Лестница на Олимп: названы главные бренды Калужской области

В год столетнего юбилея «Комсомольской правды» в Калуге прошла 19-я ежегодная церемония награждения победителей проекта «Калужский бренд».

В среду, 15 октября в конференц-зале отеля Хилтон собрались руководители и представители предприятий и организаций, которых выбрали в числе лучших жители региона.

Проект «Калужский бренд» уже 19 лет проводит медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

За почти два десятилетия заветную статуэтку и диплом получили сотни региональных компаний и учреждений, но все эти годы соблюдался главный принцип: бренд определяют сами калужане.

Особенный год

Нынешний год для Комсомольской правды особенный. Коллектив и читатели отмечают 100-летний юбилей легендарного издания.

Павел КОРЕНЮГИН.

- 24 мая 1925 года свет увидел первый номер издания. И с первых же выпусков «Комсомольская правда» как сейчас сказали бы, стала задавать тренды, - сказал в приветственной речи генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Это было дерзко, хлестко, молодежно. Газета несла в себе драйв и читатели это сразу почувствовали. О ней заговорили. Потому что «Комсомолка» отдавала себя всю тому, что происходило в нашей стране. Причем, без остатка.

Немножечко вспомню те события истории России, к которым была причастна «Комсомолка.

Первые военкоры, комсомольские бригады и строительство БАМа. Именно «Комсомолка» придумала ГТО. Корреспондент «Комсомолки» взял интервью у Юрия Гагарина. Это золотое перо Василий Песков с его легендарным «Окном в природу», которое, кстати, выходит до сих пор. Каждую среду в очередном номере «Комсомольской правды» вы можете почитать статьи из этой культовой рубрики.

«Комсомолка» попала в книгу рекордов Гиннесса как самая высокотиражная газета в мире. И этот рекорд до сих пор за нами и вряд ли уже когда-нибудь будет побит.

Сегодня «Комсомолка» это медиахолдинг, который работает на всех платформах: газета, сайт, радио, каналы и группы в социальных сетях. Но главное, что «Комсомольская правда» всегда идет вместе со своей аудиторией, стоит на страже ее интересов. Когда меня на различных мероприятиях спрашивают, а в чём успех, секрет такого успеха? Я отвечаю - в том, что в нашем названии есть слово «правда». И это тот ДНК код, которым пропитана вся редакция

На протяжении всех этих лет «Комсомолка» говорит правду. Мы подаем информацию объективно, иногда даже в ущерб себе, не стремимся за какими-то сенсациями, как сейчас модно в блогосфере, а даем качественную, достоверную и проверенную информацию.

За это наши читатели нам верят вот уже сто лет. И, назвав вас калужскими брендами, они оказали такое же доверие и вам.

Я поздравляю всех вас с заслуженными победами в «Калужском бренде», - сказал в заключение Коренюгин. – Спасибо вам большое за ваш труд и желаю идти только вперед!

Наши помощники

За время своего существования народная премия от «Комсомолки» зарекомендовала себя как один из лучших проектов в области поддержки и пропаганды развития калужского бизнеса.

Церемония вручения наград «Калужский бренд – 2025» прошла при поддержке добрых партнеров.

«ФораБанк» — универсальный коммерческий банк, представляющий услуги как физическим, так и юридическим лицам.

Более 30 лет «ФораБанк» делает все, чтобы предлагать клиентам больше, чем принято ждать от банка, активно развивать их, стараясь оправдывать звание надежного партнера.

Когда мир полон обещаний, «ФораБанк» находит индивидуальное решение, ведь слоган банка: «Выигрываем вместе».

Вячеслав АГЕЕВ

- Хочу поздравить «Комсомолку» с юбилеем, это, действительно, бренд, которым мы гордимся, который можно представлять как партнера, - отметил, выступая перед победителями управляющий филиалом «ФораБанк» в Калуге Вячеслав АГЕЕВ. - Мы - ваши читатели, которые видят все, что происходит в нашем городе и области, можем сказать, что достоверность вашей информации всегда на высоте. За это мы вас любим и ценим.

Еще один наш надежный партнер - федеральная компания DOGMA. Она производит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске.

За 13 лет успешной работы компания построила два миллиона квадратных метров жилья и сдала точно в срок 96 многоквартирных домов.

