Зажгли по полной: в Калуге выбрали «Студента года»

Рассказываем, как проходил конкурс.

В Областном молодежном центре завершился главный студенческий баттл — финал премии «Студент Года».

В зале собрались самые талантливые и активные студенты вузов и ссузов со всей области, чтобы доказать, кто тут самый лучший.

Отбор заявок объявили еще в середине сентября. Нужно было удивить жюри своими достижениями за последние два года — от научных побед до творчества и спорта.

Заявок набралось больше 300. Жюри пришлось перелопатить гору портфолио, чтобы отобрать достойных.

Перед началом конкурса студенты устроили фотосессию.

В фойе размещалась выставка фото.

Если увидел себя на фото, можно было забрать снимок.

Достать верхие фото было непросто.

Сначала участники состязались в заочном этапе, а потом тех, кто прошел, ждали настоящие испытания: самопрезентация, диктант, тесты и проходили индивидуальные испытания в своих номинациях.

В финал вырвалось 55 человек, но победителей, занявших первые места, оказалось всего 16.

Финал началось с драйва: Артем Шаурин в пиратском образе зажег рок-композицией «Злая буря» и сразу задал тон всему вечеру.

А дальше — сплошные эмоции:

Ксения Рязанцева затронула до слез, разговаривая с «мамой» о жизни и любви.

Карина Данченко заставила задуматься танцем «Свет среди сомнений».

Хореографический номер Виктории Воробьевой «Возвращайтесь домой, мальчики!» был очень трогательным.

Алексей Кузнецов рассказал, как началась его любовь к гитаре и пению – на него косились даже пассажиры бушмановской маршрутки.

Были и проникновенное исполнение «The House of the Rising Sun» от Анастасии Лысаковой, и лиричная французская композиция «Voilà» от Ксении Мысник, и народная «Реченька» в исполнении Софии Чукаевой.

Каждый выкладывался по полной.

В паузах между выступлениями шло торжественное награждение победителей в разных номинация.

А чтобы определить лучших в номинации «Творческая личность» жюри совещалось 20 минут — казалось, вечность.

На кону был солидный приз в 30 тысяч рублей и путевка на Всероссийский этап конкурса.

Артем Шаурин сразу зарядил всех эмоциями.

Ксения Мысник создала лирическое французское настроение, исполнив песню Барбары Прави «Вуаля».

Карина Данченко с танцевальной композицией «Свет среди сомнений».

Ксения Рязанцева делилась размышлениями о жизни, обращаясь к воображаемой маме.

Анастасия Лысакова покорила всех исполнением «The House of the Rising Sun».

Виктория Воробьева в паре с Надеждой Висоватовой - с трогательным номером «Возвращайтесь, мальчики».

Екатерина Калчева исполнила хореографическую композицию.

София Чукаева спела народную песню «Реченька»: «Ты река, моя реченька. Ты течёшь, не колыбнешься»...

Алексей Кузнецов рассказал про свое увлечение гитарой, с которой теперь практически не расстается.

Номинация «Общественник года»

Лауреат 3 степени Полина Богатырева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 2 степени Элла Кадетова из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Екатерина Некрасова из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института.

Лауреат 3 степени Василий Забродский из КФ МГТУ им. Баумана.

Лауреат 2 степени Ангелина Абарнова из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Ирина Чуванькина из Обнинского института атомной энергетики.

Номинация «Староста года»

Лауреат 3 степени Валерия Осенина из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института.

Лауреат 2 степени Стелла Лаптева из Калужского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции.

Лауреат 1 степени Никита Смирный из Калужского кадетского многопрофильного техникума им. Карпова.

Номинация «Председатель совета обучающихся года» Лауреат 3 степени Ксения Усачёва из Калужского филиала Московского областного финансово-экономического института. Лауреат 2 степени Екатерина Некрасова из Калужского филиала областного финансово-экономического института. Лауреат 1 степени Андрей Тяско из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Номинация «Спортсмен года»

Лауреат 3 степени Евгения Ефимова из Калужского филиала областного финансово-юридического института.

Лауреат 2 степени Мария Саутина из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Максим Азаренков из Калужского техникума электронных приборов.

Лауреат 3 степени Егор Константинов из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 2 степени Никита Соловецкий из КФ МГТУ им. Баумана.

Лауреат 1 степени Даниил Габдрахманов из Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

Номинация «Профессионал года»

Лауреат 3 степени Артём Марков из Калужского кадетского многопрофильного техникума.

Лауреат 2 степени Азамат Каюмов из Калужского кадетского многопрофильного техникума.

Лауреат 2 степени Мария Новикова из Кировского индустриального колледжа им. Чурилина.

Номинация «Медиа года»

Лауреат 2 степени Мария Комогорова из ГКУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Елизавета Шкодина из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 3 степени Богдан Ободовский из Калужского колледжа экономики и технологий, площадка Новослободская.

Лауреат 2 степени Олеся Соладовникова из Калужского техникума электронных приборов.

Лауреат 1 степени Юлия Одинаева из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Номинация «Интеллект года»

Лауреат 3 степени Алексей Клышников из КФ МГТУ им. Баумана.

Лауреат 2 степени Милена Зорина из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Полина Тютина из Российской академии народного хозяйства и госсужбы при Президенте РФ.

Номинация «Доброволец года»

Лауреат 2 степени Полина Богатырёва из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Дарья Ухова из Кировского индустриально-педагогического колледжа им. Чурилина.

Лауреат 3 степени Елизавета Емельянова из Обнинского института атомной энергетики».

Лауреат 2 степени Алексей Кочкин из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Ирина Чуванькина из Обнинского института атомной энергетики.

Номинация «Патриот года»

Лауреат 3 степени Ксения Усачёва из Калужского филиала Московского областного финансово-юридического института.

Лауреат 2 степени Юлия Галабир из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Лауреат 1 степени Андрей Тяско из Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства.

Номинация «Иностранный студент года»

Лауреат 2 степени Фаушту Эдсон Лоуренсу

Лауреат 1 степени Демессе Мерон Мазенгиа из Обнинского института атомной энергетики.

Номинация «Творческая личность года»

Лауреат 3 степени Ксения Рязанцева из Обнинского института атомной энергетики.

Лауреат 2 степени Ксения Мысник из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 1 степени Карина Данченко из КГУ им. Циолковского.

Лауреат 3 степени София Чукаева из Калужского коммунально-строительного техникума им. Ципулина.

Лауреат 2 степени Екатерина Калчева из Калужского базового медицинского колледжа им. Святителя Луки Крымского.

Лауреат 1 степени Александр Кузнецов из Калужского техникума электронных приборов.