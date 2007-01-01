Зажгли по полной: в Калуге выбрали «Студента года»
В Областном молодежном центре завершился главный студенческий баттл — финал премии «Студент Года».
В зале собрались самые талантливые и активные студенты вузов и ссузов со всей области, чтобы доказать, кто тут самый лучший.
Отбор заявок объявили еще в середине сентября. Нужно было удивить жюри своими достижениями за последние два года — от научных побед до творчества и спорта.
Заявок набралось больше 300. Жюри пришлось перелопатить гору портфолио, чтобы отобрать достойных.
Сначала участники состязались в заочном этапе, а потом тех, кто прошел, ждали настоящие испытания: самопрезентация, диктант, тесты и проходили индивидуальные испытания в своих номинациях.
В финал вырвалось 55 человек, но победителей, занявших первые места, оказалось всего 16.
Финал началось с драйва: Артем Шаурин в пиратском образе зажег рок-композицией «Злая буря» и сразу задал тон всему вечеру.
А дальше — сплошные эмоции:
Ксения Рязанцева затронула до слез, разговаривая с «мамой» о жизни и любви.
Карина Данченко заставила задуматься танцем «Свет среди сомнений».
Хореографический номер Виктории Воробьевой «Возвращайтесь домой, мальчики!» был очень трогательным.
Алексей Кузнецов рассказал, как началась его любовь к гитаре и пению – на него косились даже пассажиры бушмановской маршрутки.
Были и проникновенное исполнение «The House of the Rising Sun» от Анастасии Лысаковой, и лиричная французская композиция «Voilà» от Ксении Мысник, и народная «Реченька» в исполнении Софии Чукаевой.
Каждый выкладывался по полной.
В паузах между выступлениями шло торжественное награждение победителей в разных номинация.
А чтобы определить лучших в номинации «Творческая личность» жюри совещалось 20 минут — казалось, вечность.
На кону был солидный приз в 30 тысяч рублей и путевка на Всероссийский этап конкурса.
Номинация «Общественник года»
Лауреат 3 степени Полина Богатырева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Лауреат 2 степени Элла Кадетова из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Лауреат 1 степени Екатерина Некрасова из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института.
Лауреат 3 степени Василий Забродский из КФ МГТУ им. Баумана.
Лауреат 2 степени Ангелина Абарнова из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 1 степени Ирина Чуванькина из Обнинского института атомной энергетики.
Номинация «Староста года»
Лауреат 3 степени Валерия Осенина из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института.
Лауреат 2 степени Стелла Лаптева из Калужского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции.
Лауреат 1 степени Никита Смирный из Калужского кадетского многопрофильного техникума им. Карпова.
Номинация «Спортсмен года»
Лауреат 3 степени Евгения Ефимова из Калужского филиала областного финансово-юридического института.
Лауреат 2 степени Мария Саутина из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Лауреат 1 степени Максим Азаренков из Калужского техникума электронных приборов.
Лауреат 3 степени Егор Константинов из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 2 степени Никита Соловецкий из КФ МГТУ им. Баумана.
Лауреат 1 степени Даниил Габдрахманов из Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.
Номинация «Профессионал года»
Лауреат 3 степени Артём Марков из Калужского кадетского многопрофильного техникума.
Лауреат 2 степени Азамат Каюмов из Калужского кадетского многопрофильного техникума.
Лауреат 2 степени Мария Новикова из Кировского индустриального колледжа им. Чурилина.
Номинация «Медиа года»
Лауреат 2 степени Мария Комогорова из ГКУ им. Циолковского.
Лауреат 1 степени Елизавета Шкодина из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 3 степени Богдан Ободовский из Калужского колледжа экономики и технологий, площадка Новослободская.
Лауреат 2 степени Олеся Соладовникова из Калужского техникума электронных приборов.
Лауреат 1 степени Юлия Одинаева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Номинация «Интеллект года»
Лауреат 3 степени Алексей Клышников из КФ МГТУ им. Баумана.
Лауреат 2 степени Милена Зорина из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 1 степени Полина Тютина из Российской академии народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ.
Номинация «Доброволец года»
Лауреат 2 степени Полина Богатырёва из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Лауреат 1 степени Дарья Ухова из Кировского индустриально-педагогического колледжа им. Чурилина.
Лауреат 3 степени Елизавета Емельянова из Обнинского института атомной энергетики».
Лауреат 2 степени Алексей Кочкин из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 1 степени Ирина Чуванькина из Обнинского института атомной энергетики.
Номинация «Патриот года»
Лауреат 3 степени Ксения Усачёва из Калужского филиала Московского областного финансово-юридического института.
Лауреат 2 степени Юлия Галабир из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Лауреат 1 степени Андрей Тяско из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Номинация «Иностранный студент года»
Лауреат 2 степени Фаушту Эдсон Лоуренсу
Лауреат 1 степени Демессе Мерон Мазенгиа из Обнинского института атомной энергетики.
Номинация «Творческая личность года»
Лауреат 3 степени Ксения Рязанцева из Обнинского института атомной энергетики.
Лауреат 2 степени Ксения Мысник из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 1 степени Карина Данченко из КГУ им. Циолковского.
Лауреат 3 степени София Чукаева из Калужского коммунально-строительного техникума им. Ципулина.
Лауреат 2 степени Екатерина Калчева из Калужского базового медицинского колледжа им. Святителя Луки Крымского.
Лауреат 1 степени Александр Кузнецов из Калужского техникума электронных приборов.