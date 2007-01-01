Цветет как сакура: калужский садовод рассказала про калину и дала советы по укрытию роз

Декоративные сорта выглядят необычно.

Фото автора.

На собрание клуба «Добрые плоды» Елена Дроздовская принесла баночку калины с медом и полезные рецепты из этой ягоды.

- Калина — это природный антибиотик. В ней в 70 раз больше витамина С, чем в цитрусовых и в 2 раза больше, чем в малине, - рассказала Елена Викторовна.

- Она богата каротином, железом, йодом, фосфором, витаминами А, Е, К, Р. Горечь ей придает вещество вибурнин, которое имеет целебные свойства. Он обладает мощным противовоспалительным, кровоостанавливающим и сосудоукрепляющим действием. К

алину используют при: гипертонии, простуде и ангине, гастрите, атеросклерозе, бессоннице, проблемах с кожей и сердцем, для укрепления нервной системы.

От 60 см до 3 метров

Если вы думаете, что калина — это только куст с красными ягодами, вы ошибаетесь. Калина — прекрасное декоративное растение.

Существуют десятки необычных сортов, которые удивят вас цветом листвы, размером и даже окраской плодов. Вот некоторые из них:

калина бульденеж - с крупными белыми цветами-шарами, растет в основном на юге, но и у нас встречается,

Калина компактум - невысокий сорт (около 1-1,5 метра),

золотистая калина – у нее листья не зеленые, а желтые,

калина нанум - карликовая, вырастает до 60 см,

ксантокарпум - с жёлтыми ягодами,

бурятская калина, которая вырастает до 3 метров, цветы у нее белые, а тычинки красные,

калина зубчатая: у нее темно-синие ягоды,

калина вильчатая, ее отличает вильчатое ветвление и листья округло-яйцевидной формы. В конце лета зелено-желтоватая листва меняет свой окрас на малиновый или пурпурно-лиловый.

Есть калина фаррера, цветет как сакура.

Бывают калины с фиолетовыми листьями, розовыми цветами, пёстрой листвой.

Мичурин занимался калиной и изобрёл очень много сортов. Например, Красный коралл, Гранатовый браслет, Таежный рубин, Зарница, Красная гроздь - ее урожай 4 кг с куста. И даже существует калина без горечи.

Однако не все калины безопасны: японская и китайская складчатая калина. Она красивая, когда неспелая, у нее синие плоды, а когда поспеет – черные, блестят как бусинки.

Калина Давида – низкорослая, соцветия могут достигать 8 см. Цветы бело-розовые, ягоды – синие, но есть их тоже нельзя.

Рассказала Едена Дроздовская и как ухаживать за калиной.

- У меня растет сортовая калина, пышная. Вся нечисть далеко не отползает от своего дерева-кормильца, - объясняет Елена Викторовна. - Вредители откладывают яйца на кончиках веток.

Если вы кончики веток отстрижете, эти яйца уберете. Что я делаю? Созревает калина, крупные ягоды, висят гроздями.

Я подхожу, специальным ножом на палке смело отрезаю ветку, там, где кончилась ягода, до первой почки (почки у нее супротивные). Это отличная профилактика.

Рецепты из калины от Елены Дроздовской

Чай от головной боли: 1 стакан измельченных ягод калины залить водой и дать настояться. Пить 1 раз в день.

Простуда: 1 ст. л. цветков заварить 1 стаканом кипятка, настоять, укутать на 1 час. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.

При кашле: 1 стакан плодов залить горячей водой, кипятить 10 минут, добавить 3 ст. л. мёда. Принимать по ½ стакана 3-4 раза в день.

При гастрите со сниженной кислотностью: 1 ст. л. цветков+ 1 стакан кипятка, кипятить 2-3 минуты, остудить, процедить. Принимать 1 стакан 3 раза в день.

При гастрите с повышенной кислотностью: 3-4 ст.л. ягод залить 0,5 л кипятка. Настаивать 2 часа. Это суточная доза.

При неврастении: отваривают кору 1 ст.л . на 1 ст. воды кипятят 30 минут. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день после еды.

Маски из калины

1 ст.л. размятой калины смешать с 1 ст.л. творога, сливок (сметаны). Нанести на 15 минут.

Можно смазать соком калины лицо.

Можно заморозить калиновую воду и ею умываться.

Как осенью ухаживать за розами

Три культуры которые укрываются после морозов – виноград, розы и ежевика.

Сейчас, когда розы ещё вызревают, не стоит торопиться с обрезкой. Но их можно укрыть: к 5 ноября ожидаются заморозки ( -1 °C).

- Я розы не укрываю, - говорит Елена Викторовна. - Если длинные, то просто обрезаю немного. Потому что они снегозадерживатели.

Они удерживают снег, который служит естественной защитой. А сильная обрезка оголит почву, это плохо.

Укрывать надо только плетистые розы, которые цвести будут на следующий год.

чень хорошо - на досточку широкую или пенопласт. Две доски положили, холода от земли нет, тепло им.

А сверху - ветвь многолетней розы или винограда. Все поскрутили, обрезали.