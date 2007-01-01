Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Зажгли по полной: в Калуге выбрали «Студента года»
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Зажгли по полной: в Калуге выбрали «Студента года»

Рассказываем, как проходил конкурс.
Татьяна Светлова
16.10, 15:00
0 271
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Областном молодежном центре завершился главный студенческий баттл — финал премии «Студент Года».

В зале собрались самые талантливые и активные студенты вузов и ссузов со всей области, чтобы доказать, кто тут самый лучший.

Отбор заявок объявили еще в середине сентября. Нужно было удивить жюри своими достижениями за последние два года — от научных побед до творчества и спорта.

Заявок набралось больше 300. Жюри пришлось перелопатить гору портфолио, чтобы отобрать достойных.

Перед началом конкурса студенты устроили фотосессию.
Перед началом конкурса студенты устроили фотосессию.
В фойе размещалась выставка фото.
В фойе размещалась выставка фото.
Если увидел себя на фото, можно было забрать снимок.
Если увидел себя на фото, можно было забрать снимок.
Достать верхие фото было непросто.
Достать верхие фото было непросто.

Сначала участники состязались в заочном этапе, а потом тех, кто прошел, ждали настоящие испытания: самопрезентация, диктант, тесты и проходили индивидуальные испытания в своих номинациях.

В финал вырвалось 55 человек, но победителей, занявших первые места, оказалось всего 16.

Финал началось с драйва: Артем Шаурин в пиратском образе зажег рок-композицией «Злая буря» и сразу задал тон всему вечеру.

А дальше — сплошные эмоции:

Ксения Рязанцева затронула до слез, разговаривая с «мамой» о жизни и любви.

Карина Данченко заставила задуматься танцем «Свет среди сомнений».

Хореографический номер Виктории Воробьевой «Возвращайтесь домой, мальчики!» был очень трогательным.

Алексей Кузнецов рассказал, как началась его любовь к гитаре и пению – на него косились даже пассажиры бушмановской маршрутки.

Были и проникновенное исполнение «The House of the Rising Sun» от Анастасии Лысаковой, и лиричная французская композиция «Voilà» от Ксении Мысник, и народная «Реченька» в исполнении Софии Чукаевой.

Каждый выкладывался по полной.

В паузах между выступлениями шло торжественное награждение победителей в разных номинация.

А чтобы определить лучших в номинации «Творческая личность» жюри совещалось 20 минут — казалось, вечность.

На кону был солидный приз в 30 тысяч рублей и путевка на Всероссийский этап конкурса.

Артем Шаурин сразу зарядил всех эмоциями.
Артем Шаурин сразу зарядил всех эмоциями.
Ксения Мысник создала лирическое французское настроение, исполнив песню Барбары Прави «Вуаля».
Ксения Мысник создала лирическое французское настроение, исполнив песню Барбары Прави «Вуаля».
Карина Данченко с танцевальной композицией «Свет среди сомнений».
Карина Данченко с танцевальной композицией «Свет среди сомнений».
Ксения Рязанцева делилась размышлениями о жизни, обращаясь к воображаемой маме.
Ксения Рязанцева делилась размышлениями о жизни, обращаясь к воображаемой маме.
Анастасия Лысакова покорила всех исполнением «The House of the Rising Sun».
Анастасия Лысакова покорила всех исполнением «The House of the Rising Sun».
Виктория Воробьева в паре с Надеждой Висоватовой - с трогательным номером «Возвращайтесь, мальчики».
Виктория Воробьева в паре с Надеждой Висоватовой - с трогательным номером «Возвращайтесь, мальчики».
Екатерина Калчева исполнила хореографическую композицию.
Екатерина Калчева исполнила хореографическую композицию.
София Чукаева спела народную песню «Реченька»: «Ты река, моя реченька. Ты течёшь, не колыбнешься»...
София Чукаева спела народную песню «Реченька»: «Ты река, моя реченька. Ты течёшь, не колыбнешься»...
Алексей Кузнецов рассказал про свое увлечение гитарой, с которой теперь практически не расстается.
Алексей Кузнецов рассказал про свое увлечение гитарой, с которой теперь практически не расстается.

