Вторники у Аллы Дмитриевны: 80-летняя мастерица организовала кружок рукоделия для бабушек

Берут всех желающих, кому скучно дома.
Татьяна Светлова
28.10, 19:00
Фото автора.
Вот уже много лет Алла Дмитриевна Канивец, которой самой недавно исполнилось 80 лет, делится своим мастерством с другими.

Она умеет всё: вяжет, шьёт и создаёт удивительных кукол.

Но главное её дело — это кружок рукоделия для бабушек, который она организовала при калужской церкви Иоанна Предтечи.

— У меня сейчас при храме Иоанна Предтечи работает клуб, - рассказывает Алла Дмитриевна. -  Ходят 16 бабулек — чуть помоложе меня: от 60 до 80 лет.

Мы занимаемся пэчворком: шьём мешочки для новогодних подарков, футлярчики для ножниц, сумки из старых джинсов.

Я им показываю, какую технологию будем осваивать сегодня, а они с таким энтузиазмом слушают, приносят тряпочки, стараются.

Иногда я плохо себя чувствую, но всё равно ползу на занятие — ведь знаю: 16 человек придут и будут сидеть в коридоре, ждать меня.

А главное — они уже подружились между собой! Звонят друг дружке, зовут на концерты, вместе ищут ткани в магазинах. Это настоящая жизнь! 

Лоскутное счатье

Занятия рукоделием — это не только про шитьё. Для многих пенсионеров, у которых выросли дети и внуки, это стало настоящим спасением от одиночества и скуки.

Одна женщина как-то призналась: «Я просто из мешка достаю лоскутки, разложу, посмотрю, а в следующий день прячу назад в мешок. Потом опять достаю. И так неделя походит до следующего занятия».

Поэтому, считает Алла Дмитриевна, такое дело для пожилых людей просто необходимо.

- К нам может прийти любая женщина — объявление висит прямо у храма. Занятия проходят по вторникам в 11 часов в музее при храме.

Сейчас у меня второй «выпуск» — эти бабушки занимаются уже второй год, а первая группа закончила два года назад. Но они всё равно иногда приходят: просто посидеть, поболтать, участвуют в выставках.

Возраст - не помеха

Начинался путь Аллы Дмитриевны в рукоделии неожиданно.

По профессии она инженер, окончила Бауманский институт. И всю жизнь преподавала инженерные дисциплины — черчение, технические предметы.

А в 50 лет, выйдя на пенсию, решила заняться любимым делом, она всегда любила  рукодельничать. И дочку приучила, она тоже прекрасная мастерица - шьет одеяла.

Это одеяло сшила дочь Аллы Дмитриевны. Каждый квадратик здесь разный, в разной технике: мельница, квадрат в квадрате, песочные часы, летят гуси, пила.
И так получилось, что на пенсии Алла Дмитриевна стала учить детей в школе-интернате вязать куклам одежду, потом они мастерили украшения из бисера, всякие фенечки и даже сшили лоскутное одеяло.

- Поскольку это школа-интернат, одеяло детское, с медвежатами, сделано в стиле печворк, - Алла Дмитриевна аккуратно разворачивает одеяло. -  Квадратики сшивали.

И видно, что каждый квадратик с изнанки из мелких-мелких лоскуточков состоит. И в каждом квадратике разные лоскуточки по размеру, по цвету. Детям очень нравилось!

Сначала идеи мастерица брала из книжек по рукоделию, а когда появился интернет, стало ещё интереснее: можно посмотреть, вдохновиться, придумать что-то своё. Вот недавно нашла, как сшить мешочек для подарков.

- Сшит он из тряпочки, - показывает свою работу Алла Дмитриевна. -   Он такой заковыристый, с карманчиками, можно орешки положить, конфетки, любой подарочек. Бабушки сшили. 

Мешочек для новогоднего подарка.
Бабушкины руки не знают скуки

Занятия у Аллы Дмитриевны проходят увлекательно.

- У нас в музее стоит мой старинный ткацкий станок — достался от бабушки, я его восстановила, - говорит мастерица. - На нём ткём дорожки, даже органайзер и наволочку для подушки сделали.

А ещё у меня три ручные швейные машинки — моя, мамы и тёти. Все отремонтировала, и теперь на них шьём. Батюшка выделил нам место — уютно, тепло.

- Самое удивительное — в моей группе есть две женщины, которые раньше даже нитку в иголку вдеть не умели! Сели за машинку — не знали, куда колесо крутить. А сейчас шьют с удовольствием и с интересом, - улыбается мастерица.

Вот и получается: пожилым людям обязательно нужно куда-то идти, с кем-то общаться, чем-то заниматься. А у нас - и дело есть, и радость, и дружба.

