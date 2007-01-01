После Победы: в Берлине обнаруживают тайную картотеку нацистов, а в Калужской области строят новые заводы и гидростанции

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Тайное становится явным

В Кеми государственной полицией арестован командующий военным округом северной Финляндии генерал-майор П. А. Аутти. Финское информационное бюро указывает, что арест произведен в связи со следствием по делу об организации тайных складов оружия.

***

Норвежское телеграфное бюро сообщает, что начальник полиции гор. Ставангера сообщил о выходе в Норвегии нелегальной газеты. Содержание газеты наводит на мысль, что она издается гитлеровцами.

По словам начальника полиции, содержание газеты носит явно преступный характер, газета возводит клевету на государственное руководство и на уважаемых общественных деятелей.

***

Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс сообщает из Берлина, что американские власти обнаружили там картотеку центрального руководства гитлеровской партии, содержащую имена и фотографии восьми миллионов гитлеровцев. В картотеке есть также имена «заграничных немцев» — гитлеровских агентов в США, Аргентине и других странах.

***

Радио Сан-Франциско передало сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс о том, что среди документов, обнаруженных союзным командованием в Токио, имеются материалы, которые разоблачают японскую шпионскую сеть, созданную японцами за границей. На основании найденных документов установлено нарушение японцами международных норм и дипломатических обычаев.

Светлые мгновенья

В Осло в драматическом театре «Студио» прошла премьера пьесы Л. Леонова «Нашествие». Пьесу поставил известный норвежский режиссер Класс Гилл. Это первая после войны постановка советской пьесы на норвежской сцене. Вся пресса Осло восторженно отзывается о постановке.

***

Югославское радио сообщает, что Белград торжественно праздновал первую годовщину своего освобождения. Раним утром молодежь с пением боевых патриотических песен прошла по улицам столицы, будя белградцев.

В 8 часов утра артиллерийский залп салютовал в честь павших освободителей столицы, героических бойцов Красной Армии и югославской армии. Тысячи белградцев почтили память погибших бойцов минутным молчанием.

В 9 часов состоялось торжественное открытие мемориальных досок на домах, где находились штабы генерала Жданова и Народного героя Югославии генерал-лейтенанта Петко Дапчевича.

У студенческого дома была воздвигнута трибуна, на которой были написаны лозунги: «Да здравствует вечный союз с братской Россией», «Да здравствует 20 октября», «Да здравствует славная Красная Армия», «Да здравствует храбрая югославская армия».

Поздно вечером над старой белградской крепостью был устроен грандиозный фейерверк.

Расследование за расследованием

Газета «Ланд оф фольк» пишет, что продолжают выявляться факты подпольной деятельности датских фашистов. Ряду участников движения сопротивления были присланы анонимные угрожающие письма.

На одного из деятелей движения сопротивления на днях было совершено покушение. Полиция заявляет, что она «бессильна что-либо сделать» для пресечения подрывной и террористической деятельности фашистов.

По сообщению газеты «Политикен», один из известных датских эсэсовцев, повинный в убийстве нескольких человек в период оккупации, был освобожден из тюрьмы по амнистии в связи с 75-летием короля Христиана.

О налогах для побежденных и победителей

В Берлине состоялось девятое заседание Союзного Контрольного Совета под председательством генерала Кенига. Маршал Жуков, генерал армии Эйзенхауэр, генерал Робертсон представляли соответственно Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Контрольный Совет рассмотрел закон об увеличении налогов на заработную плату работающего германского населения, а также на доходы предприятий и корпораций.

***

По сообщению агентства Рейтер, министр финансов Дальтон заявил в палате общин, что первый послевоенный бюджет Англии не принесет в течение ближайших шести месяцев облегчения народу, подвергающемуся самому высокому налогообложению в мире. Начиная с апреля будущего года, стандартная ставка подоходного налога будет уменьшена в размере одного шиллинга на фунт стерлингов. Бюджетом предусматривается также уменьшение налога на сверхприбыль с 1 января будущего года до 60 процентов.

Дальтон сказал, что он намерен действовать медленно в области облегчения налогового бремени, учитывая опасность инфляции. Однако к апрелю будущего года картина станет яснее и будут внесены новые предложения.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 20-26 октября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…снабжают топливом железнодорожников.

Успешно справились многие лесозаготовительные предприятия области с большой и почетной задачей поставок топлива железнодорожному транспорту.

План заготовки, вывозки и отгрузки за три квартала 1945 года перевыполнен на 720 кубометров.

…заботятся о детях-сиротах

В Спас-Деменский район прибыло 67 детей-сирот, родители которых замучены немецко-фашистскими извергами. Дети окружены большой заботой. В детские дома принято 23 человека, на патронат — 30, передано на опеку — 14.

…подводят итоги навигации.

