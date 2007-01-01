Здание с историей: что происходило в калужском Доме Дворянского собрания

Возведено оно было в 1850 году, ровно 175 лет назад.

Сегодня расскажем историю здания Дворянского собрания.

Находится оно в историческом центре города на улице Карла Маркса, между городским парком и Березуйским оврагом, и известно многим калужанам как Дворец пионеров.

Выбор места

В 1777 году, когда после образования Калужского наместничества, а затем и губернии, местное дворянство получило право на создание Дворянского депутатского собрания.

Его главными задачами стали ведение родословных книг, проведение выборов на общественные должности, обсуждение сословных вопросов и представление интересов дворянства перед государственной властью.

Изначально собрания проходили в арендованных помещениях, сначала размещалось и в Присутственных местах, а в 1825 – в доме вице-губернатора Загряжского, в центре города на ул. Садовой (в районе ул. Кирова, 20), а затем арендовало помещение у купца Зюзина (ныне школа №3).

Однако к концу XVIII века назрела необходимость в собственном достойном здании. Построить его решили на Сенной площади (ныне сквер Мира).

На это дело пожертвовали 200 тысяч рублей. И в июне 1841 года даже провели торжественное мероприятие, на котором отслужили молебен и заложили первую доску в основание дома.

После чего дворянство с размахом отпраздновало это событие с праздничными обедами, благотворительными денежными вознаграждениями воинов и гимназистов и гулянием в саду с иллюминацией.

Но дальше этого дело не пошло. И через 7 лет для здания Дворянского собрания было определено новое место.

Два миллиона кирпичей

Построить здание решили на краю Березуйского оврага, рядом с Домом губернатора. Ушло на это два года. Здание строили с 1848 по 1850 год.

Проект был типовой, присланный из Петербурга. Но, по данным некоторых историков, адаптировал его под Калугу губернский архитектор Павел Гусев, бывший крепостной.

Внутренней отделкой занимался губернский архитектор Иван Таманский при участии инженера Александра Кавелина.

Здание из красного кирпича выполнено в стиле классицизма. По легенде, на его возведение ушло без малого два миллиона кирпичей.

Интерьеры сохранили уникальные элементы, такие как чугунная лестница художественного литья середины XIX века. Центральным помещением стал величественный двухсветный зал, предназначенный для балов, приемов, концертов и выборов.

Его потолок поддерживают изящные колонны, создающие ощущение простора и роскоши.

Помимо главного зала, в здании размещались библиотека, канцелярия, а также комнаты для заседаний и комитетов. Стены были украшены картинами.

Центр дворянской жизни

С момента открытия здание стало культурным и политическим центром Калужской губернии. Здесь проходили губернские и уездные дворянские выборы, решались судьбы губернаторов и предводителей дворянства, а раз в три года проводились съезды калужского дворянства.

Зал служил главной концертной и бальной площадкой города, где звучала музыка, выступали гастролирующие артисты и проводились благотворительные вечера.

Это было место, где формировалось общественное мнение и завязывались полезные знакомства.

При Дворянском собрании действовал закрытый клуб, о котором поэт начала XIX века Юрий Нелединский-Мелецкий писал: «...к девяти я являюсь в собрание, где всякий день играю в вист очень счастливо.

Вечера здешние людны, особливо по воскресеньям: дам за бостоном и вистом бывает до десяти и более; партии столах на четырех, девицы и молодые мужчины танцуют под клавикорды.

Ужинают там, где сидят, и в полночь разъезжаются... Таков здешний род жизни...».

Доступ в дворянское собрание был строго ограничен, посещать их можно было только при письменном поручительстве высокого чина с записью в книгу «посещение посторонних лиц».

Современники писали: «...В этих собраниях преимущественно процветала картежная и бильярдная игра и имелись буфеты-рестораны с крепкими напитками и горячими кушаниями.

Изредка в Дворянском собрании устраивались с благотворительной целью платные танцевальные вечера и балы, как, например, ежегодно в январе месяце бывал «ситцевый бал», денежный сбор с которого поступал в фонд для оказания помощи нуждающимся студентам-калужанам, обучавшимся в высших учебных заведениях России.

В эти дни каждый, купивший билет на танцевальный вечер, мог посетить Дворянское собрание».

С Калужским дворянским собранием связаны визиты многих известных личностей.

Сюда приезжали писатели Алексей Толстой, Леонид Андреев, проходили выставки, выступала актриса Мария Савина и местная оперная звезда, владелица Алебинино Ирина Яковлевна Коншина, обладающая уникальным голосом.

А Рубинштейн и Танеев давали такие концерты, что, как писали газеты, «могла бы позавидовать Москва».

С 1858 года в здании заседал комитет по устройству быта помещичьих крестьян, в работе которого участвовали ссыльные декабристы Пётр Свистунов, Гавриил Батеньков и Евгений Оболенский.

В 1869 году в Большом зале Дворянского собрания принёс присягу на верность русскому царю имам Чечни и Дагестана Шамиль.

В память об этом событии в зале разместили полотно «Шамиль приносит присягу на подданство Государю». Оно занимало центральное место.

После революции

С приходом советской власти эпоха дворянства завершилась. Здание было национализировано и превращено в Дворец труда.

В первые послереволюционные годы в нём также размещались части особого назначения и казармы 241-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии.

В 1935 году калужане прощались здесь с Константином Циолковским, а с 21 марта 1936 года здание передали Дворцу пионеров. В 1990-х годах оно было признано объектом культурного наследия федерального значения.