Озеленение по расчету: Почему Калугу нельзя сделать зеленой за один год

Масштабное озеленение города вызвало массу самых различных эмоций у калужан.

Мы решили расставить все точки над i и пригласили в студию радио «Комсомольская правда – Калуга» главного садовника Калуги Ольгу Зорякову.

В четверг, 16 октября она подробно объяснила, что, где и почему сажают.

Осенью 2024 года городские власти Калуги анонсировали масштабную программу озеленения. Инициатива, озвученная Дмитрием Денисовым, была встречена калужанами с изрядной долей скепсиса.

Слишком свежи в памяти были картины массовых вырубок, из-за которых город в соцсетях прозвали «лысым». Спустя год, когда работы по посадкам тысяч деревьев и кустарников начались в полную силу, скепсис сменился новой волной критики: «сажают не те породы», «сажают не там» и «делают это неправильно».

О «лысой» Театралке и при чем здесь пиджак с пуговицами

Один из главных вопросов, который волнует калужан: почему вырубленные несколько лет назад деревья на Театральной улице до сих пор не заменены новыми? Соцсети пестрят возмущенными постами с фотографиями безликого пространства. Ответ кроется в изменившейся городской среде, которая диктует свои условия.

Ольга Зорякова

Главный садовник Калуги. Нужно понимать, что деревья, которые росли ранее, были посажены в послевоенное время, каким-то деревьям было около семидесяти лет, каким-то, может быть, пятьдесят, то есть это достаточно большой промежуток времени.

— На тот момент, когда эти деревья были посажены, городские условия в этих местах были похожи, ну, условно, скажем, на природные.

С тех пор город изменился кардинально. Широкие дороги, парковки, узкие тротуары пришли на смену прежним «зеленым зонам». Там, где когда-то деревья имели пространство для роста, теперь остались «квадратики метр на метр».

- Посадить в это место новое дерево мы не можем, если мы это сделаем, 2−3 года оно просуществует на старом запасе сил, которые создали ему в питомнике, но потом оно просто в этих условиях не выживет, — констатирует специалист.

Эту же проблему — нехватки жизненного пространства для корневой системы — подтверждает и выбор первоочередных территорий для озеленения. Улицы Ленина, Кирова, Карпова и другие были выбраны не случайно. Это места, где есть достаточная ширина зеленой зоны и нет конфликта с подземными коммуникациями. Зорякова использует точную метафору, описывая системный подход.

- Очень важно, что озеленение — это всегда завершающий этап какого-либо благоустройства, стройки, - заявила главный садовник. - Вот приведу очень понятный пример: озеленение — это пуговицы на пиджаке. Пиджак в начале должен быть.

Таким образом, «лысые» участки вроде Театральной улицы — это еще «не сшитый пиджак». Их озеленение потребует предварительной, более сложной и дорогостоящей реконструкции, которая запланирована на последующие этапы.

Наследие советских ошибок

Одной из ключевых претензий горожан является выбор пород. Многие ждали возвращения привычных глазу деревьев. Однако практика массовых монопосадок прошлого, о которой напомнила Зорякова, оказалась тупиковой.

- Тогда было очень массовое озеленение и были такие условно монопосадки, то есть было посажено очень много ясеня, было много посажено клёна американского. На тот момент это было новое растение, которое быстро растет, не имеет вредителей, не болеет, но не было опыта наблюдения за этим растением, — рассказывает главный садовник. — Сейчас клён американский является инвазивным видом, который заполняет городские территории, выталкивает полезные, более культурные растения, и сейчас это огромная проблема.

Именно на исправление этих исторических ошибок и была направлена работа по подбору ассортимента. Вместо агрессивного «пришельца» в городе высаживают липы, рябины и клен остролистный — устойчивые, проверенные временем и безопасные для местной экосистемы породы.

Технологии против мифов

Активность критиков в соцсетях часто основана на устаревших представлениях о садоводстве. Один из самых распространенных мифов — невозможность и вредность посадки деревьев под зиму.

- Можно сажать весной, летом, осенью. И даже есть технологии зимней посадки, — парирует Зорякова.

Ключевое отличие от практик прошлого — повсеместное использование растений с закрытой корневой системой. Если раньше сажали деревья с «голыми корнями», что резко ограничивало сроки посадки (только весна) и снижало приживаемость, то теперь саженцы выращивают в специальных контейнерах.

- Процент выживаемости у растений с закрытой корневой системой очень высокий, он близок к 100%, — подчеркивает специалист.

Что касается «неправильного» размера посадочной ямы или земляного кома, то здесь все строго регламентировано. Современные правила озеленения, прописанные в контракте с подрядчиком, основаны на рекомендациях Ассоциации производителей посадочного материала. Они четко определяют соотношение обхвата ствола дерева и размера кома.

Гарантийные обязательства подрядчика, который обязан за свой счет заменить погибшие в течение первого года растения, делают его максимально заинтересованным в соблюдении всех технологий — от подготовки ямы с плодородным грунтом до полива и обработки адаптогенами.

Про сиреневую Калугу

Отдельный блок вопросов касается ухода. Ольга Зорякова подтвердила, что сирень, вырубка которой на бульваре Степана Разина вызвала резонанс, остается важной частью озеленения. Ее уже высадили на улицах Гагарина, Ленина и, конечно, на Сиреневом бульваре, где весной была проведена досадка.

Этот кустарник — компромиссное решение для тех мест, где посадка деревьев невозможна.

На период приживаемости (первый, самый критичный год) уход осуществляет подрядчик. В дальнейшем забота о зеленом фонде перейдет к городским службам. Помощь горожан здесь не просто приветствуется, она необходима, особенно в засушливые периоды.

- Если в период жары, летом, раз в неделю калужанин выльет по два ведра воды под дерево, это будет очень существенной помощью, — отмечает Зорякова.

При этом она уточняет, что полив в жару не запрещен, если лить воду под корень, а не на листву, что может вызвать ожоги.

Когда Калуга станет тенистой

На сегодняшний день в Калуге высажено уже более 5000 деревьев и кустарников. Осенью планируется добавить еще около сотни деревьев. Основной объем работ запланирован на весну, после зимнего периода детального планирования.

Главный вопрос, который волнует каждого, кто изнывает от летнего зноя на раскаленных улицах: когда же, наконец, появится тень? Ольга Зорякова называет реалистичные сроки.

- Первые три года растение набирает силы, объясняет главный садовник. - Спустя три года оно начнет обретать зелёную массу и станет более заметным и ощутимым для горожан, то есть уже появится тень от этих деревьев.

Таким образом, программа озеленения Калуги — это не спринтерский забег, а марафон, рассчитанный на годы. Это сложный, технологичный процесс, в котором приходится балансировать между желаниями горожан, объективными условиями городской инфраструктуры, биологическими требованиями растений и экономическими возможностями.

Споры и критика — неизбежный спутник любых масштабных изменений. Но в данном случае они ведутся вокруг процесса, который, в отличие от точечных и бессистемных посадок прошлого, подчинен четкой, продуманной и, что важно, публично озвученной логике. Логике, которая предполагает, что дерево должно быть не просто воткнуто в землю для галочки, а иметь реальный шанс прожить в городе долгие десятилетия.

