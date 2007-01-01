Это не есть правда: Почему в истории Калуги появляются досадные неточности

Плавающие гробы, дата рождения городского головы, хлеб-соль фашистам, - об этих других небылицах и ошибках мы поговорили с известным калужский краеведом Юрием Юрьевым.

Обсудили отличие исторических фактов и воспоминаний, важность подтверждения источников информации.

Вспомнили странную официальную дату рождения Калужской области.

В студии радио «Комсомольская правда – Калуга» в четверг, 22 октября шел разговор и о том, как не попасться на удочку непроверенных историй.

Не могли там гробы плавать

- Юрий, насколько важно сегодня подтверждение источников?

- Ну, я скажу, что не только сегодня. Источники очень важны. У нас очень много сейчас книжек пишут простые калужане, которые хотят рассказать про историю своей семьи, либо района, в котором они живут. Основываются они, в первую очередь, они на воспоминаниях, либо своих родственников, либо соседей, друзей, а воспоминания — вещь достаточно зыбкая.

- Не так давно, при подготовке материала о пятиэтажке, расположенной на улице Московской мне старожил рассказал о том, что там, когда копали котлован, плавали гробы…

- Память человека подвела. Ну да, я помню эту публикацию, конечно. В принципе, с точки зрения обывателя логично, церковь рядом, наверняка было кладбище когда-то. Вполне возможно. У нас такие же по плавающим гробам истории, всплывали, когда писали про Яченское водохранилище. Это нормально с точки зрения обывателя. Конечно, с точки зрения исследователя-историка тут, нужно проверять.

В частности, вот та же церковь Иоанна Предтечи, да, естественно, она одна из старых, не самая старая, когда город стал расширяться на север, это конец XVII века, её выстроили, вокруг неё, конечно же, было приходское кладбище.

Но, достаточно чисто вот логику включить, плавающий гроб, это значит, он должен быть лет 50 максимум. Захоронения у церкви Иоанна Предтечи были закончены в 1771 году, и больше там никто не хоронил.

Госархив в помощь

- Самые важные исторические документы хранятся в госархиве. Вы часто пользуетесь документами из нашего Калужского госархива?

- Я им пользуюсь постоянно. Раньше я там работал в читальном зале, не было возможности дистанционно заниматься с документами. Сегодня многие архивы сотрудники цифруют и выкладывают, иногда в свободный доступ, иногда в платный. Поэтому очень много информации сейчас идет, по крайней мере, я ее собираю именно с цифровых архивов, дистанционно.

Кстати, я каждую историческую книгу начинаю читать не сначала, а с конца, именно со ссылок на источники. И когда вот этот последний лист практически пустой, меня такая книжка, конечно же, не заинтересует.

- Но бывают случаи, когда некие досадные ошибки как-то укореняются в исторических каких-то документах и потом всплывают в виде наглядной демонстрации. Например, памятник у Каменного моста, где нарисован план Калуги…

- Обелиск ставили и это есть, и в первоисточниках, и в упоминаниях очевидцев тех событий, в частности, у Григория Зеленицкого, который публиковал журнал «Урания» в Калуге в 1803 году, в честь создания Калужской губернии, которое произошло в 1776 году.

Изначально на его четырех гранях были размещены гербы уездных городов, плюс расстояние в верстах от Калуги до этих городов.

До революции они не дожили, как-то канули в лету, и восстанавливать их не стали. Просто стоял четырехгранник, после революции пропало и «яйцо» с гербом Калужской губернии. В начале нынешнего века сделали картуш, на котором карта города Калуги, которая датируется 1778 годом, ее авторство приписывается архитектору Петру Романовичу Никитину, по которому якобы потом строился город.

Однако если внимательно присмотреться на этот картуш, то мы видим, что действительно это был план 1778 года первоначальный Никитина, по которому должна была строиться, но в результате некоторых неточностей этот план был видоизменён, доделан архитектором Ясныгиным. Улицы там совсем по-другому стали идти, и уже на основании этого плана 1786 года Калуга дальше и строилась.

Почему его прилепили туда, ну не знаю, по крайней мере многие уважаемые издания и до сих пор ещё ссылаются на то, что вот кварталы застроены вот именно по плану 1778 года, хотя на самом деле это не так.

Про Ципулина и хлеб-соль фашистам

- До недавнего времени путаница была и с датой рождения городского головы Ивана Ципулина…

- История стандартная. Несколько лет назад краеведы, села Ловцы, это историческая родина Ципулина, раскопали метрические книги той церкви, где производила запись при рождении Ципулина. Это 1825 год.

А до этого, дату его рождения просто вычисляли эмпирическим путем просто на основании тех же самых документов, которые хранились у нас в ГАКО, где был лишь послужной список городского головы Ципулина.

- Как можно бороться с такими неточностями?

- Бороться можно только одним способом, он известен с самого начала. Нужно исследовать те же самые архивы, первоисточники официальные, делать на них ссылки.

- Хорошо, а как действительно можно распознать, что ты читаешь не совсем верную информацию?

- Распознать может только человек, у которого есть определенный объем знаний по истории города, который владеет проверенными первоисточниками, по-другому никак.

Вот у нас до сих пор много калужан распространяют фейк о том, что Калуга в 1941 году хлебом с солью встречала немцев. Якобы об этом говорил Хрущёв, якобы там Жуков после этого на Калугу обиделся. Не было этого. Нет ни одного подтверждающего это источника.

Уважаемый Владимир Морозов, который написал известную книгу и упомянул этот факт. С его подачи все это и тиражируется. Да, возможно, у него детское воспоминание где-то, он что-то видел, и поэтому он стал его транслировать.

Нет фото, а уж немцы-то как любили вот всю пропаганду снимать и на фото, и на кинокамеру.

Сколько лет Калужской области?

- Ещё один момент, который вызывает очень много споров, это день рождения Калужской области.

- У нас действительно региональная дата, день рождения Калужской области 5 июля 1944 года, и её как бы отмечают. Несмотря на всю многосотлетнюю историю до того. Калужская губерния, как самостоятельная административная единица со столицей в городе Калуги появилась в 1776 году. В августе Екатерина II своим указом учредила Калужскую губернию в составе из нескольких уездов и губернским городом Калугой.

Я писал официальное письмо в Заксобрание, обещали вроде как разобраться сначала, но я так понимаю, что просто никому это не нужно. У нас есть памятная дата, официально юридически принятая, это день освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в 43-м году.

Я говорю, ребята, в 43-м году Калужской области не было, соответственно, освобождать её не могли. Пожалуйста, просто поменяйте формулировку, день освобождения там либо Калужского края, либо территории Калужской это всё-таки юридический документ. Понятно по смыслу, но всё-таки это ляп.

Эфир беседы с Юрием Юрьевым слушайте на радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM в пятницу, субботу и воскресенье в 11.03, 13.03 и 17.03.

Подкаст эфира на сайте «Комсомольской правды».