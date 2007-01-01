Фестивали на паузе: когда Калужская область снова услышит «Нашествие»

В понедельник, 20 октября Гостем студии радио «Комсомольская правда – Калуга» стала заместитель министра культуры региона Полина Коченкова.

В последние годы музыкальная карта Калужской области изменилась до неузнаваемости. Исчезла «Дикая Мята», не состоялось «Нашествие».

Вопрос о возвращении масштабных фестивалей витает в воздухе, но официальный ответ на него прагматичен. Полина Коченкова объяснила причину этой паузы без прикрас.

Музыка будет

- В данный момент большие фестивали — это очень огромное скопление народу, и, конечно, в таком ключе область, сейчас находящаяся в близости от специальной военной операции, не готова взять ответственность за безопасность, — констатирует Коченкова.

Это не запрет, а взвешенная политика. Однако замминистра даёт понять, что министерство не ставит крест на музыкальных проектах и рассматривает нынешнюю ситуацию как временную.

- Мы ждем, когда все закончится, все успокоится и опять ждем их в гости, потому что «Нашествие» очень хотят провести у нас, организаторы терпеливо ждут. Мы не отказываемся, — заявляет она.

Таким образом, ставка на событийный туризм, который прежде давал мощнейший импульс для всего региона, сделана, но её реализация отложена. Пока же область вынуждена искать другие точки роста, переориентируясь на иные форматы и целевые аудитории.

Миллион ночёвок и зависимость от «богатых соседей»

На фоне затишья на фестивальных фронтах общая статистика по туризму, по словам Полины Коченковой, демонстрирует уверенный рост. Калужская область, по данным Минэкономразвития РФ, вошла в топ регионов по приросту туристического потока — плюс 13,8% за летний сезон. Ожидается, что по итогам 2025 года количество размещённых туристов (тех, кто остался с ночёвкой) достигнет миллиона человек.

Для региона с населением около миллиона человек эта цифра означает, что за год он фактически принимает у себя ещё одну такую же Калужскую область. Основной драйвер этого роста — географическая близость к столице.

- Мы находимся рядом с 20-миллионной агломерацией самых богатых туристов, назовём их так. Конечно, основное — это Москва, — без обиняков объясняет замминистра. -Второе место по посещаемости занимают соседние области — Тульская, Смоленская, Брянская.

Экономическая выгода от туриста с ночёвкой многократно выше, чем от экскурсанта с «бутербродом». Он загружает гостиницы, рестораны, общественный транспорт, музеи. Именно на эту категорию и нацелена стратегия развития туризма до 2030 года.

Загрузка гостиниц Калуги сейчас составляет 60-65%, что, по мнению Коченковой, является комфортным показателем, свидетельствующим о здоровом развитии бизнеса без риска перегрузки инфраструктуры.

Московские деньги против калужских зарплат

Однако ориентация на платежеспособного столичного гостя имеет и обратную сторону. Она неизбежно влияет на ценовую политику многих объектов туристической инфраструктуры, создавая барьер для самих калужан, чьи доходы в среднем значительно ниже московских.

Яркий пример — событийные мероприятия вроде масштабных празднований Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец», где цены на билеты могут достигать, запредельных величин.

Коченкова же считает, что в целом по региону цены умеренные, о чём якобы свидетельствуют федеральные рейтинги, а высокие ценники — это лишь сегмент VIP-обслуживания.

- Калужане не брошены на произвол судьбы, и есть реально разные по ценовому сегменту предложения, — заявляет Коченкова.

В качестве альтернативы дорогостоящим событиям предлагается развивать сельский и природный туризм. Регион позиционирует себя как лидер в этом направлении, делая ставку на «Большую калужскую тропу» — масштабный маршрут протяжённостью 200 километров, 100 из которых уже благоустроены.

Также упоминаются многочисленные базы отдыха с рыбалкой и единственный в центральной России горнолыжный курорт.

Выбираем сами

Пока крупные музыкальные фестивали остаются в планах на будущее, Калужская область делает ставку на внутренние проекты.

Парадокс, с которым столкнулось министерство, заключается в том, что при растущем потоке московских туристов, сами калужане зачастую плохо знают свой край. Чтобы исправить эту ситуацию, используются разные инструменты, и один из самых ярких — народное голосование на сайте KP 40.RU «ПРОтуризм».

Этот проект, инициированный медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», стал для министерства важным маркером предпочтений местных жителей. Читатели и пользователи предлагают кандидатуры самых интересных, по их мнению, локаций, а по итогам голосования определяются лучшие туристические объекты области.

Для властей это — прямая обратная связь, позволяющая понять, какие именно места и услуги ценятся населением, а какие остаются без внимания.

БКТ: 200 километров для тех, кто ищет тишины

Большая Калужская тропа (БКТ) — это масштабный инфраструктурный проект, призванный дать калужанам и гостям региона альтернативу событийному туризму. Это маршрут для пеших походов, объединяющий несколько районов области.

- Она у нас реально большая, идёт по очень красивым территориям с разным ландшафтами, там 200 километров, из них 100 уже благоустроено, мы каждый год добавляем туда километраж, — поясняет Полина Коченкова.

На практике это означает, что любой желающий может спланировать поход выходного дня или многодневный тур. Для этого не требуется согласований:

- Вам надо открыть сайт «Большая Калужская тропа». Там есть трек. Вы можете начать. Хотите от Козельска, хотите от Юхнова, - поясняет замминистра.

Исключение составляют лишь участки, проходящие по территории Национального парка «Угра», где действует стандартный пропускной режим.

Для тех, кто не готов к самостоятельным путешествиям, работают туроператоры и экскурсионные бюро, которые организуют походы с сопровождающими.

«Вело-ботинок»: Проект, который «живёт и развивается»

Самый противоречивый и долгостройный проект калужского туризма — так называемый «вело-ботинок». Это веломаршрут, форма которого на карте напоминает след от ботинка, огибающий Калугу и связывающий её с объектами в пригороде. Он регулярно упоминается властями, но его полная реализация до сих пор вызывает вопросы.

На прямой вопрос о сроках окончания работ Коченкова дала уклончивый, но показательный ответ:

- Я думаю, что этот проект, он вообще не имеет срока давности. То есть, он живущий, будет жить долго, развиваться всегда.

Это признание того, что проект существует в перманентном состоянии апгрейда.

Таким образом, «вело-ботинок» — это не готовый продукт, а постоянно развивающийся процесс. Уже сейчас по нему можно проехать, но комфортной и понятной навигации, которая сделала бы маршрут по-настоящему популярным, пока нет.

Стратегия в действии

Для калужан эти проекты, несмотря на их разную степень готовности, — реальная возможность узнать свой регион лучше. Они формируют карту местного туризма, где есть место и народному голосованию, и многодневному походу, и велопрогулке по окрестностям.

Таким образом, текущая стратегия развития туризма в Калужской области — это сложный компромисс. С одной стороны — вынужденный отказ от высокорисковых, но крайне эффективных массовых фестивалей и чёткий курс на привлечение состоятельных туристов из столицы.

С другой — попытки создать доступную среду для внутреннего туризма и донести информацию до калужан, которые зачастую не подозревают о потенциале своего региона.

