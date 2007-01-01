После Победы: в Европе казнят военных преступников, а в Калужской области обучают пионервожатых

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

Новые следы фашистских зверств

В Польше люблинская окружная комиссия по расследованию немецких преступлений обнаружила в предместье Люблина новые огромные могилы, в которых похоронены поляки, замученные немцами в июне 1940 года.

Местное население сообщает, что немцы с помощью арестованных выкопали здесь пять больших рвов. В ночь с 27 по 28 июня сюда прибыло пять грузовых автомашин с арестованными. Место казни было окружено стражей и освещено фарами автомашин.

Население слышало жуткие вопли казненных. Подобные расстрелы затем продолжались несколько ночей подряд, пока не были заполнены рвы.

Герои и нелюди

В городе Панчево (Югославия) в годовщину освобождения города от немецких оккупантов был открыт мраморный памятник на братской могиле бойцов и офицеров Красной Армии, павших в боях за освобождение Панчево.

***

Венгерскому правительству передана вторая группа военных преступников, захваченных в американской зоне. Они доставлены в Будапешт на транспортном самолете. Среди этих 18 военных преступников — бывшие министры, руководители венгерской фашистской партии и другие лица. Все они отправлены в политическую полицию. Предварительный допрос начался.

Охота на нацистов продолжается

Лондонское радио передает, что американское правительство опубликовало список крупнейших германских промышленников и землевладельцев, которые обвиняются в соучастии в военных преступлениях, совершенных нацистами. Сведения были собраны комиссией под председательством сенатора Килгора.

***

По сообщению венской печати, в последние дни австрийская государственная полиция арестовала несколько высокопоставленных фашистов, виновных в тяжелых преступлениях против республики.

Так, в Санкт-Пельтене задержан Генрих Рейндль — один из организаторов убийств антифашистов.

Арестован также бывший комендант Кремса Франц Зохс. Несмотря на то, что 7 мая стало известно о капитуляции немецких войск, Зохс приказал взорвать два больших железобетонных моста через Дунай, чтобы приостановить продвижение Красной Армии.

Один из этих мостов недавно восстановлен частями Красной Армии. Среди арестованных — бывший председатель окружного суда в Санкт-Пельтене Зелянка и судебный следователь Грандауэр, жестоко обращавшиеся с антифашистами.

В Зальцбурге арестован бывший комендант 17-го военного округа Вены майор Нейман. При отступлении немцев из австрийской столицы Нейман приказал поджечь знаменитое сооружение — собор св. Стефана. Нейман виновен и в других разрушениях, произведенных в Вене.

По справедливости

В порту Галац, в соответствии с достигнутыми в Москве соглашениями, состоялась торжественная церемония возвращения Советским Союзом Румынии части трофейных румынских судов.

На церемонии присутствовали премьер-министр д-р Петру Гроза, заместитель премьер-министра Г. Татареску, посол СССР в Румынии С. И. Кавтарадзе, члены румынского правительства и Союзной Контрольной Комиссии, представители советских и румынских военных властей г. Галаца и представители торгового и военного румынского флота. Церемония происходила на борту военного корабля «Марашешти».

***

Парижское радио передает, что по приговору суда во дворе тюрьмы Фрэн расстрелян фашистский приспешник Пьер Лаваль. Когда Лаваль узнал о том, что его ждет высшая мера наказания, он попытался отравиться и незаметно проглотил ампулу с ядом. Однако благодаря своевременному вмешательству врачей его попытка не увенчалась успехом.

Тревожные звонки

В Мексике создана организация под названием «Союз германских и австрийских социалистов». Эта организация представляет собой антидемократическую группу.

Группа развивает провокационную деятельность, направленную против СССР и Соединенных Штатов. Ее возглавляет некий Альфред Козлиг, он же Альфред Шретер, считающийся дезертиром из армии США.

Шретер был интернирован в мексиканском концентрационном лагере, но вскоре освобожден.

***

Г-жа Рузвельт в своей очередной статье предупреждает об опасности того, что немецкое гражданское население внушит американским оккупационным войскам нацистскую идеологию — ненависть к русским, французам и евреям. Она призывает американцев помнить, что немцы несут ответственность за страдания всего мира.

Более того, пишет г-жа Рузвельт, наши экономические советники, учитывающие, прежде всего, интересы американских и английских промышленников, заявляют, что мы должны восстановить германскую промышленность, чтобы Германия могла существовать. Все, кто посетил Германию, знают, что немцы пострадали меньше, чем какой-либо другой народ в Европе. Намереваемся ли мы дать им опять силу для того, чтобы начать новую войну?

Утраченные сокровища

В Кенигсберге под развалинами здания красноармейцы гвардейской части обнаружили архив киевского государственного музея, вывезенный гитлеровцами в Германию во время оккупации Украины.

Фашисты свалили ценные документы в сырой подвале. Многие фотографии, рисунки и рукописи покрылись плесенью и погибли от сырости.

Среди сохранившихся документов материалы литературного отдела музея. Из-под обломков извлечены рукописи Ивана Франко и автора поэмы «Переяславская Рада» Ивана Котляревского.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 13-19 октября и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…обеспечивают техникой братскую Украину.

13 октября людиновские машиностроители впервые после восстановления своего родного локомобилестроительного завода рапортовали стране большим производственным достижением. Они отправили первую крупную партию сельскохозяйственных локомобилей для колхозов и совхозов Украины.

На платформы погружены сорок две новых выпущенных заводом машины. На них — лозунги о готовности коллектива в короткий срок пустить завод на его полную довоенную мощность. Один из лозунгов гласит: «Украинскому народу от людиновских рабочих».

…развивают медицину.