На сегодняшний день DOGMA входит в стройку лидеров по объёмам текущего строительства в России. В Калуге компания возводит жилой комплекс «Космопарк», который сочетает комфорт городской жизни и близость к природе.

Станислав РАКИТЯНСКИЙ.

- Считаю за честь быть партнером проекта «Калужский бренд», - сказал руководитель проекта «Космопарк» компании DOGMA Станислав РАКИТЯНСКИЙ. - Для нас, действительно, это очень важно поддержать столь креативный проект. «Комсомолка» всегда оперативно реагирует на вызовы общества и сохраняет интерес аудитории.

Хочу пожелать в прекрасный год юбилея «Комсомольской правды» творческих успехов, чтобы идеи становились все более интереснее и никогда не заканчивались. С огромным удовольствием разделяю этот праздник с вами, - сказал Ракитянский в заключение.

И еще один наш очень добрый партнер — БКС Мир Инвестиций.

Вот уже почти 30 лет на фондовом рынке России он занимает лидирующие позиции на московской бирже.

БКС Мир Инвестиций — это высокий уровень финансового сервиса, собственная аналитика и экспертиза, актуальные инвестиционные идеи и решения для приумножения капитала.

Александр ВОЛКОВ.

- От всей души поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с юбилеем, а всех победителей сегодняшнего конкурса с заслуженной победой, - сказал директор калужского филиала БКС Мир Инвестиций Александр ВОЛКОВ. - Стать брендом региона не только почетно, но очень ответственно. Диплом победителя не позволяет снижать планку, но двигаться только вперед. А медиахолдингу «Комсомольская правда – Калуга» желаю уверенного роста, и чтобы вы всегда сохраняли высокие рейтинги.

Кстати, хочу вам порекомендовать в следующий год ввести новую номинацию, - дал совет «Комсомолке» Александр Волков. - Звания «Калужский бренд» достойны и компании, инвестирующие в экономику Калужской области. Буду рад встрече в следующем году.

Обязательно учтем это пожелание и подумаем, как сформулировать для наших читателей новую номинацию для тех, кто вкладывает деньги в развитие нашего региона.

Элита региона

Все, кто выходил в этот вечер за заслуженной наградой, действительно являются элитой Калужской области. Сам проект, успешно существующий уже почти двадцать лет стал своеобразным Олимпом, подняться на который достойны лишь те, кого выбирают сами жители региона.

В этом сезоне более шестидесяти предприятий и организаций поднялись на сцену за заслуженными дипломами и статуэтками.

«Калужский бренд» — это не просто награда. Это знак доверия, искренний и непреложный, как рукопожатие. Это любовь, измеренная в читательских голосах.

Карп ДИДЕНКО.

- Мне довелось вступать в комсомол, как сейчас помню, в райкоме комсомола, - поделился воспоминаниями перед награждением депутат Законодательного собрания Калужской области Карп ДИДЕНКО. - И «Комсомольская правда» - одна из моих любимых газет. Я ее читаю от корки до корки.

Поздравляю весь коллектив газеты с вековым юбилеем, желаю успехов творческих, душевного комфорта и всего-всего самого прекрасного.

Для меня большая честь вручать награды в номинации «Промышленность». Как председатель комитета по экономической политике Законодательного Собрания, докладываю вам, что с экономикой в Калужской области всё хорошо.

Подтверждением тому - ежегодный рост областного бюджета. А это значит, что экономика развивается. Несмотря на COVID, несмотря на специальную военную операцию, в которой мы все, конечно же, так или иначе принимаем участие.

Когда идея витала в воздухе

Церемония награждения — всегда яркий калейдоскоп лиц, историй и сфер деятельности. От гигантов промышленности, чьи изделия уезжают на экспорт, до уютного кафе в переулке, где знают рецепт идеального капучино.

От передовых медицинских центров, спасающих жизни, до сельхозпроизводителей, чьим хлебом и молоком полнятся наши столы.

Практически все сегменты экономики и жизни были охвачены в нескольких номинациях.

Но как рождается это уникальное явление, которое с годами не просто прижилось, а стало неотъемлемой частью региональной идентичности?

Чтобы понять феномен «Калужского бренда», нужно мысленно перенестись в 2006-й.