За период летней навигации 1945 года по верхней Оке до 19 октября текущего года Верхне-Окским агентством малых рек перевезено 14012 тонн угля, 5400 кубометров дров, 770 тонн овощей, 410 тонн прочих грузов и 21877 пассажиров.

…закладывают новый завод.

Облместпромом на 1946 год запланирована постройка завода по производству гужевого транспорта в г. Козельске. В том же году завод даст колхозам области первые 500 саней и столько же телег.

Мощность завода будет доведена до выделки 2000 саней и телег в год.

…озеленяют Калугу.

Управление треста «Зеленстрой» проводит работы по озеленению Калуги. По улицам Советской, Революции, Степана Разина, Карла Либкнехта и другим до 5 ноября будет посажено 3100 декоративных деревьев. В числе их клен, ясень, липа. 636 деревьев уже посажено.

Большую помощь в озеленении города оказывают учащиеся школ и техникумов. На прикрепленном к гарнизонному Дому офицеров участке по улице Революции уже произведена посадка деревьев.

… заготавливают сырье для производства растительного каучука.

В лесах Советского Союза растет кустарниковая порода — бересклет бородавчатый. В стране построены специальные заводы, которые вырабатывают растительный каучук.

В лесах нашей области также произрастает бересклет. В Калужском, Перемышльском и Тарусском районах ведутся работы по выявлению сырьевых баз бересклета. Вместе с тем бересклет выращивается в питомниках древесных пород.

В текущем году по нашей области заготовлено для заводов по выработке каучука 9 тонн коры, из которых 6 тонн уже отгружены.

…обеспечивают запчастями трактора.

Учащиеся Калужского ремесленного училища № 8 (директор т. Смотрелкин) за третий квартал текущего года изготовили более 15600 запасных частей для тракторов.

На 150-160 процентов систематически выполняют норму токарь-комсомолка Екатерина Карамазова, на 300-350 процентов слесарь-комсомолец Вадим Лалетин. Сейчас он выдвинут помощником мастера.

…обучают командиров-инструкторов.

С 25 октября при областном совете Осоавиахима идут учебно-методические сборы по повышению квалификации командиров-инструкторов военного обучения.

Сборы имеют целью изучение новой методики преподавания и повышение командирских знаний и навыков.

…наращивают добычу угля.

На угольной шахте № 2 Калужского облтопа ведутся трехсменные работы по проходке нового ствола. Руководит работами старый кадровик шахты А. Г. Бочарников.

Подготовка к сдаче ствола в эксплуатацию будет закончена к 20 ноября. Новый ствол позволит вести работы в южном крыле шахтного поля и повысить общую добычу угля в сутки с 112 до 130 тонн.

…помогают пчелам пережить зиму.

Условия для медосбора в 1945 году были крайне неблагоприятны. Большинство пасек не получило товарного меда. Пчелосемьи идут в зиму на умеренных кормовых медовых запасах. Это обязывает пчеловодов особенно серьезно отнестись к подготовке помещений для зимовки пчел.

Зимовники следует утеплить так, чтобы температура была не ниже нуля. А там, где температура может падать ниже этого, применять дополнительное утепление. Ведь чем теплее зимовка, тем пчелы меньше употребляют корма.

…критикуют нарушителей устава сельхозартели.

Хорошим тяглом, большими резервами рабочей силы располагает колхоз имени Шевченко, Тарусского района. Но все же, имея жатки, здесь убирали не свыше 5,2 гектара в день.

Сильно затянулось и выполнение госпоставок.

В колхозе низка трудовая дисциплина. Ежедневно 20—30 человек не выходят на работу, а председатель артели т. Власов не принимает к прогульщикам мер, предусмотренных Уставом сельхозартели.

… ведут строительство гидростанций.

В Перемышльском и на пяти объектах Юхновского и Дзержинского районов проведены изыскания по строительству плотин для гидроэлектростанций.

По плану контора «Сельэлектро» в 1946 году сдаст гидростанции в эксплуатацию.

…укрепляют колхозное хозяйство.

Образцы доблести и отваги показали в боях за Родину наши земляки братья-артиллеристы Яков и Дмитрий Луканины. Правительство высоко оценило их боевые дела, присвоив обоим звание Героев Советского Союза.

В августе текущего года братья-герои были демобилизованы из Красной Армии и возвратились в родную деревню Любилово Мосальского района. С первых же дней они активно включались в проведение осенних уборочных работ на колхозных полях.

Братья Луканины оказывают большую помощь в восстановлении своего колхоза. По их ходатайству Маршал Советского Союза т. Городовиков дал распоряжение выделить для колхоза 10 лошадей. Калужский облисполком выделяет конскую сбрую, стекло для домов колхозников.

…отстраивают новую районную столицу.

Центр Куйбышевского района по решению правительства переносится в Бетлицу. Здесь будет построен Дом Советов, гостиница и другие здания. Для строительства производится заготовка леса, камня. Созданы строительные бригады.