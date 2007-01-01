Дугна без моста: в региональном минтрансе не знают сроков возвращения переправы через Оку

Наплавной мост вытащили на берег в самом начале октября для плановой проверки, которую проводят каждые пять лет.

После разрыва переправы по поселку Дугна поползли нехорошие слухи о, якобы, окончательно сгнившем мосте.

В пятницу, 24 октября нам позвонил один из жителей поселка и подтвердил опасения.

Мы выяснили подробности истории со злополучным наплавным мостом через Оку в районе Дугны.

«Устроили ромашку, понимаешь»

- Сведут – разведут, сведут – разведут, да сколько можно мучить уже эту ржавую железяку! – в сердцах жаловался нам местный житель Валентин.

Недовольство жителей Дугны и близлежащих небольших деревень понятно. Мост этот дает возможность проехать напрямую до райцентра Ферзиково. А там медицинские учреждения, государственные и социальные службы.

Обычно наплавную переправу на короткое время сводят – разводят до десятка раз в год. Причины разные, то шугу пропустить, то ледоход, то наводнение. На несколько дней людей отрезают от цивилизации.

Однако раз в пять лет наплавной мост не просто разводят, но выносят на берег для плановой диагностики, обследования и оценке технического состояния. После этого проходит и ремонт. Такую процедуру «старичок» проходит и сейчас. Работы по буксировке и вытаскиванию на сушу начались в конце сентября – начале октября.

Про «ржавую железяку» жители говорят не случайно. Визуально это сооружение выглядит действительно печально. А как может быть иначе? Ведь построен мост еще в 1971 году. Тогда в Дугне проживало 1300 человек. Сегодня, с учетом окрестных деревень проблему при разводе моста испытывает около 3,5 тысяч жителей Ферзиковского района.

- Срок, на который разведен наплавной мост НМ-Дугна, на данный момент установить не представляется возможным, в связи с тем, что объемы и виды работ, необходимые для ремонта будут установлены только после проведения диагностики, - заявил нам заместитель министра транспорта Калужской области Сергей ИЦЫКОВИЧ.

- По срокам пока ясности нет, - подтверждает информацию врио главы Ферзиковского муниципального округа Алексей ВОЛКОВ. – Разговор шел о двух – трех неделях, но только демонтаж занял неделю, сейчас идет обследование конструкций. Когда оно закончится я не знаю.

Дело в том, что владельцем автодороги Ферзиково – Дугна – Р-132 «Золотое кольцо», а значит и мостом на ней, является ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик». Районные власти могут лишь наладить временную переправу.

- Обустроить лодочную переправу сейчас невозможно – у эксплуатирующей организации нет на это ни лицензий, ни сертификатов, да и навигация уже завершена, - пояснил Алексей Волков.

Семь верст – не крюк

Расстояние от поселка Дугна до Ферзиково около 12 километров, от Дугны до Калуги – 40 км. Для того, чтобы попасть, например, на прием в районную поликлинику жители поселка должны ехать в Калугу, и потом от Калуги до Ферзикова.

- Даже не представляю, как добираться, - сетует житель Дугны Павел Барановский. – Не дай бог что срочно в больничку или в МФЦ. Магазин в поселке есть, но если раньше продукты завозили по нескольку раз в неделю, то сейчас, по-моему, один раз в неделю привозят.

Павел говорит, что проблема эта не коснулась тех, у кого есть личный автотранспорт, а вот что делать «безлошадным» жителям? А самое тревожное то, что по словам местных жителей, их держат в абсолютном неведении. Когда наведут мост? Будет ли альтернатива переправе? Где лечиться?

Алексей Волков же заверил нас, что сейчас все эти проблемы находятся в стадии решения.

- В настоящее время прорабатываем вопрос об организации альтернативного транспортного сообщения, - объяснил Алексей Волков. - Совместно с министерством транспорта планируем запустить автобусный маршрут на Калугу.

Что же касается медицинского обслуживания, то, по словам врио главы Ферзиковского муниципального округа, ведутся переговоры с министром здравоохранения региона Анной Черновой о временном прикреплении жителей Дугны, Зудны, Октябрьского и нескольких деревень, оказавшихся отрезанными от Ферзикова, к медучреждениям Калуги.

- В ближайшее время будет определена больница, скорее всего это будет либо областная в Анненках, либо больница №5, - пояснил Алексей Волков. – Причем мы говорим о возможности получать качественную медицинскую помощь и взрослым, и детям.

Сроки пуска альтернативного маршрута и прикрепления людей к медучреждениям Калуги Волков нам не назвал.

Латать или строить

Ситуация с наплавным мостом у Дугны действительно серьезная. Диагностика затягивается, затем ремонт, который продлится тоже неизвестно сколько. А на дворе конец октября. Скоро Оку скует лед и возвратить отремонтированную переправу вряд ли будет возможно. Другими словами, реально навести этот мост можно будет только следующей весной, после ледохода.

Кстати, раньше, когда проводились такие плановые проверки с ремонтом, временную переправу наводили военные. Понтонный временный мост избавлял жителей от проблем. В этом году понтонную переправу не стали делать. Причину отказа военных это сделать Волков нам тоже не назвал.

Состояние наплавного «старичка» весьма спорное. Например, местные жители говорят, что железо лодок-буев, на которых держится мост истончилось до того, что пальцем проткнуть можно. Тут, латай – не латай, мало что изменишь.

Ежегодно на сайте госзакупок публикуются заявки на ремонт этого наплавного моста. Суммы достигают 116 миллионов рублей.

Кардинально решить проблему может строительство нового стационарного автомобильного моста через Оку в районе Дугны. И такая идея прорабатывалась уже. К ней пытались подойти несколько раз.

- У нас есть три варианта размещения такого стационарного моста с различными точками вывода дороги на федеральные трассы, - поясняет Алексей Волков. – К тому же в нем заинтересованы и крупные предприятия, работающие в районе. Сейчас получается, что у компании добыча ископаемых происходит на правом берегу реки, а переработка сырья и изготовления продукции на левом.

Однако, все упирается в финансирование. Стоимость такого проекта, по словам Алексея Волкова «запредельная просто».

- В обозримом будущем рассчитывать на выделение средств для проекта и строительства стационарного моста в этом районе не приходится, - резюмирует чиновник.

Ситуация действительно выглядит тупиковой, особенно в нынешнее сложное время. Главное, чтобы проблему эту не отложили навсегда в дальний ящик и при первой возможности нашли возможность постройки стационарного автомобильного моста.