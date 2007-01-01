Шарафугу можно привить на сливу или абрикос: калужский садовод рассказала об экзотических гибридах для нашего климата

Что интересного можно вырастить в своем саду.

Фото автора.

В клубе «Добрые плоды» в этот раз говорили об экзотике. Руководитель клуба Елена Дроздовская рассказала о необычных гибридах, их качествах и плодах.

- Современные гибридные растения не болеют, выдерживают морозы, их корневая шейка не вымерзает, дают прекрасный урожай, при этом удивляют формой, вкусом и декоративностью, просто сказка! - говорит Елена Викторовна.

- Не бойтесь экспериментировать, начните с одного-двух деревьев. У меня уже растет шарафуга, а сейчас я загорелась гибридом черники и голубики. Хочу посадить этот волшебный кустик к своей профессиональной грядке голубики.

Какую же экзотику можно вырастить? Выбирайте!

Ягодное чудо

- Черника «Топ Хат» (Top Hat). Этот сорт — результат скрещивания черники и голубики.

Получилось миниатюрное (всего 50 см в высоту) растение, обливенное, усыпанное ягодами.

Она неприхотлива, может расти даже дома, но ее надо помещать в какое-то прохладное помещение.

А можно высадить там, где у вас голубика, как уплотнитель, и получите шикарный куст.

Но, как и голубика, она требует кислой почвы с pH 3. Не забывайте об этом!

Фруктовые хиты с красной мякотью

- Красномясая груша. Эта редкость называется Ред Вильям (Red William).

Плоды до 200 граммов, с сочной, сладкой, медовой мякотью красного цвета. Привита на айву.

Расстояние нужно 4 х 6. То есть сад не должен быть загущен.

Если у вас четыре сотки, вы можете посадить одно дерево и на него прививайте. Вы не должны уплотнить его до безобразия, что между деревьями два метра всего.

Они потом вырастут и начнут болеть, потому что должны проветриваться, высыхать, иначе от влажности появляются грибные заболевания.

Красномяское яблоко Байя Мариса (Baya Marisa). Удивительное яблоко, которое поразит ваших гостей. У него розовые цветы, а мякоть — красная, ароматная.

Этот цвет дает пигмент антоциан, который уничтожает вредные бактерии в организме.

Содержит витамины, В, С, Е, РР, каратиноиды. Самый сладкий сорт среди красномясых яблок.

Срок созревания – сентябрь. Отлично хранится до 4 месяцев. Морозостойкость до -40°C.

Косточковые гиганты

-Плумкот Корона – гибрид абрикоса и сливы. Внешне похож на крупную сливу.

Во вкусе есть нотки абрикоса. Очень крупный - 70 грамм. С гладкой кожицей, окрашенными в тёмно-бардовый.

Фрукт считается диетическим. Содержит витамины. Морозостойкость до -35. Привит на алычу.

Плуот Дапл Данди (Dapple Dandy) - гибрид сливы и абрикоса (разновидность плумкота). Немецкая селекция. Немцы говорят, если сорт не имеет вкуса, он не годится.

Поэтому сделали вкусным, сочным, красивым, крупным. Плоды - 100-150 г. Время созревания август- сентябрь. Урожайность - до 50 кг с дерева. Выдерживает морозы до -40°C. Из него все можно делать - и желе, и варенье.

Плуот Дапл Денди.

Априум – тоже гибрид сливы и абрикоса (разновидность плумкота). Он компактный и самоплодный.

Морозостойкость до -35°C.

Шарафуга - гибрид нектарина, абрикоса и сливы. Дерево невысокое, у меня уже такое есть. Плоды крупные - до 70 г, сочные, со вкусом нектаина и кисловатой, как у сливы, шкуркой.

Косточка похожа на персиковую, она извилистая. Зимостойкость отличная, плоды хранятся хорошо.

Лучший опылитель — слива или абрикос. Дерево может 40−50 лет жить.

Шарафуга.

Абрикос полиплоид. Это гибрид с золотыми плодами, крупный - от 80 до 250 грамм. Глянцевый, оранжевый. Появился в Китае. У него РН – 8.

Полиплоид.

Если вы посадите его в глину, а она всего РН -5, он начнет загибаться. Запомните, самые неприхотливые это яблони, груша. Все косточковые очень требовательные, им РН нужен не менее 7, а полиплоиду – 8.

