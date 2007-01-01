Афиша Обнинск
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Ни гвоздя, ни жезла: в Калуге прошла акция ко Дню автомобилиста

27.10, 14:53
1 493
С таким пожеланием обращались водители к своим коллегам на акции, посвященной Дню автомобилиста в Калуге.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с Госавтоинспекцией в пятницу, 24 октября, провели традиционную акцию.

К поздравлениям присоединились представители компаний АГР и LEMARC, руководство городского управления ГАИ.

Сначала тревога, потом улыбка

Любой водитель согласится, что, когда на дороге сотрудник Госавтоинспекции указывает жезлом в его сторону и показывает куда припарковаться, в душе возникает тревога. Даже если абсолютно все в порядке с документами и состоянием здоровья.

Так было и в минувшую пятницу на Московской площади. Несколько экипажей ДПС с включенными мигалками сразу привлекали внимание автомобилистов. Однако, после проверки документов, к традиционному пожеланию счастливого пути, сотрудницы Госавтоинспекции прибавляли и поздравления с наступающим Днем автомобилиста.

Кроме этого, остановленным водителям вручали подарки. Компания LEMARC - свое фирменное машинное масло, а компания АГР – практичный и необходимый в долгой дороге термос.

- Спасибо, неожиданно, - признался калужанин Сергей. – Хочу пожелать всем водителям спокойных дорог, приятных попутчиков и мирного неба.

- Я двадцать лет уже за рулем, останавливали не раз, но вот так впервые, - признался Константин. – Вожу нашу российскую машину и доволен. Тем, кто за рулем хочу пожелать безаварийной езды, поменьше проблем и побольше приятных эмоций.

- Накануне Дня автомобилиста мы объединились с Госавтоинспекцией, чтобы поздравить водителей, - отметили представители компании LEMARC. - Мы пожелали им безопасных маршрутов и подчеркнули: забота о машине начинается с регулярного техобслуживания, включая замену масла. Помните: ваша безопасность — в ваших руках.

В традиционной акции Комсомолки принял участие и начальник городской Госавтоинспекции.

- От имени коллектива Госавтоинспекции города Калуги и от себя лично разрешите поздравить вас с профессиональным праздником – Днём автомобилиста! – обратился ко всем автолюбителям Калуги начальник городской Госавтоинспекции Владимир ШРАЙ. - Каждый день вы садитесь за руль, чтобы выполнить свою работу, доставить грузы, отвезти близких по делам или просто подарить себе и своей семье радость путешествия. Вы – настоящие хозяева дорог, а ваш труд и мастерство – это неотъемлемая часть жизни нашего города, его ритма и благополучия.

В этот день хочу выразить вам искреннюю благодарность за вашу ответственность, терпение и дисциплину на дорогах родной Калуги. Каждый из вас вносит свой вклад в общую безопасность.

Желаю вам, чтобы ваш автомобиль всегда был верным и надёжным другом, а дорога – гостеприимной и безопасной. Пусть зелёный свет сопровождает вас не только на перекрёстках, но и во всех жизненных начинаниях. Крепкого здоровья, бодрости духа, лёгкого пути и всегда счастливого возвращения домой к тем, кто вас ждёт.