Экономика Калужской области была на подъеме, она уверенно набирала обороты, привлекая крупных иностранных инвесторов. Индустриальные парки, новые заводы — информационное пространство гудело от сообщений о «пришельцах» с громкими именами.

И в этом гуле как-то терялись свои, родные. Те, кто десятилетиями стоял здесь, на Калужской земле, и те наши земляки, кто только начинал свой путь на ней.

Идея рассказать о своих, отечественных тружениках, чей голос был еле слышен за громкими иностранными именами, витала в воздухе, становясь насущной потребностью.

Кому, как не самим калужанам, знать, кому можно доверять, - задались вопросом калужские «Комсомольцы».

Так и родилась смелая, почти что дерзкая идея народного голосования. Это был не выбор экспертного совета за закрытыми дверями, а настоящий плебисцит. В те времена интернет еще только начинал свой большой путь и журналисты «Комсомолки» выходили на улицы и по старинке, с блокнотами в руках, опрашивали людей на улице, задавая всего один вопрос: «Назовите предприятие или учреждение, продукция или услуги которого вам нравится, кого вы бы смело послали на выставки и конкурсы как бренд региона».

Прохожие останавливались, задумывались, с теплотой вспоминали надежного поставщика, любимого врача, качественный продукт. Это был разговор на равных.

Позже, когда интернет сайт медиаходинга «Комсомольская правда – Калуга» kp40.ru набрал силу и популярность, к живым оффлайновым опросам подключилось интернет-голосование, демократизируя процесс еще больше.

Но это случилось уже после того, как тот самый первый конкурс прошел, что называется, «на ура». Он настолько понравился как калужанам, так и калужским предприятиям, что стало ясно: «Калужский бренд» — это не разовая акция. Это необходимость, которую местный бизнес ждал, как манны небесной.

И его решили сделать ежегодным.

Мало того, нашим коллегам из региональных редакций «Комсомольской правды» идея народной премии так понравилась, что вслед за Калужской областью ее стали вручать во многих регионах по всей стране.

И даже всероссийская «Комсомолка» запустила общенациональный конкурс «Легендарные бренды России», который проводится до сих пор.

Стимул к развитию и зеркало экономики

Что движет человеком, когда он отдает свой голос за тот или иной бренд? Чаще всего — личный, позитивный опыт.

Это доверие, которое не купишь за деньги. Его можно только заработать годами безупречной работы или одним, но искренним поступком, который отзовется в сердцах многих.

Именно поэтому звание «Калужский бренд» — это не только почет, но и огромная ответственность. Мощнейший стимул к развитию.

«Раз вы мне доверяете, я должен быть еще лучше» — такая неозвученная клятва стоит за каждой статуэткой, вручаемой победителям.

Чтобы упорядочить это народное признание, конкурс проводится по номинациям. Они, как срезы нашей общей жизни.

Промышленность и финансы, сельское хозяйство и перерабатывающие производства, услуги и медицина, культура и туризм… Глядя на список номинантов и победителей, можно без труда составить точный экономический и социальный портрет региона.

Он динамичный, разносторонний и очень человечный.

Наш круг растет

С каждым годом география и охват «Калужского бренда» расширяются. Растет количество тех, кто удостаивается красивых статуэток и дипломов.

Но что еще важнее — а 19 лет существования премии, многие предприятия и учреждения калужане называют брендом много лет подряд.

Эта стабильность — главный маркер качества. Она доказывает, что первая победа не была случайностью, а стала закономерным этапом на пути непрерывного развития и работы над собой.

Юрий МОИСЕЕВ.

- Для меня большая честь уже не первый раз вручать высокую награду от калужан – звание «Калужский бренд», - отметил председатель Думы городского округа Калуга Юрий МОИСЕЕВ. – Меня всегда впечатляет количество и качество участников проекта. Я думаю, что без этого награждения наша калужская жизнь станет недостаточно полной.

Замечательный проект, и то, что вы уже 19 лет реализуете эту премию, говорит о том, что это нужно людям, это о людях и это правильно.

Пользуясь случаем, хочу поздравить «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем, - сказал в заключение Моисеев. - Целый век коллективу удается не просто удерживать аудиторию, а постоянно её расширять, умножать, доносить информацию, пользоваться доверием — это большое дело. Благодарю вас за то, что вы идёте в ногу со временем, а зачастую даже его опережаете. Это на самом деле дорогого стоит.

