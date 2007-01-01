Зачем нужен домик для насекомых и чем заменить химию на огороде: советы калужского садовода

Фото автора.

В библиотеке имени Белинского два раза в месяц собираются участники клуба «Добрые плоды».

Его руководитель, Елена Дроздовская, делится проверенными практиками ухода за садом.

На прошедшим на этой неделе занятии она дала много полезных советов.

Привлекаем насекомых

Сад — это не просто участок земли. Это живая экосистема, в которой каждый цветок, жучок и дерево играют свою роль.

- В земле всё кипит без нас, — говорит Елена Викторовна. - Именно микроорганизмы — бактерии, грибы, нематоды, черви — делают почву плодородной. Но химические удобрения убивают эту живую систему, превращая землю в мёртвую.

Поэтому Елена Дроздовская призывает отказаться от химии в пользу органического земледелия, беречь насекомых, особенно опылителей — бабочек, жучков, пчёл, привлекать полезных насекомых, сажая цветы и создавая для них домики.

Сделать «гостиницу» для насекомых легко: возьмите обычный белый ящик из-под фруктов, они есть в любой палатке. Разберите его на реечки.

Можно и не разбирать, а взять два ящичка, у одного срезать верх. А из другого сделать крышу и перегородки.

Внутрь положите соломинки, трубочки из рогоза, камешки, деревянные щепки. Разнообразие материалов привлечет разных полезных обитателей.

Чтобы защитить домик от птиц, закройте лицевую часть сеткой. Разместите его у стены или на заборе, немного повыше от земли.

В таком убежище поселятся насекомые, которые естественным образом будут контролировать численность вредителей, например, комарики-гематофаги, откладывающих яйца во вредных гусениц.

Не бойтесь: осы в таких укрытиях не селятся, зато полезные насекомые будут размножаться и помогать вашему саду.

- Они сами найдут себе место в домике, отложат там личинки. В вашем саду будут жить и бабочки, и насекомые, и жучки, - говорит Елена Викторовна. - И они будут знать, что ваш сад - это их родина. Особенно нужен такой домик, если есть плантация голубики.

Домики могут быть разными.

Органическая защита растений

Химические препараты не только вредят экосистеме, но и вызывают привыкание у вредителей. Поэтому всегда надо смотреть класс опасности.

Пользоваться можно только четвертым классом.

Лучше использовать биологические препараты.

- Они на основе тех же бактерий, нематод, процессов их разложения, ядов, но это природное, - объясняет Елена Викторовна. - Они хорошо работают.

Если химия работает так: один раз обработали, и все вредители – мелкие бактерии, вирусы - приспосабливаются, вырабатывают иммунитет. И в следующий раз потребуются уже более сильные препараты.

А к биологическим препаратам привыкания нет.

Полезные червячки, жучки, бабочки не откладывают свое потомство под деревом, на котором живут. А вредители отложат только под тем растением, где живут, чтобы их личинки вылупились и сразу есть начали.

И вредители мигрируют. Вот тля любит только молодые листики, потому что в них сахар.

Потом она мигрирует на траву. Если у вас запущен сад, если у вас сорняк кругом, ей раздолье, вредители размножаются.

А к осени переползают ближе к яблоне, чтобы около почки отложить яйца и заснуть на холодное время года.

Вместо химии Дроздовская рекомендует такие средства:

Масло ним или препарат 30+ — для обработки деревьев ранней весной, когда еще лежит снег. Они закупоривают дыхательные отверстия яиц вредителей и расщепляют верхний хитиновый слой яйца.

Обработка делается раз в три года. Но применяются только, если у вас есть вредители, для профилактики применять нельзя, чтобы не нарушить дыхание самих растений.

Боверия — эффективна против хрущей, проволочника, земляничного клеща, земляничного жук, который откладывают яйца в цветочек.

Сейчас можно побороться биологическим путем. Посыпали, и споры боверии (это род грибов) проросли в жуков - червяков.

Гроухелп — биологическое удобрение. Оно есть для подкормки яблонь, рассады, хвойных и цветущих растений.

Важно помнить: обработка нужна только при наличии вредителей, а не «на всякий случай».

Секрет здоровья деревьев

Одна из главных ошибок садоводов — заглубление корневой шейки при посадке. Корневая шейка — это место, где ствол переходит в корни. В норме она должна находиться строго на уровне почвы.

Если ствол уходит в землю без видимого перехода к корням, дерево страдает.

- У меня одна черешня стояла вся голая. Я начала искать причину. Оказалось - загубленная шейка, - рассказывает Елена Викторовна. - Посмотрите на дерево. Если видите корень от ствола в сторону пошел, это правильная посадка.

А если видите только ствол, у вас все заглублено, откапывайте. Это самое страшное, что может быть у дерева.

Из-за этого начинаются все болезни: некрозы, раки, стволовые инфекции.

Даже если вашему дереву сорок лет, откопайте корни, потому что ему душно, что можно ждать от него?

Начинайте копать маленькой лопаточкой по кругу. И хотя бы метр земли надо снять в сторону, чтобы не было глубокой ямы, а было все вровень. Это очень сложно. Каждое дерево надо откапывать.

И при посадке, лучше посадите дерево выше, чем ниже, не бойтесь, корни не замерзнут. Это как в лесу: дерево стоит, и вы видите, как от него корень пошел, так и у вас в саду должно быть.

По словам Елены Дроздовской, деревья — разумные организмы.

Их «мозг» находится в корнях, которые анализируют влажность, температуру и «общаются», переплетаясь, с соседними родственными деревьями.

Когда одно дерево болеет, оно посылает сигналы, привлекающие полезных насекомых. Даже пни могут жить 700 лет, получая питание от «детей» через сплетение корней.