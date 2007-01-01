Подарок Белого моря: история редкой куклы, которую калужане случайно нашли на острове и вернули из забвения
В Музее ремесла, архитектуры и быта в Калуге каждый экспонат — не просто предмет, а хранитель времени.
Одной из самых трогательных и необычных, рассказанной сотрудниками музея Олегом и Оксаной Носовыми, стала история куклы по имени Катя — игрушки, которую вернуло из забвения Белое море.
Эту удивительную историю калужане узнали на ХVI краеведческой конференции, прошедшей в библиотеке им. Гоголя.
Находка на безымянном острове
Летом 2024 года, путешествуя на парусном катамаране по Белому морю, супруги Носовы остановились на ночёвку на небольшом безымянном островке в Кандалакшском заливе.
Среди камней и водорослей, выброшенных на берег, их взгляд упал на странный пластиковый обломок.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это — уцелевшая часть головки детской куклы.
Макушка отсутствовала, краска почти полностью выгорела под солнцем и солёной водой, но милые черты лица сохранились. Не раздумывая, находку забрали с собой.
Вернувшись в Калугу, Олег и Оксана начали исследовать происхождение этой игрушки.
Изучив материалы о советских куклах, они поняли: море подарило им не просто обломок, а редкий артефакт эпохи — куклу, произведённую в СССР в начале 1960-х годов.
Возраст находки — более шестидесяти лет.
Куклы СССР
В Советском Союзе игрушки создавались из самых разных материалов: дерева, металла, ткани, фарфора, резины. Однако массовое производство требовало дешёвых и доступных решений — так в ход пошли папье-маше, вата, фанера, жесть и даже прессованный опил.
С 1950-х годов в игрушечную индустрию уверенно вошёл пластик.
Первым «пластиковым» материалом стал целлулоид — хрупкий, но податливый для литья.
Головки кукол из целлулоида производились, в частности, на Охтинском химическом комбинате в Ленинграде.
Эти головки поставляли в артели вместе с отдельными ручками и ножками. Их можно было купить и отдельно в магазине и сшить куклу самому, что было распространено в послевоенные годы.
Одна из таких целлулоидных кукол хранится в экспозиции музея ремесла архитектуры и быта. Это игрушка создательницы музея Людмилы Ивановны Фёдоровой.
На голове куклы пластмассовые рельефные волосы, а лицо расписное, туловище, ручки и ножки номерные, шитые вручную.
Однако из-за высокой горючести целлулоид к концу 1950-х запретили. На смену ему пришёл полиэтилен, а вместе с ним — новая эпоха в производстве игрушек.
В начале 1960-х несколько советских фабрик освоили выпуск кукол из этого материала, используя специальные полые формы — молды, куда заливалась пластмасса.
Благодаря им можно было массово выпускать одинаковые по размеру и форме игрушки, варьируя лишь расцветку, причёску и одежду.
Интересно, что молды кукол-мальчиков и кукол-девочек были универсальными: различие создавалось лишь за счёт раскраски лица и подбора одежды. Так рождались либо пупс, либо кукла.
«Куклы-рельефки» выпускались в начале 60-х годов мелкими сериями на нескольких фабриках.
Это куклы 42−45 см, с рельефной головкой, прорисованными зубками и мягкими чертами.
Некоторые из них имели клейм. Встречались отдельные экземпляры с прошитыми волосами или нарисованными глазками.
Сейчас они представляют особый интерес для коллекционеров, так как выпускались недолго.
Через несколько лет на смену куколкам-рельефкам пришли паричковые куклы.
Самым известным производителем таких кукол были Днепропетровский комбинат игрушек, а также Московская фабрика сувенирных и подарочных игрушек, сокращенно СИП.
Днепропетровские куклы были ростом 41 см, с клеймом в середине ноги. Руки имели крепление на резинках. Московские куклы были ростом 43 см и выше.
Пластик более мягкий, крепление ног и головы на винтах, руки могли быть на резинке.
Воскрещение Кати
Предположительно, найденную на Белом море куколку зовут Катя, и она произведена в Днепропетровске.
Но, учитывая, что в распоряжении музея оказалась лишь часть головы, точно определить фабрику-производителя не представлялось возможным.
Однако это не стало преградой для восстановления игрушки. Наоборот — находка вдохновила мастеров на проект творческого возрождения.
Идею воссоздать куклу подхватили неравнодушные калужане:
Мастер глиняной игрушки Юлия Герасимова сформировала из глины руки и ноги, а голову и рельефные волосы восстановила смешанной техникой — с использованием ваты, бумаги и полимерной глины.
Профессиональный закройщик и преподаватель шитья Ольга Полькина создала тканевое туловище.
Анна Савина сшила для Кати красивое бархатное платье. Ирина Кузнецова подобрала современную обувь.
А Светлана Горлачева связала изящный круженой воротничок.
Так, совместными усилиями, из обломка старой игрушки родилась новая кукла — Катя. Она сохранила дух эпохи, обрела свой облик и, главное, — новую жизнь.
Новая жизнь
Теперь у куклы Кати в Музее ремесла, архитектуры и быта началась новая, счастливая жизнь.
И она готова делиться со всеми посетителями своей невероятной историей о времени, когда её создавали, о море, что выбросило ее на берег, и о людях, которые подарили ей второе рождение.
Её история — это напоминание о том, как хрупкие предметы детства могут стать мостом между поколениями, а простая находка — поводом для настоящего чуда.