Почему помойка у сквера Циолковского до сих пор цветет и пахнет

В среду, 15 октября в редакцию обратились жители пятиэтажек у парка Циолковского.

Они возмущались дикими зарослями и несанкционированной свалкой на углу улиц Октябрьская и Академика Королева.

Речь идет о небольшом участке земли за красным железным забором, который находится в собственности у депутата Якова Казацкого.

Год назад по поводу этого лакомого кусочка городской земли развернулись серьезные словесные баталии.

К чему в итоге все пришло и что мешает убрать помойку мы разобрались подробно.

От космизма до парковки

Раньше на этом месте стоял деревянный жилой дом. Собственник расселил жильцов и получил его полностью в собственность, вместе с участком земли под зданием. В 2015 году ветхий дом сгорел. Событие совсем не редкое, когда дело касается неудобных ветхих строений в Калуге.

На освободившемся месте депутат хотел построить магазин и гостиницу. И тут в интернет пространстве и многочисленных собраниях самых различных обществ и объединений, касающихся краеведения, начались горячие споры. Мы писали про эту историю год назад.

Предложения сыпались самые различные. От создания на этом месте общедоступной бесплатной парковки, до сквера калужского космизма. Обсуждения шли достаточно долго.

Сам депутат и предприниматель слушал все доводы с легкой иронией. Ведь спорщики по сути делили чужую собственность.

- С таким же результатом я мог бы настаивать на том, чтобы устроить в квартире одного из рьяных радетелей за сквер космизма, обустроить в его квартире музей местного самоуправления, - пошутил Яков Казацкий.

Главная же проблема заключалась в принятом еще в 1983 году охранном документе. Он запрещал строительство в охранной зоне парка Циолковского. До 2015 года эту зону разрешалось изменять, а потом и это было запрещено.

Когда это выяснилось, споры поутихли и все стрелки, как обычно были переведены на начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова. Мол это он должен был инициировать пересмотр охранного документа.

Собственник участка огородил его железным забором и стал ждать.

Свято место пусто не бывает

Шли годы, участок постепенно стал зарастать деревьями и кустарником. Особо ленивые калужане решили использовать его под мусорную свалку.

Поначалу попросту перекидывали мусорные мешки через забор, а потом и вовсе сломали ворота и бросали свои пакеты с комфортом, без размаха.

- Кому-то до помойки дойти лень, или ещё что-то, то есть, постоянно эти воротины ломают, я уж в последний раз баннер накинул, не металлический, то есть, его воровать нет смысла, но он тоже провисел где-то месяц-два, и его всё равно спёрли, - пояснил нам ситуацию собственник участка.

Повешенный баннер продержался месяц.

При этом он посетовал, что ему периодически прилетают штрафы от городских служб за этот мусор и приходится их оплачивать.

- Ставить туда охранника и ловить их, ну, глупо, - говорит Казацкий. - Я поставил камеру видеонаблюдения. Ну, там видно, идёт человек, там, перекинул через забор свой мусорный пакет, идёт дальше на остановку. Ну, что вот, я его ловить буду, лицо ему бить, ну, тоже как-то глупо.

Сломанные в очередной раз ворота, он обещал на неделе заварить, говорит, металл уже заказал. Однако, это кардинально не решит проблему. Дикие заросли уже отчетливо видны из окон экскурсионных автобусов, что привозят туристов в музей истории космонавтики.

Сектор приз на барабане

За разъяснениями ситуации мы обратились в Сектор главного архитектора Калуги. Выяснилось, что изменения охранного статуса этой территории были приняты еще 10 месяцев назад.

- Новые регламенты (проект объединенной зоны охраны ОКН) утверждены приказом управления по охране объектов культурного наследия от 25.12.2024 № 140, - ответили нам в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации округа Калуга. - Градостроительные требования на рассматриваемом участке значительно смягчены.

На карте, которую нам любезно предоставил Сектор, видно, что участок, о котором речь перестал быть красным, сменил он и обозначение. Теперь он имеет статус «Единая зона регулирования застройки (ЕЗРЗ)-3.2 (уч. 32). Запреты на строительство двух, а то и трехэтажного здания сняты. Высота нового строения увеличена.

Бинго! Можно строить!

Почему же на до сих пор не поднялись ввысь два или теперь уже можно – три этажа с кафе и офисными помещениями, как предполагал собственник участка?

Дьявол в бумажке

С этим вопросом мы конечно же обратились к собственнику участка. Собственник участка нам пояснил, что изменения статуса охранной территории описанное в приказе управления по охране объектов культурного наследия за номером 140 еще не дают ему права начать строительство.

Для того, чтобы строительная техника и рабочие зашли на участок, нужно сделать изменения еще в одном документе. Называется он «Правила землепользования и застройки».

Он размещен в открытом доступе на официальном сайте администрации округа Калуга. Это документ в 167 страниц убористого текста, пестрящего формулами расчетов строительства, перечнем всех статусов землепользования и подробнейшей расшифровкой, что где, каких размеров можно строить.

Честно признаемся «лопатить» этот зубодробительный фолиант с непонятными простому человеку аббревиатурами и формулами было не просто.

Однако, похоже, мы нашли то самое место, о котором говорил нам Яков Казацкий. На 143 странице в числе прочего перечисляются нужные нам ЕЗРЗ, а в частности ЕЗРЗ-3.2. Но, там, действительно, до сих пор в этом статусе, который ведомство Чудакова присвоило участку 32 – земле Казацкого с разрешением на строительство, значится участок 31 и участок 76. Никакого участка (Уч.32) там нет. А раз нет, то и разрешения на строительство нет.

Возможно, мы не правы, однако, все указывает именно на этот нюанс. Напомним, разрешение дано в декабре 2024 года. За десять месяцев специалисты Сектора главного архитектора так и не внесли поправку. Попросту, не добавили после ЕЗРЗ 3.2 две буквы и две цифры – Уч. 32.

Вразумительного ответа от управления архитектуры города по поводу причин столь длительной и вероятно напряженной работы по внесению изменений мы не получили.

Так что вопрос, когда исчезнет помойка с диким лесом у могилы основоположника космонавтики Константина Циолковского, повис в воздухе.