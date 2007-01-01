Родом из Колюпаново: Нина Сорокина составила 26 поколенных росписей и нашла 3 тысячи родственников в Калуге и не только

Сейчас она продолжает собрать информацию.

Московская исследовательница Нина Сорокина посвятила 10 лет изучению родословной.

И даже написала книгу «Пока помним, мы живы. История одной семьи».

Об этом она рассказала на ХVI краеведческой конференции, прошедшей в Калуге.

За гранью фантастики

Работая в архивах, исследовательница смогла найти не только двоюродных и троюродных братьев и сестёр, но и очень дальнюю родню.

— Мои корни по линии мамы — это деревня Колюпаново, — с теплотой рассказывает Нина Дмитриевна. — Но оказалось, что родственники живут не только там, но и в ближайших деревнях - Сивково, Пучково, Некрасово, Секиотово, Животинки, Шопино, Верховой, Нижняя Вырка и т.д.

В настоящий момент в моей родословной 3 180 имён. Это 26 поколенных росписей. Из них всего две — по линии отца, а по линии мамы — 24.

Я нашла очень много родных, называю их «новоявленные родственники» и теперь поддерживаю с ними связь.

Причём степень дальности такая, что отыскала даже девятиюродного брата. Это просто за гранью фантастики!

Ничего не выкидывала

Интерес к истории семьи возник у Нины Дмитриевны от бабушки по материнской линии, Агриппины Михайловны Самохваловой, в девичестве Бурмистровой.

Она жила на Донбассе, но родилась в деревне Колюпаново, в семье старообрядцев.

Крещена же была в Калуге, в Церкви Николая Чудотворца у Московских ворот. Этого храма сегодня уже не существует, а от Московских ворот остался лишь обелиск возле Концертного зала.

Московские ворота и церковь.

Бабушка не только рассказывала Нине о своей малой родине, но и вела переписку с оставшимися там родственниками, а приезжая в Москву, обязательно навещала родную деревню.

И что удивительно, Агриппина Михайловна была человеком, который ничего не выбрасывал. Она сохранила все старые документы, вплоть до каких-то маленьких билетиков.

Её муж, Михаил Егорович Самохвалов, тоже был из Колюпанова. В 1920-е годы он уехал учиться на Донбасс, окончил институт, который после революции назывался Сталинским, а позже - Донецким.

Агриппина отправилась вслед за ним, забрав с собой своих сестёр. Представьте этот путь — тысяча километров в те непростые времена!

— Она все собрала, и сундук увезла с собой, и все ценные документы, — добавляет Нина Дмитриевна.

Когда у Сорокиной появилось больше свободного времени, внуки выросли, она решила заняться родословной капитально.

С 2012 года начала работу с архивами, которая продолжалась десять лет.

— Было очень тяжело, — признаётся она. — Первым родственником, кого нашла, оказался мой четырёхюродный брат из рода Гришиных, это тоже мамина линия. А когда я с ним встретилась, выяснилось, что мы родственники аж пять раз по разным веткам.

Нина Дмитриевна богата на родственников.

Колю пана

Естественно, изучая судьбы предков, Нина Дмитриевна погрузилась и в историю самой деревни Колюпаново, которая находится в 8 км от Калуги.

Узнала, что до 1785 года она называлась Колованово. Название «Колюпаново», по местной легенде, происходит от слов «колю пана» и является антропонимом прозвища Колюпанов.

Калуга в те времена была пограничным городом с Речью Посполитой.

В соответствии с исповедальными ведомостями 1817, 1825 и 1857 годов, эта деревня принадлежала Настасье Михайловне Олонкиной, жене Ивана Малафеевича Олонкина (Алонкина), происходившего из знатного украинского рода. П

осле Полтавской битвы 1709 года был подписан мирный договор со шведами, согласно которому большая часть украинской территории отошла России.

В 1721 году Пётр I распорядился переселить с этих новых земель 25 богатых купеческих семей, в числе которых оказались и Алонкины.

В настоящее время в Колюпаново живёт примерно тысяча человек. Раньше деревня находилась на Ромодановской сельской территории Ленинского округа, а после его упразднения вошла в городскую черту.

— Так как родословная у меня крестьянская, капнуть глубоко я не могла, — поясняет исследовательница. — Но помогают не только архивы, но и другие источники, в частности, книга Виталия Легостаева «Летопись Христо-Рождественской церкви села Рождествено».

