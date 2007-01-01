Жизненные истории: неожиданные повороты судеб калужских мастеров

Как обычные люди стали хранителями вековых традиций.

В Доме народного творчества и кино «Центральный» за чашкой чая собрались династии калужских мастеров, хранящие традиции народных ремёсел в нескольких поколениях.

Здесь были мастер резчик по дереву Валерий Слепцов из Бабынинского района, мастер хлудневской игрушки Александр Заборских из Думиничского района, кружевница Галина Овсянникова, рукодельницы Галина Бородавченко из Малоярославецкого района и Алла Канивец из Перемышльского, калужские керамисты Татьяна Полубинская и Ольга Трахониотовская, сестры-кукольницы Александра Огородник и Ирина Соловьева, а также семья Трифоновых - мастеров хлудневского промысла.

Каждый привез с собой не только изделия, но и уникальные семейные истории, в которых переплелись судьбы, трудности и большая любовь к своему делу.

У каждого калужского мастера - своя история.

Работы Валерия Слепцова.

Мастера Татьяна Полубинская и Валерий Слепцов.

Ремесло как лекарство

История Ольги Трахониотовской — это пример того, как ремесло может стать спасением и делом всей жизни. По профессии она инженер.

А к керамике пришла в 1990 году, когда в институте, где она работала, начались сокращения.

в последнее время Ольга Трахониотовская увлекалась космической темой, делает из глины классных космонавтов.

- Я для души занялась керамикой, — вспоминает она. – И вот уже более 30 лет работаю с глиной.

Мы с мужем летом ездили в археологическую экспедицию от краеведческого музея, на Любутское городище, это Ферзиковский район, собирали там черепки. Б

ыло интересно, и это привело к гончарному делу. Нас попросили воспроизвести старинные сосуды из местной глины.

По гончарному кругу учителями Ольги Витальевны стали мастера Фёдор Шкалин из Недельного и кондровский гончар Леонид Козлов. Причем Шкалин использовал только ручной круг.

Федор Максимович садился на пол в стёганых штанах и работал.

- Ощущения полные дает только ручной гончарный круг, потому что это ближе к человеку, с электрическим его не сравнить, - с теплотой говорит Ольга Витальевна. - А обжигали мы изделия у известного мастера Лондарева, у него была русская печь с хорошей вытяжкой.

Мне по моим эскизам сделали чертежи ручного гончарного круга. И мы за свои деньги заказали 10 гончарных кругов.

Лондарев поставили их у себя в мастерской, на них тренировались женщины, которые без работы остались, деваться-то некуда. Приходили, крутили.

А потом мы их разобрали по домам, потому Лондареву нужно было место, чтобы с детьми заниматься.

Для семьи Ольги Витальевны ремесло стало и терапией. Когда у ее мужа обнаружили диабет, врач посоветовал найти ему успокаивающее хобби. Так он научился вязать.

- И вязал прекрасно, до сих у меня сохранились два связанных им свитера, - улыбается Ольга Витальевна. — Он вечером сидел перед телевизором и вязал.

А вот к меня склонности к этому нет. Он мне предлагал: «Давай я тебя научу».

А я пройду два-три витка, и больше не могу. То есть меня, наоборот, вязание возбуждало. А он спокойно сидел и вязал.

Делаем все вместе

Галина Бородавченко пришла на встречу с двумя внучками Александрой и Анютой. В ее семье творчество — общее дело.

Рукоделием занимается не только она сама, но и дочь, два сына и четыре внучки, а пятая внучка просто еще совсем маленькая.

- В детстве я жила в Казахстане, в ауле, - рассказывает Галина Николаевна. - Это маленький поселок, в котором коренное население - 30-50 семей, почти все - казахи, пять-шесть русских семей и одна - татарская.

И я с пяти лет занималась рукоделием. Мы всем аулом учились делать кошмы (волочный ковер), ткать, на веретене пряжу прясть, тесто замешивать.

Мне было интересно. Когда стригли овец, белую и чёрную шерсть разделяли.

Мы собирали травы, в больших котлах варили их, получался определённый цвет. И в этот отваре красили белую шерсть, то есть красители были натуральные.