Номинация «Общественник года»

Лауреат 3 степени Полина Богатырева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 2 степени Элла Кадетова из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Екатерина Некрасова из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института.

Лауреат 3 степени Василий Забродский из КФ МГТУ им. Баумана.

Лауреат 2 степени Ангелина Абарнова из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Ирина Чуванькина из Обнинского института атомной энергетики.

Номинация «Староста года»

Лауреат 3 степени Валерия Осенина из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института.

Лауреат 2 степени Стелла Лаптева из Калужского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции.

Лауреат 1 степени Никита Смирный из Калужского кадетского многопрофильного техникума им. Карпова.   

Номинация «Председатель совета обучающихся года» Лауреат 3 степени Ксения Усачёва из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института. Лауреат 2 степени Екатерина Некрасова из Калужского филиала областного финансово-экономического института. Лауреат 1 степени Андрей Тяско из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.
Номинация «Председатель совета обучающихся года» Лауреат 3 степени Ксения Усачёва из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института. Лауреат 2 степени Екатерина Некрасова из Калужского филиала областного финансово-экономического института. Лауреат 1 степени Андрей Тяско из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Номинация «Спортсмен года»

Лауреат 3 степени Евгения Ефимова из Калужского филиала областного финансово-юридического института.

Лауреат 2 степени Мария Саутина из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Максим Азаренков из Калужского техникума электронных приборов.

Лауреат 3 степени Егор Константинов из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 2 степени Никита Соловецкий из КФ МГТУ им. Баумана.

Лауреат 1 степени Даниил Габдрахманов из Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. 

Номинация «Профессионал года»

Лауреат 3 степени Артём Марков из Калужского кадетского многопрофильного техникума.

Лауреат 2 степени Азамат Каюмов из Калужского кадетского многопрофильного техникума.

Лауреат 2 степени Мария Новикова из Кировского индустриального колледжа им. Чурилина.

Номинация «Медиа года»

Лауреат 2 степени Мария Комогорова из ГКУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Елизавета Шкодина из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 3 степени Богдан Ободовский из Калужского колледжа экономики и технологий, площадка Новослободская.

Лауреат 2 степени Олеся Соладовникова из Калужского техникума электронных приборов.

Лауреат 1 степени Юлия Одинаева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Номинация «Интеллект года»

Лауреат 3 степени Алексей Клышников из КФ МГТУ им. Баумана.

Лауреат 2 степени Милена Зорина из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Полина Тютина из Российской академии народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ.

Номинация «Доброволец года»

Лауреат 2 степени Полина Богатырёва из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Дарья Ухова из Кировского индустриально-педагогического колледжа им. Чурилина.

Лауреат 3 степени Елизавета Емельянова из Обнинского института атомной энергетики».

Лауреат 2 степени Алексей Кочкин из КГУ им. Циолковского.

 Лауреат 1 степени Ирина Чуванькина из Обнинского института атомной энергетики.

Номинация «Патриот года»

Лауреат 3 степени Ксения Усачёва из Калужского филиала Московского областного финансово-юридического института.

Лауреат 2 степени Юлия Галабир из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Андрей Тяско из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Номинация «Иностранный студент года»

Лауреат 2 степени Фаушту Эдсон Лоуренсу

Лауреат 1 степени Демессе Мерон Мазенгиа из Обнинского института атомной энергетики.

Номинация «Творческая личность года»

Лауреат 3 степени Ксения Рязанцева из Обнинского института атомной энергетики.

Лауреат 2 степени Ксения Мысник из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Карина Данченко из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 3 степени София Чукаева из Калужского коммунально-строительного техникума им. Ципулина.

Лауреат 2 степени Екатерина Калчева из Калужского базового медицинского колледжа им. Святителя Луки Крымского.

Лауреат 1 степени Александр Кузнецов из Калужского техникума электронных приборов.