Каждый год надо что-то закладывать, чтобы почва не была кислой вокруг него.

Морозостойкость высокая – до -34.

Нектаприум - гибрид нектарина и сливы. Родом из Англии. Созревает 1 августа.

Плоды крупные (до 100 г), с гранатовой кожицей и сочной мякотью. По вкусу нектарин с нотками сливы.

Внешне схож со сливой, но характерного шва нет. Дерево невысокое (2 м), а плоды могут лежать до трех недель.

Нектаприум.

Необычные черемуха и рябина

- Падоцерус и церападус — оба являются гибридом вишни и черемухи. Разница лишь в том, что у церападуса в качестве материнского растения использовалась вишня.

Я увидела, что такой гибрид посажен возле драмтеатра. Вишневого цвета листья, с ладонь.

Подошла, рассмотрела - привитые, три рядом стоят, неправильно посажены, нельзя так сажать. Оно одно само по себе прекрасно.

Я попробовала плод – вкусный. Сладкая, вкусная, немного терпкая. Неприхотливая, устойчива к болезням. Можно есть свежими. Кислотность - до 7.

Созревает рано – июнь-июль. Морозостойкость: - 35, лежкость 2-3 недели, урожай 30 кг с куста.

Рябина «Титан» - сладкая рябина без горечи, скрещенная с грушей. Крупная и очень вкусная. Р

ябина может с крещиваться как с близкими ей видами, так и с другими родами.

Существуют гибриды с иргой - амелосорбус, с боярышником – кратегосорбус, с яблоней – малозорбус, с грушей -сорбопирус.

Какими бывают яблони, вишни, черешни

- Секунд – это скрестили яблоко с грушей. Долговечное растение. Гибрид пришел из Японии, Китая и Кореи. Устойчив к многим болезням, вредителям.

Переносит жару, засуху, в полутени может расти. Выдерживает мороз - 30 градусов.

Вишня Бессея - сливово-вишневый гибрид. Дерево всего 2 метра.

Ранее цветение, цветет сразу после заморозков. Плодоносит в конце августа.

Плод 20 граммов. По форме напоминает сливу. Мякоть сочная, деликатесная, желто-зелёная кисло-сладкая. Косточка наполовину отстаёт от мякоти.

Морозостойкость до - 40. Во время плодоношения так сильно оттягивают ветки, что нужна опора. Сажать дерево – 3х3.

Войлочная вишня - скрещена с персиком. Но знайте: если обычная вишня будет давать плоды на почках, которые в прошлом году завязались, то у войлочной вишни основная часть урожая формируется на однолетних побегах. Если вы подрежете войлочную вишню, остаетесь без урожая.

Плаэри - гибрид сливы и черешни. Среднепышное деревце, неприхотливо в уходе, обладает морозостойкостью.

Пик спелости наступать в конце июля, плоды немного крупнее черешни, масса - до 50 грамм, фиолетового цвета кожица и светло-зеленого оттенка сочная мякоть.

Похож на сливу по вкусу. Висят на дереве больше месяца, если птицы не склюют.

Повышенная устойчивость к вредителям и к болезням. Любит солнышко. Растение сажать 3х5. Плоды лежат 15 дней.

Плаэри.

Южная экзотика

Зизифус - это растение типа финика. Морозостойкость до -25 градусов, требует укрытия.

Хурма Шарон - результат скрещивания хурмы с яблоком. Это японская селекция. Сладкая, в 13 раз слаще яблока, кислоты в ней нет, практически нет танинов, поэтому не вяжет рот.

Отсутствие косточки и вообще отсутствия сердцевины. Хорошо приносит транспортировку.

Дерево 4 метра высотой. Плодоношение уже на второй-третий год.

Плоды крупные, до 200 г. Морозостойкость - 34 градусов, урожайность – 120 кг с дерева.

На что прививать гибриды

Это ключевой вопрос. Гибриды прекрасно прививаются на наши родные деревья.

Шарафуга (слива+абрикос+персик) — прививаем на сливу или алычу.

Сливово-вишневый гибрид — на сливу или вишню.

Плуот и плумкот - на сливу, алычу, абрикос.

Хурма «Шарон» — на яблоню.

Важно

Для всех косточковых: Им нужна нейтральная или слабощелочная почва (pH 7). Раз в три года после листопада вносите доломитовую муку.