Страхи по медведю: сколько косолапых живет в Калужской области не знает никто

Вот уже несколько месяцев ленты новостей и соцсети пугают жителей центральной России сообщениями о медведях, вышедших к людям.

Отпугивать медведя в лесу мы рекомендуем композициями таких групп, как Death, Slayer или Metallica. В крайнем случае - «Ели мясо мужики», группы «Король и шут».

В Калужской области в сентябре, компания в деревне Мандрино буквально нос к носу столкнулась с косолапым.

В понедельник, 27 октября, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM эксперты-биологи прокомментировали мифы, накрученные соцсетями, и дали четкие инструкции.

Как вести себя при встрече с хозяином тайги, чтобы остаться в живых?

Цифры на бумаге и реальность в лесу

Для начала попробуем разобраться в главном: сколько же медведей действительно обитает в Калужских лесах?

Цифры по регионам разнятся кардинально:

в Смоленской области — 2111 особей

в Брянской — 60,

в Рязанской — всего 2,

в Вологодской — 8 676!

А у нас?

Оказывается, получить точный ответ практически невозможно. Медведь в Калужской области занесен в Красную книгу, и это создает парадоксальную ситуацию.

- Как их считать? — вопрошает начальник отдела мониторинга биоразнообразия Дирекции парков Сергей АЛЕКСЕЕВ. - Я думаю, их все считают по-разному. Кому хочется показать, что у него в охотхозяйстве их много по какой-то причине, то он скажет, что их больше. В других местах их просто не учитывают.

Охотхозяйства, по словам эксперта, не всегда заинтересованы в объективной статистике, так как наличие редкого вида накладывает определенные обременения по сохранению среды его обитания.

В итоге, централизованный учет ведется, но его достоверность - под вопросом.

- В целом, я думаю, что их не больше сотни у нас. Наверное, может быть, даже меньше, — заключает биолог.

Так откуда же тогда паника?

По мнению руководителя Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероники МАТЮШИНОЙ, значительную роль в ее нагнетании играют неграмотные публикации в СМИ и откровенные фейки.

- Я считаю, что у нас эту панику наводят еще неграмотные слушатели, зрители, и СМИ, которые, в том числе и фейки, публикуют. У страха глаза велики, — заключает Вероника Матюшина.

Тот самый случай в Мандрино, который многие приводят как доказательство «нашествия», на поверку оказывается классической историей о прикормленном звере.

Молодой медведь вышел на запах еды — компания жарила шашлыки. И это подводит к ключевой причине появления медведей рядом с жильем.

«Не прикармливайте диких животных!»

Эксперты единодушны: в 99% случаев появление медведя у человеческого жилья или на туристических стоянках — это вина самого человека.

- Мы регулярно говорим, не прикармливайте диких животных! – объясняет Вероника Матюшина. - Не выбрасывайте съедобный мусор, где попало! Сейчас на дачах было очень много слив, яблок. Куда выбрасывают? За забор, а потом жалуются, что пришли лоси, кабаны, а за ними и мишки.

Медведь — оппортунист в еде. Его главная задача в период с лета по ноябрь — набрать как можно больше жира для зимней спячки. Он ест все: коренья, грибы, ягоды, насекомых, яйца птиц. И легко найдет выброшенные за забором пищевые отходы.

Попробовав раз, он запомнит место как «столовую» и будет возвращаться снова.

Оставленные после пикника объедки — прямой пригласительный билет для косолапого.

Одинокие странники в поисках дома

Почему же в одних регионах медведей много, а в других — единицы? Все дело в биотопах — подходящих для вида угодьях.

- Для каждого вида животных есть так называемые свойственные угодья, — разъясняет Сергей Алексеев. - Медведь любит, где поменьше людей и побольше корма и хорошие условия для зимовки.

Молодые медведи, подрастая, изгоняются матерью с ее территории и отправляются на поиски своего места под солнцем. Они могут мигрировать на десятки и сотни километров.

Идут туда, где меньше конкурентов и больше еды. Именно такие переселенцы иногда и появляются в нетипичных для вида местах.

