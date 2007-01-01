Вселенные калужского художника Михаила Мантулина: 50 лет космического полета в искусстве

В этом году у художника двойной юбилей.

Фото автора.

В четверг, 23 октября, в выставочном зале Калужского отделения Союза художников царила особая атмосфера.

Здесь было многолюдно, но по-домашнему тепло. Зал наполнился друзьями, коллегами, учениками, ценителями искусства, которые собрались, чтобы отметить двойной юбилей — 75-летие художника Михаила Мантулина и 50-летие его творческой деятельности.

Выставка «Арт-полет-50» - не просто ретроспектива, это загадка, которую зрителям предстоит разгадывать.

Художник-странник

Михаил Мантулин — человек с богатой биографией. Родился он в Узбекистане.

Архитектурное образование получил в Ташкенте. А в 1973 году после окончания вуза по распределению попал в Калугу.

Уже тогда, в 1970-е годы, он был «чистой воды формалистом», как писал о нем искусствовед Владимир Обухов.

В стране советов, где господствовал соцреализм, Мантулин создавал абстрактные, поп-артистские композиции и стал одним из первых в стране деконструктивистов.

Он всегда был искателем, «странником», для которого «любой город мира тесен». Его творческий путь подтверждает это: выставки Мантулина проходили не только по всей России, но и в Германии, Франции, Италии, США.

Трижды он стажировался в Париже, а его работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Сегодня Михаил Мантулин не только художник, архитектор, дизайнер, но и педагог, президент Академии аналитического искусства.

Михаил Мантулин рассказал, что нанего повияли Малевич, Кандинский, Татлин.

Космос как главный сюжет

Многие в этот день пришли на вернисаж не просто посмотреть картины, а вновь заглянуть в странные, загадочные миры, которые создаёт Михаил Мантулин.

Главный герой его работ - космос. Не тот, что с ракетами и звездами, а внутренний, философский, загадочный — это и есть «вселенные Мантулина», как точно заметила председатель калужского Союза художников Ольга Кузьминова.

- Михаил Дмитриевич предоставил прекрасные работы, которые, по сути, вселенные Мантулина, где в жестких конструкциях располагается целый мир, — сказала она. — Получается, что все наше мироздание держится достаточно крепко, на жесткой конструкции. По крайней мере, по представлению художника.

В его странных и абстрактных работах, где угадываются НЛО, сны и фантасмагорические композиции, космос предстает как сложно устроенный механизм, полный тайн и скрытых смыслов.

«НЛО №45», 2007 год.

«Сновидение №46», 2025 год.

«Дом восходящего солнца», 2012 год.

Точка отсчета

Друг художника Анатолий Мощелков, много лет изучающий его творчество, провел интересную параллель с кинорежиссером Питером Гринуэем, который занимался монтажной линейной коррекцией.

Фактически он определял динамику переднего плана с глубиной кадра. Это на 100% относится и к живописи.

И отметил, что Мантулин уничтожает привычный контур, создавая объем лишь столкновением света и тени, теплого и холодного.

А главное — он дает зрителю «точку отсчета», с которой можно начать «читать» картину, как книгу.

Отвалившийся маленький кусочек на полотне кажется нам закономерным, и мы верим в эту реальность, созданную художником.

Сотрудник калужского Музея изобразительных искусств Юлия Заложных добавила, что у Мантулина гармонично сочетаются форма и содержание.

-Сначала цепляет форма: художник сделал невозможные объекты, какие-то обманочки, красивые градиенты.

А потом начинаешь размышлять о том, а что же за этим всё стоит, это художник-философ, причем с юмором, он ведет ироничную игру и над самим собой, и над миром, при и касается очень важных вопросов., - сказала Юлия.

Интерьеры музея НИИМЭТ в Калуге, сделанные Михаилом Мантулиным в соавторстве с Григорием Табаковым.

«Прогулка со звездами», 2005 год.

Полет продолжается

На открытии звучало много теплых слов и воспоминаний. Валентина Малярова вспоминала, как 30 лет назад Общество друзей Франции, которое она возглавляла, создавало интересные проекты вместе с Михаилом Дмитриевичем.

Руководитель фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов говорил о творческой дружбе, когда художники и музыканты собирались в мастерских, и звучала гитара.

Сам Михаил Мантулин, глядя на свои работы разных лет, отметил, что на него сильно повлияли художники русского авангарда — Малевич, Кандинский, Татлин, а также западные мастера вроде Дали и Раушенберга.

Выставка Михаила Мантулина — это путешествие. Путешествие в космос его мыслей, его воспоминаний и фантазий, котрое можно увидеть до 9 ноября.

И как предложила Ольга Кузьминова, есть прекрасный повод встретиться здесь же, на следующей выставке, через 50 лет. 6+