опыта советского комсомола, кроме идеологии?

ТК:

- Мне очень нравится история с лозунгом «Партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!».

Мне понравился опыт того, что люди искренне верили в то, что они делают.

Вопреки всему. И ещё — неиссякаемый задор и энергия!

- Юрий Николаевич, то, что снаружи казалось скучным, внутри ведь было наполнено жизнью? Там были и свои «приколисты», и своя живинка?

ЮЛ:

- Подойду с другой стороны.

Я вырос в рабочем коллективе. И это было неформальное понятие — вторая семья.

Завод строил жильё, был профилакторий, пионерлагерь. Это был общий дом.

Сегодня — другие отношения: есть работодатель и наёмный работник. Каждый сам по себе. И то, что сегодня люди, несмотря на эту прагматичную реальность, находят время для общественной деятельности — это уже показатель.

Это — исключительные люди.

- Соглашусь. И как бы ни называлась организация — ВЛКСМ или РСМ, главное, чтобы оставалась память, энергия и желание делать мир вокруг себя лучше. А комсомольцы, как известно, бывшими не бывают. С Днём комсомола!

Эфир программы на радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM слушайте в пятницу, субботу и воскресенье в 11:03, 13:03 и 17:03.

Полную аудиоверсию слушайте в подкасте на Сайте «Комсомольская правда».

Запись видеотрансляции можно посмотреть на странице КП40 в социальной сети ВКонтакте.