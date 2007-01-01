В Калужской области дана команда еще жестче относиться к «наливайкам» в жилых домах

Власти Калужской области пообещали усилить борьбу с точками розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

На недавнем заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша подвёл итоги реализации новых ограничений, вступивших в силу с 1 марта нынешнего года, и поручил усилить контроль за соблюдением запрета.

Согласно данным министерства конкурентной политики региона, в жилых домах функционировало около 50 подобных заведений, ещё порядка 60 – на прилегающих территориях.

Большинство из них вызывали массовые жалобы жителей из-за шума, нарушения общественного порядка и ночной торговли алкоголем.

Закон сработал – но пока не везде

Как сообщил министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров, с марта текущего года в регионе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.

Из 153 организаций, имеющих лицензии на продажу алкоголя, значительная часть была вынуждена прекратить деятельность или изменить формат работы.

Среди закрытых точек – кафе «Градус» на улице Николо-Козинской, бар «Свои в доски», кафе «Зазеркалье» на улице Билибина, а также заведения в Балабаново и Сосенском.

- Это именно те точки, на которые поступало наибольшее количество жалоб от жителей, – подчеркнул Владимиров.

В рамках контрольных мероприятий проведено 14 административных расследований, вынесено четыре постановления о привлечении к ответственности, девять материалов направлено в суд.

Также выдано 18 предостережений о недопустимости нарушений.

Однако, по признанию министра, полного контроля достичь пока не удалось.

«Тонкие места» остаются

Губернатор Владислав Шапша отметил, что, несмотря на достигнутые результаты, проблема не решена полностью.

- Приняли серьезные решения для ограничения работы так называемых «наливаек», - заявил он. - Результаты есть. Но остаются еще «тонкие места», над которыми предстоит работать.

По его словам, главная цель – обеспечить покой и безопасность жителей.

- Мы последовательно должны реализовать все те задачи, которые перед собой поставили, – подчеркнул Шапша, дав поручения усилить надзор: увеличить частоту рейдов с участием полиции и административных комиссий, повысить размеры штрафов для нарушителей, а также подготовить дополнительные поправки в региональное законодательство.

Кроме того, власти Калужской области намерены выйти с инициативами на федеральный уровень, чтобы усилить правовые механизмы борьбы с нелегальной продажей алкоголя в жилых зонах.

Помощь жителей

Министр Владимиров призвал калужан активнее участвовать в контроле.

Если вы стали свидетелем незаконной работы заведений, продающих алкоголь в ночное время, можно обращаться к властям через платформу обратной связи на портале «Госуслуг» или лично в министерство. Адрес для личных обращений: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 710.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут стать примером для других регионов, где проблема «наливаек» также стоит остро.

Однако успех борьбы зависит не только от законодательных инициатив, но и от системной работы на местах – с участием как властей, так и самих граждан.

Одни из первых

Калужская область стала одним из первых регионов в России, где всерьез взялись за «наливайки».

Работа началась еще в прошлом году, когда президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с такими заведениями.

Закон разрешил субъектам Федерации вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. В том числе - в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

В частности, региональным властям разрешили запрещать продажу слабоалкогольных напитков – пива, сидра и других – во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.