В октябре в сельские врачебные участки послано шесть молодых врачей, окончивших лечебные факультеты Смоленского и Московского медицинских институтов.

***

С 1 октября в Калуге открылись курсы усовершенствования фармацевтов. Курсанты обеспечены общежитием. Обучение рассчитано на шесть месяцев.

***

В 1945 году в районах области при 22 врачебных и трех фельдшерских участках открылись аптечные пункты, снабженные необходимыми медикаментами.

***

В Людинове хозяйственным способом производится восстановление больницы. Вновь проложены водопровод, канализация и водяное отопление. Заканчиваются общестроительные работы основного корпуса. В ноябре больница приступит к приему больных. К этому же сроку закончится достройка хирургического корпуса на 25 коек при 1-й Рындинской больнице Бабынинского района.

***

При Калужской детской поликлинике вновь восстановлен логопедический кабинет (по исправлению дефектов речи). Врач-логопед т. Ершов, наряду с врачебными консультациями, проводит в коллективах детских домов и садов работу по устранению картавости, заикания, неправильного произношения слов.

…заботятся о вернувшихся на родину.

Возвращаются из немецкой неволи в родные места советские граждане. Партия и правительство проявляют огромную заботу о репатриантах.

Большую помощь прибывающим оказывают односельчане. В одном только Барятинском районе силами колхозников выстроено 462 новых дома. В Износковском районе в течение месяца репатриантам выдано 50 пар обуви и 500 метров мануфактуры.

***

В родные города и селения нашей области продолжают прибывать демобилизованные воины Красной Армии. Любовью и заботой окружает их наш народ. 600 кубометров дров выдано демобилизованным воинам и семьям погибших Калужским торготделом и 102 — леспромхозом. Всего по области выдано дров 1488 кубометров.

…поднимают промышленность.

Боровская фабрика «Красный Октябрь» выполнила сентябрьскую программу на 100,8 проц. По указанию Совнаркома РСФСР 50 процентов сверхплановой продукции передается для продажи населению Калужской области.

Таким образом, фабрика из выпуска в прошлом месяце передает торгующим организациям первые 5500 метров высококачественных тканей. В октябре коллектив даст еще большее выполнение плана.

***

Калужский, Дзержинский, Сухиничский и другие райпромкомбинаты, выпускающие гончарную посуду, получат в октябре достаточное количество глазури, изготовлением которой будет заниматься специальная мастерская горпромкомбината.

***

На Кондровской бумажной фабрике начата реконструкция топок, позволяющая вести отопление углем. В мастерской фабрики будут изготовлены все механизмы, необходимые для перестройки топок.

***

В Ульяновском районе есть развалины Дудоровского стекольного завода, уничтоженного фашистскими оккупантами. Во время немецкого нашествия рабочие сумели сохранить и спрятать часть оборудования.

Сейчас местный поселковый Совет решил с помощью рабочих завода и при поддержке районных организаций восстановить одну печь, чтобы дать стекло для сельского строительства в районе.

***

В Малоярославце пищекомбинат развернул строительство крахмало-паточного завода. К месту строительства подвезено потребное количество стройматериалов, заготовлено также 20 кубометров строительного бута.

Завезено частично оборудование, терочный аппарат. Заканчивается прокладка линии водопровода.

Крахмало-паточный завод в течение суток будет перерабатывать по 5 тонн картофеля. Строительство завода закончится к 1 декабря текущего года.

…готовят молодых специалистов.

В Калуге проводится организованный обкомом ВЛКСМ семинар старших пионервожатых школ области, на который собралось 80 человек.

Для слушателей семинара прочитан цикл лекций по вопросам пионерской работы. Музыкальные работники детских учреждений ознакомили пионервожатых с методикой проведения школьных игр и массовых танцев, а также разучили с ними новые песни.

***

С 1 ноября в Ивановский сельскохозяйственный институт на одногодичные курсы направляются семь директоров МТС и шесть заведующих районными земельными отделами Калужской области.

В Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства едут пять механиков.

***

В Перемышльской, Мещовской, Козельской школах механизации сельского хозяйства с 10 ноября текущего года начнут работать курсы по подготовке шоферов, трактористов. Курсы рассчитаны на 3 месяца.

Одновременно школы будут вести переподготовку трактористов, комбайнеров, помощников комбайнеров и бригадиров тракторных бригад и подготовку ремонтных рабочих (слесарей, токарей, кузнецов).

…наращивают поголовье.

До 20 октября колхозы Калужского, Дзержинского и Медынского районов получат 970 голов крупного рогатого скота.

В ноябре восемь районов, в том числе Угодско-Заводский, Ульяновский, Боровский и Спас-Деменский получат 4648 голов крупного рогатого скота.

Скот уже находится на территории нашей области.

…судят грабителей.

Народным судом 1-го участка г. Калуги рассмотрено уголовное дело трех грабителей: Г. Ф. Иванова, Г. С. Голубкова и Н. И. Виноградова, которые 12 августа в 20 час. в районе кинотеатра «Ударник» напали на гражданина Г. Ф. Ильюхина и отняли у него деньги в сумме 2000 рублей. Все обвиняемые продолжительное время нигде не работали.

Народный суд приговорил грабителей к пяти годам лишения свободы каждого.

Приговор суда был встречен присутствующими в зале с большим одобрением.

…монтируют ветряной двигатель.

Строительная контора «Мелиоводстрой» ведет работы по восстановлению артезианской скважины в колхозе имени Хрущева Калужского района.

Ремонтируется водопроводная сеть. Подготавливается к установке ветродвигатель, назначение которого — подача воды из артезианской скважины, обеспечение работ мельничной установки, лесопилки и электроснабжение колхоза и колхозных ферм.