Потом переехали в Россию. Когда началась перестройка, нам приходилось очень много делать своими руками. И мы с детьми всегда все делали вместе, надо было выживать.

У меня и дочь, и сыновья все умеют. Мальчишки и вышивают, и шьют, и тесто делают, и готовят, и за детьми смотрят. Семья очень дружная.

Секрет передачи мастерства, по словам Галины Николаевны, в том, чтобы поймать и поддержать первый интерес ребенка. Уже в 3-4 года ее внучки начинали пришивать пуговицы.

- Им было интересно, что делаю я. И я за этот момент цеплялась, приучала их. Брала в руки ребенка и пуговицу, и мы вместе пришивали ее, - объясняет мастерица.

Настроение у Галины Николаевны всегда позитивное.

Сейчас они с внучками плетут браслеты, вышивают, делают поделки для интерьера и вязаные игрушки. И тесто постоянно готовят. Галина Николаевна в этом специалист – 50 лет опыта.

Тесто в ее доме каждый день. Делает чебуреки, пельмени, лепёшки, блины и разную выпечку.

Говорит, что готовит тесто из того, что есть под рукой, и оно всегда хорошее получается. Секрет – в доброте и позитивном настроении.

- У меня не бывает плохого настроения, поэтому и все мои игрушки добрые, — смеется Галина. — Я пробовала страшные игрушки вязать - Хаги Ваги, но даже они у меня улыбались.

К Новому году - вязаные игрушки.

Старшая внучка Галины Николаевны Даша - педагог, работает в школе №18 и увлекается вышивкой.

Через мечту

Преемственность — это не всегда кровная связь. Порой творческая семья оказывается не менее крепкой.

Галина Овсянникова, кружевница из Малоярославецкого района, признается, что в ее роду династии нет, у нее трое сыновей, но есть ученицы. А кружева пришли к ней через мечту.

Галина Овсянникова умеет плести вологодские кружева.

- Я сама - из Кировской области, - рассказывает Галина Николаевна. - Моя мама была портнихой от Бога.

Она была практически неграмотная, но сшить могла любое платье.

Это умение мне не передалось. Она сказала: «Ты не можешь, потому что боишься кроить», но научила меня вязать спицами.

Потом, в студенческие времена, я стала вязать крючком. И это перевернуло мою жизнь.

По профессии я инженер. И, когда у меня родился третий сын, я работала на закрытом приборной заводе. Но в 1990-е уже нельзя было там оставаться.

И я пришла к подруге, которая работала в Доме пионеров, и попросила взять меня. И стала вести кружок вязания. Работала 17 лет, сотни девочек у меня занимались.

Теперь Галина Николаевна ведет клуб «Золотые руки», который уже 13 лет объединяет более 30 рукодельниц.

- Так как родители у меня вологодские, я всю жизнь мечтала научиться плести кружева на коклюшках, - признается мастерица.

Мечта сбылась неожиданно: как-то на ярмарке к ней подошла старушка, сказала, что она кружевница из Вологодской области, ищет, кому передать свое мастерство.

И Галина начала у нее заниматься. А теперь сама передает свои секреты ученицам.

Старшей из них, Анне Максимовне Филимоновой, — 85 лет, и она плетет изумительные кружева, даже кружевной жакет ей по силам.

- Преемственность не только в семье может быть, она бывает и случайной, - с теплом говорит Галина Николаевна. - И я думаю, что наше мастерство не пропадет, потому что ручной труд, то, что сделано своими руками, греет душу.

На своём опыте могу сказать, что в 1990-е годы, когда было очень сложно с материалами, с книгами, у меня кружок был полный. Я детей брала только с пятого класса. Все хотели учиться вязать.

Позже мы стали вязать куклы, какие-то фенечки, потому что ученикам неинтересно стало делать то, что можно купить в магазине.

Сейчас такие времена, что трудно детей привлечь. Но я недавно прочитала, что тем, кому сейчас 14−18 лет, опять начинают шить, готовить.

Все возвращается. И некоторые ученицы детей своих приводят, внуков.

Они видят, что родители делают, и хотят делать то же самое, все равно тянутся.