Его слова попали в самую суть явления: «Конкурс стал узнаваемым, а главное, то, что люди выбирают тех, с кем они сталкивались и от встречи у них остались добрые впечатления».

Вот она, простая и гениальная формула успеха. Доброе впечатление.

Клиентоориентированность, о которой сегодня так много говорят, на деле оказывается старой доброй заботой о человеке.

Особенно трогательной была картина, когда на сцену поднимались представители аграрного сектора.

Они пришли на церемонию, как говорится, с корабля на бал. Всего за несколько дней до церемонии, в воскресенье, сельхозпроизводители отмечали свой профессиональный праздник, а уже в среду лучшие из них получали дипломы народного признания.

В их руках, еще пахнущих землей и хлебом, статуэтки смотрелись не как гламурный аксессуар, а как награда за настоящий, ежедневно тяжелый и такой необходимый всем нам труд.

Александр КУЗИН.

- Вы организовали прекрасное мероприятие и здорово, что уже в следующем году у вас будет еще один юбилей – двадцатилетие проекта «Калужский бренд», - сказал перед вручением аграриям дипломов и статуэток заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр КУЗИН. - Компании выпускают не только много продукции или оказывают услуги, но делают это качественно, это очень важно.

Мне очень приятно вручить награды лучшим представителям сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Доля сельхозников и переработчиков в экономике нашей области растет с каждым годом.

Впрочем, я уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни посадил картошку, так что вы тоже сопричастны с прошедшим 12 октября Днём сельского хозяйства.

Большие и малые герои одного поля

Конкурс «Калужский бренд» стирает границы между масштабами бизнеса.

Здесь, под вспышками фотокамер, оказываются на равных крупнейшие заводы с тысячами сотрудников и небольшие частные производства, чья продукция стала хитом в локальной сфере.

Сетевая клиника и частный стоматологический кабинет, куда пациенты ходят всей семьей. Филиал крупного банка, работающий по всей области, и маленькая сеть мясных магазинчиков, ставшая добрым другом для жителей всего нескольких районов.

Но самая большая номинация в этом году собрала представителей медицинской сферы. И это глубоко символично.

Пандемийные годы расставили все по своим местам и показали, кто действительно важен людям.

Врачи, медсестры, фельдшеры — их труд оказался в зоне особого внимания и благодарности. И то, что жители области массово голосуют за своих целителей, — лучшая оценка их работы.

Екатерина КАЧАНОВА – МАХОВА.

- Я очень рада возможности вручить заслуженные награды, мне очень нравится ее название, - отметила заместитель министра здравоохранения Калужской области Екатерина КАЧАНОВА – МАХОВА. - Бренд — это здравоохранение, образование, это строители, это те, кто выращивает и поставляет продукты питания, это те, кто шьет детям одежду и многие-многие другие. Название прекрасно, потому что вы все — это действительно бренды нашей благословенной Калужской земли.

Номинации сменяли одна другую, а со сцены звучали не шаблонные речи, а искренние слова благодарности.

Победители благодарили не абстрактных «потребителей», а людей, которые их выбрали. И, конечно, медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга», сумевший почти два десятилетия назад разжечь эту искру и превратить ее в стабильное пламя, которое греет и освещает лучшие предприятия области.

Илья ЗЕНОВ.

- Хочу поздравить наших верных, надежных партнеров с первой столеткой, - сказал в приветственном слове заместитель руководителя администрации губернатора Калужской области Илья ЗЕНОВ. - Хорошее начало, как говорится. Я благодарен вам за то, что информируете людей, рассказываете им о таких прекрасных компаниях, которые своим трудом, своим предпринимательским талантом делают вклад в нашу лучшую жизнь, в наше будущее и в то, чтобы мы все на благословенной Калужской земле жили хорошо.

«Калужский бренд» — это больше, чем конкурс. Это социальный институт доверия.

Это мост между бизнесом и обществом, построенный на взаимном уважении.

Это история о том, как обычные жители своим выбором пишут летопись экономики родного края, отмечая в ней те предприятия, с которыми хочется идти дальше.

В будущее.