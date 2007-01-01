Забытый губернатор: могилу калужского градоначальника восстанавливают энтузиасты в умирающей деревне

А в 1990-е годы здесь украли могильную плиту и крест.

Фото автора и из архива Юрия Зельникова.

На ХVI краеведческой конференции в Калуге краевед, исследователь Юрий Зельников рассказал удивительную и грустную историю о поиске последних пристанищ дореволюционных калужских губернаторов.

И о том, как силами нескольких местных жителей была спасена от забвения могила одного из них — Константина Жукова.

Но обо все попопрядку.

Юрий Зельников назвал Жукова «ничейным» губернатором: ни Тульской, ни Калужской областям до него нет дела.

- Мне было интересно узнать, где похоронены калужские губернаторы, — начал свой рассказ Юрий Иванович. — Оказалось, это не так просто.

Как выяснил краевед, из примерно трех десятков руководителей губернии лишь двое нашли вечный покой на калужской земле.

Большинство, будучи присланными из столицы, возвращались туда обратно после службы.

Судьбы же тех двоих, что остались, печальны: захоронения Никиты Омельяненко в селе Озерском, близ Подборки и Александра Оболенского в лаврентьевском были уничтожены в советские годы вместе с храмами и некрополями, и найти их останки теперь невозможно.

Оказалось, что ближайшее к Калуге захоронение губернатора - в селе Болотском Тульской области, что в шести верстах от Одоева. Именно там покоится Константин Николаевич Жуков.

Загадочная отставка

Константин Жуков — фигура неординарная. Юрист, участвовавший в качестве обвинителя на громких процессах того времени.

Дослужившись до чина действительного статского советника (что приравнивалось к генерал-майору), он в 47 лет неожиданно уходит в отставку.

При этом его карьера была более чем серьезной: до губернаторства он занимал пост вице-директора департамента государственной полиции Министерства внутренних дел., будучи фактически замминистра.

Губернатор Константин Жуков пробыл в Калуге 4 года..

Губернатором калужской губернии он был с 1883 по 1887 годы. Его заслуги на этом посту включали развитие паровозного движения, проведение водопровода, открытие церковно-приходских школ.

Однако, как отмечают исторические источники, с финансами Жуков был не всегда корректен.

В 1887 году он оставляет службу и начинает жить в своих имениях, мигрируя между ними.

В 1897 году по наследству от племянника ему переходят имения Шепелевых (мать Жукова была урожденная Шепелева), в том числе село Болотское.

С того момента семья Жукова жила то в своем кондровском имении Жуковка (сейчас там детский дом), то в Болотском. Деревянный дом в Болотском, увы, не сохранился — он сгорел.

В отставке Жуков не сидел сложа руки: он числился почетным мировым судьей и почетным членом попечительного о тюрьмах отделения.

Пропавшая плита

Скончался жуков 9 марта 1901 года. В возрасте 60 лет. Похоронен был в Болотском, в 12 метрах справа от алтаря местного храма.

Но деревня со временем пришла в упадок, сегодня в ней всего 17 постоянных жителей. Следить за могилой стало некому, и в 1990-е могильная плита и крест с его захоронения бесследно исчезли.

В 2010 году Юрий Зельников начал первые попытки по восстановлению память о губернаторе.

Он связался с местной администрацией, но ему вежливо ответили: «Мы мост не можем в деревне восстановить, а вы со своей могилой, еще и Калужского губернатора».

Ситуация сдвинулась с мертвой точки в 2022 году, когда уже к калужским властям обратилась бывшая жительница Болотского Тамара Серякова.

Ее бабушка служила у Жуковых, и сама Тамара Дмитриевна хорошо знала историю этой семьи. В своем письме она просила помочь оказать помощь «в сохранении памяти вашего знаменитого земляка».

Однако власти Калужской области разъяснили, что не могут финансировать благоустройство объекта на территории другого региона.

«Вот так мы получили ничейного губернатора», — с горькой иронией констатирует Зельников.

Воля покойного

Раз до властей не достучаться, возникла идея о перезахоронении Жукова в Калужскую область, в Тихонову Пустынь, где находится фамильное захоронение Жуковых-Шепелевых.

Однако против этого категорически выступила прямая правнучка губернатора, Ольга Боголепова, ныне живущая в Швеции.

Она пояснила, что воля самого Константина Николаевича — быть похороненным именно в Болотском.

И далее писала: «в Тихоновой пустыни была похоронена не только известная писательница Евгения Тур (Жуков был женат на ее дочери Ольге, приходившейся ему двоюродной племянницей), но и мать Константина Николаевича, его жена Ольга Андреевна, умершая в младенчестве дочь Елизавета, как впрочем, многие Жуковы, все это было осквернено.

Нет, вся семья: я, моя дочь, мои двоюродные сестры, мои племянницы были бы против перезахоронения.

Мы понимаем, что это означает: могила на кладбище почти умершей деревни, но это была его воля».

Завещание, увы, не сохранилось — оно было утеряно в 1920-30-е годы во время арестов рода Боголеповых, и вся документация пропала в архивах НКВД.

Но семья решила уважать волю покойного.

Однако неожиданно в Болотском начались подвижки. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, рядом с которым был похоронен Жуков, начали восстанавливать.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Болотское, рядом с ним - могила Жукова.

И в июне 2025 года инициативу взяли в свои руки местные жители — 5-6 бабулек-энтузиастов.

Они расчистили заросшую могилу, установили ограду, крест и новую плиту, на которой написали: «Жуков Константин Николаевич, губернатор Калуги».

Кто будет ухаживать?

Сейчас Тамара Серякова снова активизировала усилия, обратившись к одоевским властям с просьбой взять могилу под охрану. Письмо направлено в инспекцию по охране культурного наследия.

Если найдутся основания, захоронение может получить статус вновь выявленного памятника, а затем и объекта культурного наследия.

Но статус — это еще не уход.

Как отмечает Юрий Зельников, окончательным решением могло бы стать признание захоронения бесхозяйным и передача его на баланс районной администрации.

Это дало бы возможность выделять средства на его содержание. Зельников обещает помочь, чтобы бесхозяйную могилу взял на свой баланс и опеку местный муниципалитет.