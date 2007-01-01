Афиша Обнинск
Статьи, аналитика, репортажи

Подарок Белого моря: история редкой куклы, которую калужане случайно нашли на острове и вернули из забвения

История одной реставрации.
Татьяна Светлова
30.10, 19:00
0 204
Фото музея ремесла, архитектуры и быта.
В Музее ремесла, архитектуры и быта в Калуге каждый экспонат — не просто предмет, а хранитель времени.

Одной из самых трогательных и необычных, рассказанной сотрудниками музея Олегом и Оксаной Носовыми, стала история куклы по имени Катя — игрушки, которую  вернуло из забвения Белое море.

Эту удивительную историю калужане узнали на ХVI  краеведческой конференции, прошедшей в библиотеке им. Гоголя.

Находка на безымянном острове

Летом 2024 года, путешествуя на парусном катамаране по Белому морю, супруги Носовы остановились на ночёвку на небольшом безымянном островке в Кандалакшском заливе.

Среди камней и водорослей, выброшенных на берег, их взгляд упал на странный пластиковый обломок.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это — уцелевшая часть головки детской куклы.

Макушка отсутствовала, краска почти полностью выгорела под солнцем и солёной водой, но милые черты лица сохранились. Не раздумывая, находку забрали с собой.

Вернувшись в Калугу, Олег и Оксана начали исследовать происхождение этой игрушки.

Изучив материалы о советских куклах, они поняли: море подарило им не просто обломок, а редкий артефакт эпохи — куклу, произведённую в СССР в начале 1960-х годов.

Возраст находки — более шестидесяти лет.

Куклы СССР

В Советском Союзе игрушки создавались из самых разных материалов: дерева, металла, ткани, фарфора, резины. Однако массовое производство требовало дешёвых и доступных решений — так в ход пошли папье-маше, вата, фанера, жесть и даже прессованный опил.

С 1950-х годов в игрушечную индустрию уверенно вошёл пластик.

Первым «пластиковым» материалом стал целлулоид — хрупкий, но податливый для литья.

Головки кукол из целлулоида производились, в частности, на Охтинском химическом комбинате в Ленинграде.

Эти головки поставляли в артели вместе с отдельными ручками и ножками. Их можно было купить и отдельно в магазине и сшить куклу самому, что было распространено в послевоенные годы.

Одна из таких целлулоидных кукол хранится в экспозиции музея ремесла архитектуры и быта. Это игрушка создательницы музея Людмилы Ивановны Фёдоровой.

На голове куклы пластмассовые рельефные волосы, а лицо расписное, туловище, ручки и ножки номерные, шитые вручную.

Эту куклу бережно хранят в музее ремесла, архитектуры и быта.
Однако из-за высокой горючести целлулоид к концу 1950-х запретили. На смену ему пришёл полиэтилен, а вместе с ним — новая эпоха в производстве игрушек.

В начале 1960-х несколько советских фабрик освоили выпуск кукол из этого материала, используя специальные полые формы — молды, куда заливалась пластмасса.

Благодаря им можно было массово выпускать одинаковые по размеру и форме игрушки, варьируя лишь расцветку, причёску и одежду.

Интересно, что молды кукол-мальчиков и кукол-девочек были универсальными: различие создавалось лишь за счёт раскраски лица и подбора одежды. Так рождались либо пупс, либо кукла.

«Куклы-рельефки» выпускались в начале 60-х годов мелкими сериями на нескольких фабриках.

Это куклы 42−45 см, с рельефной головкой, прорисованными зубками и мягкими чертами.

Некоторые из них имели клейм. Встречались отдельные экземпляры с прошитыми волосами или нарисованными глазками.

Сейчас они представляют особый интерес для коллекционеров, так как выпускались недолго.

Через несколько лет на смену куколкам-рельефкам пришли паричковые куклы.

Самым известным производителем таких кукол были Днепропетровский комбинат игрушек, а также Московская фабрика сувенирных и подарочных игрушек, сокращенно СИП.

Днепропетровские куклы были ростом 41 см, с клеймом в середине ноги. Руки имели крепление на резинках. Московские куклы были ростом 43 см и выше.

Пластик более мягкий, крепление ног и головы на винтах, руки могли быть на резинке.

Воскрещение Кати

Предположительно, найденную на Белом море куколку зовут Катя, и она произведена в Днепропетровске.

Но, учитывая, что в распоряжении музея оказалась лишь часть головы, точно определить фабрику-производителя не представлялось возможным.

Однако это не стало преградой для восстановления игрушки. Наоборот — находка вдохновила мастеров на проект творческого возрождения.

Идею воссоздать куклу подхватили неравнодушные калужане:

Мастер глиняной игрушки Юлия Герасимова сформировала из глины руки и ноги, а голову и рельефные волосы восстановила смешанной техникой — с использованием ваты, бумаги и полимерной глины.

Профессиональный закройщик и преподаватель шитья Ольга Полькина создала тканевое туловище.

Анна Савина сшила для Кати красивое бархатное платье. Ирина Кузнецова подобрала современную обувь.

А Светлана Горлачева связала изящный круженой воротничок.

Так, совместными усилиями, из обломка старой игрушки родилась новая кукла — Катя. Она сохранила дух эпохи, обрела свой облик и, главное, — новую жизнь.

Новая жизнь

Теперь у куклы Кати в Музее ремесла, архитектуры и быта началась новая, счастливая жизнь.

И она готова делиться со всеми посетителями своей невероятной историей о времени, когда её создавали, о море, что выбросило ее на берег, и о людях, которые подарили ей второе рождение.

Её история — это напоминание о том, как хрупкие предметы детства могут стать мостом между поколениями, а простая находка — поводом для настоящего чуда. 