Новости по тегу
культура фоторепортаж
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRGVEhJdk1TMk9SejE4aDlJNGVHMGc9PSIsInZhbHVlIjoiSXVCSnoxbUhQeGczVGdPTGs4UlZsaXZucXBPVXJ2aStURDhTQlZBVHh4OHdkeW9aL1lrelFqMzZBa1BqODZDR2VUOG04K0RjTHNrNE1LaGN4bnZ2Ri9FVm5QR25LeVRITUxZa1JMTXpPdC9tLzhhejhKMDVFajJlbk5mUnZJbUtBZ1NMa2ZyT1JVbzh3UDZBWmsrU2ZFUXlSMjk2TG5nVGdObjZ2VjJxZHNGMGdxcU0zNTVqWFJROS8vcktyeTQ5ME91dVExTStRNXZXV2ZQaFBWOFdYSUFXMVRNZlVnYWpGUU1XeVJMUmdHQUZiNWJra1FERFpNWmJjdFltTXArK2xDMFJQbE9Ca2dONk9kUmRCaW5aVWdhM1dtcVJtcHYyV3FZcmc3cjBSc05zTVFJSmhkc21IN1ZaSW1ZTEt2cjBJbDhEMG1QeXBZTFpWZjBMbEthcDd6WHk2U0VmdDVTYm1XZ0FVUU5Ca1poM1FzRDBnRDUwV2VlRkN3S0RZMnpzYWlpdjdkK3ZORDhOSDFoaXVjMDJlQk1JZkc3bVh6OVB0RFNTMVBtVjlKU25keHdvT0taNFIzaE1qZ1R1Z2NmUiIsIm1hYyI6IjI1NGFjMGJkMTA4NDIxZTgzNDZiYzdlMGE5MDg4NTYzYjMzYzhmNzk2ZTY2OTg0Njc1NDBjNzZmY2Q3MjczYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNoSGg5T3J3WVRWMTBUZkJSeHJ1WUE9PSIsInZhbHVlIjoialVOZ3IwZFdnMFFYTzlBQU82WXkxa3Q1TnRtc0MrRUxieDJraE50MWhsYnRkSGJ1SFdEdk5BR2xSYlNvcHJJQXdrYnNJNGNkQ3BmTTVUNDhpUzl0bHFEWVdJdHJtOWc4Z1pGNDM5S3BJSTV5cDhRRE1uK3d6Znpnb2hWbjVzc3NjTGNFdnRrbjlleUpOb2V4Um93ZS9VT0pwQXVWc0ZndkUvc0lTNDZDSFJEbGJSYzJIcTZYam9FNmVVSnVtczEvVWYwZ2Ryclpva3VKNUVPRmdJUW5mMWpKTUF6U3kzQXNnQzRkU2lvd2lTZk1XS29TaFVhdWpTNXhWa0xkeWI2NVJBVkREbS9hSkM0cGp2c2NaTlBRQTdWVnZrRThHL3JjUjBkQS9oRzM3dkh1M0Z2dzNCeDkrbnJhZkZwUmN1bXl2VU9QbFNCRExReFMvQnN4ZmN1d3UxaG5uR1BIR1V0dHA3K0FHWWJ3cVpEMkZibkdNeko1dHBHZDZuUGdVN1k4eEhJTHBXbUJtTHplL252c241YXZ1NTdGdmkvQnk3NnAzSUVKem5pSHNxYUJqOU5uVVpQeUg2YlhiQmdhaVZEMTdaNWE3MkpwNUY3ellxeEdmTDU4ZkJoMld4Z3VlOFB4N1NnbXIrbkJzRUdZV0FFaHBiQ0lobWdaZEZyWU9Ub3l0ck9ZdWFFYnZVaUU1RkdiZVZyU2tTWHUzb2dRUnZ2MzY5YkZTZGdhZE12L2dvZ09KSHp4a0Nvbi9Gb2M3ZThlWnM0TWdmayt4MjRtSEVUbERQQ2lDeDNmNEtDc2kyU0oyMlV3aXE2RE5ER1NCY2F5cDhuWWVJaXJaV0N0MVlaNyIsIm1hYyI6IjhlNzAwYjBiN2ExZTk3YjQ0ZjlhYWRjN2ZmODdkNDY1MjIwYmY1MTZkM2M2MTk4ZTExZTNhNDljMjM1ZTdmM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+