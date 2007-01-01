Калужская область – аграрный регион нового поколения 

Как технологии, инвестиции и люди делают регион лидером в сельском хозяйстве.

Калужская область уверенно утверждает себя как один из ключевых аграрных регионов России. За последние годы у нас произошел настоящий прорыв: благодаря государственной поддержке, внедрению передовых технологий и профессионализму работников АПК валовая продукция аграрного сектора за семь месяцев 2025 года достигла почти 47 млрд рублей – на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Калужская область существенно укрепила свои позиции в сельскохозяйственном производстве. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, профессионализму работников агропромышленного комплекса и системной работе по выполнению задач, поставленных Президентом РФ, – отметил губернатор Владислав Шапша.

Молочный край

Особое внимание в регионе уделяется молочному животноводству. Сегодня Калужская область – лидер страны по надоям: средний годовой надой на одну корову составляет 10 тонн, а общий валовый надой в 2025 году впервые в истории региона превысит 600 тысяч тонн.

Производство молока выросло на 7%, а скота и птицы – более чем на 11%. В регионе активно реализуются новые инвестиционные проекты: расширяются фермы, строятся современные комплексы, планируется запуск собственных молочных заводов.

- Такая активность производителей и переработчиков АПК радует – поддержим проекты и поможем реализовать, – сообщил министр сельского хозяйства области Александр Ефремов.

Растениеводство: от полей до лабораторий

План по освоению пашни перевыполнен, а урожай масличных культур превысил 40 тысяч тонн – это на 37% больше, чем в 2024 году. Например, урожай кукурузы на силос в одном из крупных предприятий составил 470 ц/га с площади 250 га.

- Это синтез опыта, науки и партнерства! Будущее агробизнеса – в синергии опыта, науки и партнерства! – подчеркнул Ефремов.

Для повышения плодородия почв в регионе запущен масштабный мониторинг: на 117 тысячах гектаров проводятся агрохимические и эколого-токсикологические исследования. На основе данных аграрии получают точные рекомендации по внесению удобрений, что позволяет получать богатые урожаи без ущерба для экологии.

Овощи, рыба и роботы

Калужская область занимает пятое место в России по объему производства овощей закрытого грунта. Развивается и рыбоводство: в 17 районах области выращивают молодь лососевых, только за первое полугодие – 375 тонн.

Особая гордость региона – роботизированное доение. В хозяйствах уже работают более 130 доильных роботов, каждый из которых обслуживает до 70 коров. И теперь эти технологии становятся отечественными.

- На выставке «Золотая осень – 2025» представлен первый российский доильный робот «Волшебник». Его производство полностью локализовано. Уверен, что уже в ближайшее время мы увидим этих роботов на фермах Калужской области», – рассказал Александр Ефремов.

Комфорт, инфраструктура, перспективы

Развитие АПК невозможно без улучшения условий жизни на селе. В 2025 году по программе комплексного развития сельских территорий выделено рекордные 1,5 миллиарда рублей – в три раза больше среднегодового уровня.

- Это позволяет последовательно решать задачу по улучшению качества жизни на селе, которую ставит Президент России Владимир Путин, – подчеркнул губернатор Шапша.

В пяти районах реализуются крупные инфраструктурные проекты: строятся жилые комплексы, школы, детсады, спортивные площадки.

В этом году завершается строительство 36 домов для аграриев. В Людиновском районе возводится новая котельная, которая с 2026 года обеспечит теплом десятки социальных объектов и жилых домов.

Люди – основа успеха

За каждым достижением – труд конкретных людей. Губернатор и министр сельского хозяйства отдельно отметили ветеранов отрасли: доярку со стажем 33 года Светлану Шатову из Боровского района, руководителя агрофирмы с 40-летним стажем Владимира Фетисова из Думиничского района, замдиректора предприятия, внедрившего энергосберегающие технологии, Владимира Гуля из Калуги.

- В агропромышленном комплексе нет случайных людей. Это труд, в который идут по зову сердца. Ответственный, тяжелый, но невероятно важный, – сказал Александр Ефремов.

Калужская область сегодня – это не просто сельскохозяйственный регион, а модель современного аграрного развития, где сочетаются передовые технологии, государственная поддержка, человеческий труд и стратегическое видение. Регион уверенно вносит вклад в продовольственную безопасность страны и задает тон всей отрасли.