Интересно, что идиллические картинки из сказок, где медведица и медведь живут дружной семьей, далеки от реальности.

- Самец встречается с самкой, у них брачный период приходится на лето, — разрушает детские иллюзии Вероника Матюшина. - Потом самец уходит. Медвежата в этот момент отходят подальше, потому что потенциальный будущий новый папа сожрет их легко.

Взрослые самцы — одиночки и яростно защищают свою территорию от конкурентов.

Так что встреча в лесу с крупным мишкой — это всегда встреча с одиноким и крайне осторожным хозяином.

Красная книга или охотничий трофей?

Логичный вопрос: если медведей, действительно, становится больше, может, стоит вывести их из Красной книги и разрешить регулируемый отстрел?

Эксперты категорически против. Это, по их мнению, не решит проблему, а усугубит ее.

- Официальные данные не показывают такой гигантской численности, что можно его сразу выводить из Красной Книги, - говорит Сергей Алексеев. - А дальше, если выведут, то начнется охота, будут подранки, особенно опасно, если это произойдет зимой, когда зверя ранят в берлоге, и он убежит.

Раненый медведь — это шатун, зверь, который не ляжет в спячку и будет представлять реальную смертельную опасность. Он голоден, зол и отчаян.

Такой зверь, загнанный в угол, способен убить нескольких человек, даже будучи смертельно раненым.

Инструкция по выживанию

Итак, мы выяснили, что массового нашествия косолапых в Калужской области нет, но отдельные особи в лесах встречаются.

Как же максимально обезопасить себя?

Эксперты дали четкие и практические рекомендации, развенчав при этом множество популярных в сети лайфхаков.

1. Шумите!

Это главное и самое эффективное правило. Медведь, как и большинство диких животных, не хочет встречаться с человеком.

Можно громко разговаривать, повесить на рюкзак колокольчик или даже включить музыку. На вопрос, какую именно, Сергей Алексеев с юмором заметил:

- Я думаю, от рока он быстрее уйдет.

2. Уходите правильно.

Если вы все же увидели медведя вдалеке, и он вас не заметил, самое разумное — тихо и спокойно удалиться.

- Если вы встретили медведя, и находитесь на достаточно большом расстоянии, то спокойно посмотрите, если он на вас не обращает внимания, развернитесь и идите назад своим следом, — рекомендует Сергей Алексеев.

Идти своим следом важно, потому, что эта тропа уже «проверена», и там вы с меньшей вероятностью столкнетесь с другим зверем, например, с медведицей, чьего медвежонка вы могли и не заметить в окрестностях.

3. Никогда не бегите!

Это фатальная ошибка. Бегство запускает у хищника инстинкт преследования.

- Медведь догонит, он быстрее - 80 километров в час развивает тварь, — категорично говорит Вероника Матюшина.

4. Не смотрите в глаза, но и не теряйте зверя из виду.

Прямой взгляд для многих животных — вызов. Не провоцируйте его.

Но при этом нужно отступать медленно, не поворачиваясь к медведю спиной, чтобы контролировать его поведение.

Что нельзя делать!

Залезать на дерево. - Кто быстрее залезет-то? Медведь прекрасно лазает по деревьям, - иронично заметила Вероника Матюшина на этот счет.

Притворяться мертвым.

Кричать и размахивать руками. С молодым медведем это может сработать, но взрослый самец может расценить это как вызов и атаковать.

Снимать куртку и «казаться больше». С взрослым медведем это может не сработать. Он может это расценить как вызов.

- Всегда, когда идёшь в лес, ты должен понимать, что идёшь не к себе домой, на кухню, — напоминает Вероника Матюшина. - Ты идёшь в лес, где помимо тебя есть другие животные.

Резюмируя итоги этого весьма познавательного радиоэфира, мы с нашими экспертами пришли к единому мнению, что бояться идти в лес из-за медведей не стоит. Ведь гораздо больше шансов встретить там, к примеру, гадюку.

Но соблюдать правила безопасности и знать, как себя вести, жизненно необходимо.

Подкаст радио эфира слушайте на сайте "Комсомольская правда".