Там я нашла столько своих родственников! Жаль, что нет подобной книги по Покровской церкви села Некрасово.

Храм там был разрушен в годы войны, но метрические книги сохранились. Только никто этим не занимается.

Из середняков

Одной из самых волнующих и трагических страниц стала судьба родственников в годы революции, Гражданской войны и репрессий.

В деревне Колюпаново в основном жили зажиточные крестьяне-середняки, и когда бабушка Нины Дмитриевны уезжала на Донбасс, взяла с собой справку, подтверждающую, что она из середняков, — в те годы это был важный документ.

Из Колюпанова многих мобилизовали в Красную Армию, причём с собственными лошадьми, повозками и сбруей. Была даже объявлена мобилизация лошадей от 4 до 13 лет.

Нина Дмитриевна приводит данные, что в списках военнообязанных Андреевской волости, куда относилась деревня Колюпаново, за 17 сентября – 21 ноября 1918 года есть сведения о тех, кто имел две лошади: Иван Семёнович Бодрышев, Козьма Оселков, Тимофей Жаркин, Егор Гришин, Павел Оселков, Тимофей и Филипп Бодрышевы, Алексей Чванов, Харитон Панин.

Этот документ составил комиссар колюпановского сельсовета Кривов.

— В моём роду было и репрессированные, я нашла 22 человека, — говорит Нина Дмитриевна. — Знала со слов моей бабушки, что у неё репрессированы два двоюродных брата из рода Гришиных.

Сделала запрос, и мне выслали даже фотографии: они были расстреляны и похоронены в общей могиле №1 Донского кладбища. П

о мере того, как я находила новых родственников, делала запрос в Управление ФСБ в Калуге. Это тоже мне помогло.

Не дожили до Победы

На конференцию Нина Дмитриевна привезла свою новую книгу «Защитники Отечества», которую подарила библиотеке им. Гоголя.

В деревне Колюпаново на школьном дворе стоит памятник невернувшимся с Великой Отечественной войны. На камне высечены имена 52 человек.

Практически все эти фамилии встречаются в родословной Нины Сорокиной — кто-то погиб, кто-то пропал без вести.

Один из них, Иван Иванович Чванов, погиб 24 апреля 1945 года в Восточной Пруссии, не дожив до Победы всего несколько дней. В 1943 году он получил благодарность от самого Сталина за освобождение Орла.

В документах, переданных Нине Дмитриевне родственниками Ивана Ивановича, сказано, что он был отважным сапёром и, пренебрегая опасностью, выполнял боевые задания.

Есть памятник погибшим и в деревне Сивково, где и поныне живёт много родных Нины Сорокиной, его установили 22 июня 2018 года, в День памяти и скорби.

Средства на изготовление монумента собрали сами жители. До этого в Сивково был стихийный мемориал — стенд, на котором люди вывешивали фотографии своих воевавших родственников.

Память не сотрёшь

Послевоенная жизнь разбросала родственников по разным городам, но теперь, благодаря исследованию Нины Дмитриевны, они снова находят друг друга.

Среди её «новоявленных родственников» — четырёхюродный брат - бывший военный лётчик, который тоже занимается родословной, а также участник Всероссийского конкурса «Лидеры России» Николай Александрович Гришин из Обнинска и историк, директор калужской гимназии №19 Денис Эдуардович Миронов.

А девятиюродный брат - калужанин Александр Михайлович Оселков - майор запаса, работает в ДОСААФ.

— По мистическому, может быть, совпадению, Калуга оказалась шефом региона моего родного города, а родом я из Первомайска Луганской области, — делится исследовательница. — Калужане туда регулярно ездят, помогают, в том числе и мои родственники.

Она рассказывает, что в Первомайске в 2014-2015 годах было повреждено много зданий, в том числе и школа, где она училась, но сейчас их восстанавливают.

Завершая свой рассказ, Нина Дмитриевна размышляет о памяти.

— Когда изучаешь семейную историю, это помогает лучше понять историю и страны, и родного края. Мой внук очень интересуется историей, надеюсь, что и другие потомки будут интересоваться.

И я хотела бы сказать, что историческая память не работает так: это мы помним, а это — нет. То есть я говорю о какой-то частичной амнезии. Так не должно быть. К

огда я вчера гуляла, обнаружила, что у Каменного моста на белой стеле надписи полностью забелены. Вы понимаете, о чем я говорю. Как может такое быть?

Стереть прошлое — все равно что вырвать страницы из книги собственной жизни, считает Нина Сорокина.